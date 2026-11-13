Romeo Vasiloni vrea să dea lovitura în Capitală! Fosta ispită de la Insula iubirii are planuri mari

Romeo Vasiloni, fosta ispită de la Insula Iubirii, se pregătește să dea lovitura în afaceri! După ce a făcut furori pe micile ecrane, acesta își îndreaptă atenția către două domenii cu totul diferite, imobiliarele și gastronomia. Cu planuri ambițioase și multă încredere în potențialul investițiilor lui, Romeo este hotărât să își construiască un viitor prosper, la propriu și la figurat. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Romeo a spus totul despre cele două business-uri pe care le va demara.

Romeo Vasiloni nu pierde vremea! Fosta ispită de la Insula Iubirii a prins gustul investițiilor imobiliare, după ce un prieten apropiat i-a dezvăluit cât de profitabil poate fi acest domeniu. Acum, Romeo se pregătește să ridice primele locuințe, iar momentul ales pentru demararea lucrărilor are o semnificație aparte, chiar ziua lui de naștere.

Romeo Vasiloni vrea să dea lovitura în afaceri

Ambițiile lui Romeo Vasiloni nu se opresc la construcții! Fosta ispită vrea să cucerească și papilele gustative ale bucureștenilor, așa că pregătește deschiderea unei langoșerii cu speific bănățean și ardelenesc. Cu rețete autentice, gusturi desprinse din copilărie și prețuri accesibile, Romeo speră să transforme preparatele tradiționale într-o afacere de succes în Capitală.

Ideea mi-a venit în urma discuțiilor cu un prieten care activează în domeniul imobiliar și care dezvoltă în prezent un ansamblu rezidențial de 300 de apartamente în Pipera. Vorbind frecvent cu el despre acest sector și descoperind potențialul financiar și marjele de profit pe care le poate genera o astfel de investiție, am decis să încerc și eu. Am început deja demersurile necesare, iar pentru început intenționez să construiesc două case sau un duplex. Încă analizez variantele pentru a lua cea mai bună decizie. Mi-am propus să demarez lucrările în jurul datei de 14-15 martie, chiar de ziua mea. Până la urmă, ce modalitate mai bună de a-ți sărbători ziua de naștere decât prin muncă?🤣 În paralel, mai am un proiect de suflet pe care îmi doresc să îl concretizez până la sărbători, cu ajutorul lui Dumnezeu. Vreau să deschid în București o langoșerie inspirată de cele din Timișoara, pentru că am observat că în Capitală nu prea există astfel de locuri care să păstreze autenticitatea preparatelor tradiționale. Îmi doresc să aduc în București o parte din savoarea gastronomiei bănățene și ardelenești, cu preparate autentice, făcute după rețete tradiționale. Va fi un spațiu cochet, de mici dimensiuni, dar cu produse extrem de gustoase, accesibile tuturor, inclusiv din punctul de vedere al prețurilor. Sunt convins că voi reuși să cuceresc gusturile bucureștenilor cu plăcintele bunicii, pregătite exact așa cum ni le amintim din copilărie, când le savuram cu poftă pe prispa casei. Vreau să readuc la viață acele gusturi autentice, care ne trezesc amintiri și ne poartă, măcar pentru câteva clipe, înapoi în copilărie, a declarat Romeo Vasiloni pentru CANCAN.RO.

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