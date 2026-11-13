Anisia Gafton a schimbat prefixul! Mesajul emoționant transmis de Serghei

Anisia Gafton a schimbat prefixul! Mesajul emoționant transmis de Serghei
Galerie Foto 6
Anisia Gafton și Serghei/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Anisia Gafton are motive de bucurie. Celebra comediantă a schimbat prefixul, însă ziua sa de naștere din acest an este cu atât mai emoționantă cu cât este prima aniversare în calitate de mămică. Soțul ei, Serghei, i-a transmis o urare specială în mediul online. 

De curând, vedeta a devenit pentru prima dată mamă. Aceasta a împărtășit momente din viața de părinte, iar acum are din nou motive de sărbătoare. Vineri, 13 noiembrie, Anisia a împlinit 40 de ani, așadar anul acesta a schimbat și prefixul. Partenerul ei de viață, Serghei, a ținut să își exprime iubirea pe rețelele de socializare și a scris un mesaj plin de însemnătate. Bărbatul a descris-o perfect pe soția sa. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mesajul transmis de Serghei de aniversarea Anisiei

În urmă cu ceva timp, urmăritorii săi au speculat că ar avea 42 de ani. Ei bine, ea a spulberat imediat această informație, spunând că are 39 de ani, de fapt. Astăzi a împlinit 40 de ani și se poate declara o femeie fericită. Are o carieră de succes și o familie de milioane.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Soțul ei, Serghei, nu a lăsat să treacă această zi specială, așa că a scris în mediul online că este o mamă grijulie și iubitoare, dar și o parteneră foarte bună. Mai mult decât atât, comediantul și-a exprimat iubirea fără rețineri.

„Ea este Anisia. Anisia este o mămică foarte grijulie și iubitoare. Anisia este, de asemenea, o comediană foarte talentată. Anisia este și o soție foarte bună și iubitoare și un om incredibil de bun și blând. Anisia mai este și Scorpion, pentru că astăzi este ziua ei de naștere. Anisia mai este soția lui Serghei. El o iubește foarte mult și vrea ca, de ziua ei, să știi cât de mult înseamnă pentru el și cât de norocos este să o aibă. La mulți ani, Anisia! Te iubim mult!”, a transmis Serghei, pe Instagram.

Anisia Gafton și bebelușul/ sursa foto: social media

Anisia Gafton și bebelușul/ sursa foto: social media

Anisia Gafton, declarații despre viața de mămică

Vedeta a făcut declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Anisia a născut pe 13 octombrie un băiețel pe nume Mihail Victor. Aceasta a dezvăluit că rolul de mamă nu este neapărat ușor, însă atât ea, cât și partenerul ei de viață învață să fie părinți. Ea a precizat că va căpăta experiență cu timpul, iar sentimentul pe care îl are de când își ține micuțul în brațe este senzațional.

„Totul a decurs bine, am născut prin cezariană. Totul a decurs bine și frumos. Când l-am ținut prima oară în brațe, a fost cea mai frumoasă senzație de pe pământ. Bebe este bine, este un copil cuminte, cu plămâni mari. Eu și tatăl învățăm, practic, o altă limbă sau un alt job! Suntem la început, dar ne descurcăm ușor-ușor, pe măsură ce prindem mai multă experiență. Numele este Mihail Victor. Mi s-a părut că sună bine și că se potrivește cu numele de familie. Primul lucru pe care îl vom face când ajungem acasă este să începem o viață nouă. Și apropo, am încă 39 de ani! S-a tot scris că am 42. Poate la 42 îl fac pe al doilea”, a declarat Anisia Gafton pentru CANCAN.RO.

VEZI ȘI: Ce nume va purta băiețelul Anisiei Gafton. Povestea surprinzătoare din spatele alegerii

Anisia Gafton, însărcinată în 8 luni, și-a etalat burtica. Detaliul care i-a surprins pe internauți

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cum arătau Prințul Marco și Bianca Ghiurcă la începutul relației. Oare i-ar fi primit așa la Insula Iubirii?
Cum arătau Prințul Marco și Bianca Ghiurcă la începutul relației. Oare i-ar fi primit așa la Insula Iubirii?
Ilinca Vandici, mesaj emoționant pentru copilul pe care îl așteaptă. Ce a transmis vedeta
Ilinca Vandici, mesaj emoționant pentru copilul pe care îl așteaptă. Ce a transmis vedeta
Cât a costat rochia aurie purtată de Irina Fodor în finala Asia Express? Prezentatoarea de la Antena 1 a făcut furori
Cât a costat rochia aurie purtată de Irina Fodor în finala Asia Express? Prezentatoarea de la Antena 1 a făcut furori
Cum a fost regizat tot bonfire-ul în care Prințesa a făcut scandal mare! Bianca n-a mai suportat și s-a cerut acasă
Cum a fost regizat tot bonfire-ul în care Prințesa a făcut scandal mare! Bianca n-a mai suportat și s-a cerut acasă
Se lasă cu scandal! Ian l-a amenințat pe Prințul Marco: ”Îi trag doi-trei pumni”
Se lasă cu scandal! Ian l-a amenințat pe Prințul Marco: ”Îi trag doi-trei pumni”
Jannik Sinner, scandal amoros. De cine s-ar fi îndrăgostit nebunește
Mediafax
Jannik Sinner, scandal amoros. De cine s-ar fi îndrăgostit nebunește
Numele tău de familie se termină cu „-escu”? Cine sunt strămoșii tăi, de fapt
Gandul.ro
Numele tău de familie se termină cu „-escu”? Cine sunt strămoșii tăi, de fapt
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Vladimir Putin are un nou nepot. Tatăl copilului se numește Zelenski. Informațiile apărute în presa rusă
Adevarul
Vladimir Putin are un nou nepot. Tatăl copilului se numește Zelenski. Informațiile apărute în presa rusă
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
Mediafax
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Prosport.ro
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ce spune Alina Laufer despre al cincilea copil: „Ilan mă tot întreabă”. Avertismentul pe care i l-au dat medicii
Click.ro
Ce spune Alina Laufer despre al cincilea copil: „Ilan mă tot întreabă”. Avertismentul pe care i l-au dat medicii
Șoferul român de TIR nu e de vină pentru accidentul din Bulgaria. Cum s-ar fi produs de fapt tragedia, ipoteza anchetatorilor
Digi 24
Șoferul român de TIR nu e de vină pentru accidentul din Bulgaria. Cum s-ar fi produs de fapt tragedia, ipoteza anchetatorilor
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
Digi24
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
O Dacia Duster 2025 este scoasă la vânzare cu mai puțin de 50.000 KM la bord. Ce preț cere proprietarul?
Promotor.ro
O Dacia Duster 2025 este scoasă la vânzare cu mai puțin de 50.000 KM la bord. Ce preț cere proprietarul?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Ofertă BF: Auchan vinde un TV TCL 4K de 165 cm mult sub eMAG și Flanco
go4it.ro
Ofertă BF: Auchan vinde un TV TCL 4K de 165 cm mult sub eMAG și Flanco
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Go4Games
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Numele tău de familie se termină cu „-escu”? Cine sunt strămoșii tăi, de fapt
Gandul.ro
Numele tău de familie se termină cu „-escu”? Cine sunt strămoșii tăi, de fapt
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.