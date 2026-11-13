Român găsit mort în fața unui cimitir din Italia. Ce spun autoritățile

Un român în vârstă de 49 de ani a fost găsit fără viață într-o dubă parcată în apropierea unui cimitir din Italia. Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările decesului.

Descoperirea a fost făcută miercuri seară, 11 noiembrie, în localitatea Piglio, din provincia Frosinone, regiunea Lazio. Bărbatul locuia de mai multă vreme în orașul Anagni, aflat în aceeași provincie.

Potrivit publicației italiene Frosinone News, duba era oprită într-un refugiu de pe Via Prenestina, în zona San Giovanni, la mică distanță de cimitirul local.

Românul a fost găsit fără viață în interiorul dubei

Alarma a fost dată în jurul orei 21:00, după ce bărbatul a fost descoperit fără viață în interiorul vehiculului. La fața locului au intervenit echipajele medicale, însă pentru român nu s-a mai putut face nimic. Medicii au constatat decesul.

Primele informații sugerează că bărbatului i s-ar fi făcut brusc rău în timp ce se afla în dubă. Potrivit relatărilor din presa locală, acesta nu ar mai fi avut timp să solicite ajutor.

Deocamdată, nu este clar de cât timp se afla vehiculul în locul respectiv și nici ce făcea românul în zonă înainte de tragedie.

La locul descoperirii au ajuns și carabinierii din Piglio, care au început verificările pentru a reconstitui circumstanțele în care s-a produs decesul. Principala ipoteză luată în calcul este aceea a unui deces survenit din cauze naturale, în urma unei probleme medicale apărute brusc. Trupul neînsuflețit al românului a fost transportat la morga Spitalului Fabrizio Spaziani din Frosinone, unde urmează să fie examinat de medicul legist.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă bărbatul a început să se simtă rău înainte de a opri vehiculul sau dacă episodul medical s-a produs după ce acesta parcase.

Identitatea românului nu a fost făcută publică în relatările presei italiene, care precizează doar că avea 49 de ani și locuia de mai mult timp în Anagni.

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