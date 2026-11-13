Anisia Gafton a schimbat prefixul! Mesajul emoționant transmis de Serghei

Anisia Gafton are motive de bucurie. Celebra comediantă a schimbat prefixul, însă ziua sa de naștere din acest an este cu atât mai emoționantă cu cât este prima aniversare în calitate de mămică. Soțul ei, Serghei, i-a transmis o urare specială în mediul online.

De curând, vedeta a devenit pentru prima dată mamă. Aceasta a împărtășit momente din viața de părinte, iar acum are din nou motive de sărbătoare. Vineri, 13 noiembrie, Anisia a împlinit 40 de ani, așadar anul acesta a schimbat și prefixul. Partenerul ei de viață, Serghei, a ținut să își exprime iubirea pe rețelele de socializare și a scris un mesaj plin de însemnătate. Bărbatul a descris-o perfect pe soția sa. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mesajul transmis de Serghei de aniversarea Anisiei

În urmă cu ceva timp, urmăritorii săi au speculat că ar avea 42 de ani. Ei bine, ea a spulberat imediat această informație, spunând că are 39 de ani, de fapt. Astăzi a împlinit 40 de ani și se poate declara o femeie fericită. Are o carieră de succes și o familie de milioane.

Soțul ei, Serghei, nu a lăsat să treacă această zi specială, așa că a scris în mediul online că este o mamă grijulie și iubitoare, dar și o parteneră foarte bună. Mai mult decât atât, comediantul și-a exprimat iubirea fără rețineri.

„Ea este Anisia. Anisia este o mămică foarte grijulie și iubitoare. Anisia este, de asemenea, o comediană foarte talentată. Anisia este și o soție foarte bună și iubitoare și un om incredibil de bun și blând. Anisia mai este și Scorpion, pentru că astăzi este ziua ei de naștere. Anisia mai este soția lui Serghei. El o iubește foarte mult și vrea ca, de ziua ei, să știi cât de mult înseamnă pentru el și cât de norocos este să o aibă. La mulți ani, Anisia! Te iubim mult!”, a transmis Serghei, pe Instagram.

Anisia Gafton, declarații despre viața de mămică

Vedeta a făcut declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Anisia a născut pe 13 octombrie un băiețel pe nume Mihail Victor. Aceasta a dezvăluit că rolul de mamă nu este neapărat ușor, însă atât ea, cât și partenerul ei de viață învață să fie părinți. Ea a precizat că va căpăta experiență cu timpul, iar sentimentul pe care îl are de când își ține micuțul în brațe este senzațional.

„Totul a decurs bine, am născut prin cezariană. Totul a decurs bine și frumos. Când l-am ținut prima oară în brațe, a fost cea mai frumoasă senzație de pe pământ. Bebe este bine, este un copil cuminte, cu plămâni mari. Eu și tatăl învățăm, practic, o altă limbă sau un alt job! Suntem la început, dar ne descurcăm ușor-ușor, pe măsură ce prindem mai multă experiență. Numele este Mihail Victor. Mi s-a părut că sună bine și că se potrivește cu numele de familie. Primul lucru pe care îl vom face când ajungem acasă este să începem o viață nouă. Și apropo, am încă 39 de ani! S-a tot scris că am 42. Poate la 42 îl fac pe al doilea”, a declarat Anisia Gafton pentru CANCAN.RO.

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