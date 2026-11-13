STB vrea să scumpească biletele de călătorie. Cât ar urma să coste

STB vrea să scumpească biletele de călătorie. Cât ar urma să coste
STB / Sursa foto: Arhivă Cancan.ro
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Societatea de Transport București vine cu vești proaste pentru bucureșteni. Reprezentanții au anunțat că au propus scumpirea biletelor pentru transportul în comun. O altă noutate ar fi că își doresc eliminarea gratuității pentru pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei. 

După ce în urmă cu câteva luni Metrorex a anunțat încă o scumpire la metrou, Societatea de Transport București a urmat exemplul. Compania este în insolvență cu datorii de peste 3 miliarde de lei, iar recent reprezentanții au venit cu propunerea să majoreze prețul unui bilet de călătorie de la trei lei la cinci lei. Motivul invocat de STB este îmbunătățirea calității serviciilor oferite călătorilor. Mai mult decât atât, societatea propune limitarea gratuității pensionarilor.

STB vrea să scumpească biletele de călătorie

Societatea de Transport București face tot posibilul să scape de criza financiară în care se află în această perioadă. Pe lângă sutele de disponibilizări care se fac în acest moment în cadrul companiei, STB a propus creșterea prețului biletului de călătorie. În plus, pensionarii bucureșteni cu venituri mai mari de 3.000 de lei ar putea pierde gratuitatea biletelor sau a abonamentelor.

Cu toate acestea, propunerea companiei nu se va putea pune în aplicare decât după aprobarea Consiliului General al Municipiului București. Amintim că, în luna martie a acestui an a respins cererea cu privire la majorarea costului unui bilet de călătorie. Tocmai din acest motiv, în cadrul unei conferințe de presă care s-a desfășurat vineri, 13 noiembrie, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că va fi de acord cu creșterea tarifului mijlocului de transport în comun doar după ce va începe o restructurare semnificativă a societății.

STB a început reorganizarea

Compania din Capitală a anunțat că s-a reorganizat. Concret, în ultima perioadă, STB a emis 796 de preavize de concediere și desființarea a 919 de posturi vacante. Pe de altă parte, specialiștii din domeniu sunt de părere că majorarea tarifelor ar trebui aplicată doar în ultimă instanță, asta după ce înterprinderea își optimizează cheltuielile și identifică surse suplimentare de finanțare. Așadar, deocamdată bucureștenii nu trebuie să se îngrijoreze, pentru că prețul biletului este în continuare 3 lei, iar atunci când măsura va fi aplicată va fi anunțată în prealabil.

VEZI ȘI: Amenzi de până la 1.000 de lei pentru călătorii care fac acest gest în STB și Metrorex. Companiile ar fi primit prea multe plângeri

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