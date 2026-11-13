Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 1-4=9

Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 1-4=9
Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 1-4=9
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Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență interesant. 

Testele IQ sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Ele se găsesc la un click distanță, fiind foarte apreciate în mediul online. Pe lângă rolul principal pe care îl au, testele de acest tip îți pun la încercare abilitatea vizuală, gândirea critică, memoria, spontaneitatea și cunoștințele matematice. În plus, rezolvarea frecventă a acestora poate avea beneficii pe termen lung asupra creierului.

Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 1-4=9

Dragă cititorule, ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu un test IQ interesant. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu trebuie să rezolvi exercițiul în cel mai scurt timp posibil. Exercițiul de astăzi îți propune să pui mintea la contribuție, la fel și cunoștințele matematice, spontaneitatea și gândirea critică.

Tot ce trebuie să faci este să muți un singur chibrit pentru a corecta exercițiul de matematică greșit. Însă trebuie să te avertizez: deși pare simplu, un moment de neatenție te poate pune în dificultate. Tocmai din acest motiv, concentrarea este primordială. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să rezolvi din prima exercițiul matematic: aplauze și felicitări! Cei care nu au avut succes, CANCAN.RO le va oferi soluția numaidecât. Așadar: 1-4=9 este greșit. Pentru a avea un calcul corect trebuia să muți bățul de chibrit de la cifra 9 și să o alături cifrei 1. Astfel vei obține: 7-4=3. Cum ți s-a părut?

Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 1-4=9

Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 1-4=9

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine, se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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