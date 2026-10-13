Anisia Gafton a născut! Prima poză cu băiețelul ei și al lui Florin Serghei

Anisia Gafton traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Comedianta a devenit mamă pentru prima dată și a publicat în mediul online o imagine emoționantă. Numele micuțului are o semnificație aparte.

Anisia Gafton și Florin Serghei sunt în al nouălea cer! Cei doi au devenit părinți pentru prima dată, astfel că familia lor s-a mărit. Anunțul a fost făcut chiar de comediantă, prin intermediul unei imagini impresionante în formulă de trei. Vedeta a adus micuțul pe lume marți, 13 octombrie, iar emoțiile lor au fost la cote maxime. Proaspeții părinți și-au ținut bebelușul în brațe cu bucurie. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Anisia Gafton a născut!

Celebra comediantă are motive de bucurie. Ea a adus pe lume un băiețel minunat, pe care l-au așteptat cu multă dragoste. Nașterea micuțului marchează întregirea familiei.

Anisia Gafton și Florin Serghei, proaspeții părinți, au împărtășit momentul cu fanii lor în mediul online, prin intermediul unei fotografii impresionante, perfectă de pus în ramă. Imaginea îi surprinde pe cei doi cu bebelușul în brațe, vizibil copleșiți de emoție.

Mesajul publicat de Anisia Gafton după naștere

Vedeta a scris după naștere un mesaj plin de recunoștință. Aceasta a mulțumit tuturor celor care au sprijinit-o și i-au fost alături. Mai mult decât atât, a spus în stilul său caracteristic, cu umor, că este mai sensibilă, însă asta se datorează anesteziei care încă își face efectul.

„Cel mai frumos sentiment din lume! Un sentiment pe care cuvintele cu greu îl pot descrie! Vă mulțumesc pentru tot, pentru sprijin, pentru grijă și pentru că ați făcut această experiență să fie una atât de specială! Astăzi, inima mea este plină de recunoștință, emoție și fericire. Vă voi purta mereu în suflet. P.S. Dacă sunt prea sensibilă, e de la tot evenimentul petrecut, dar și că sunt pe anestezice”, a transmis Anisia în mediul online.

Ce nume au ales Anisia Gafton și Florin Serghei pentru băiețelul lor

Bebelușul care tocmai a venit pe lume se numește Mihail, iar cei doi comedianți au ales numele într-un mod neașteptat. Anisia a explicat în cadrul unei emisiuni că s-au gândit destul de mult la cum îl vor boteza pe micuț, însă nimic nu era pe placul lor.

În timpul unei vacanțe în Grecia, vedeta a cumpărat o statuie cu Sfântul Mihail. Drumul spre casă nu a fost deloc ușor și asta pentru că a fost destul de complicat de transportat.

„Am luat o statuie din Grecia cu Sfântul Mihail și chiar am întâmpinat niște greutăți, că e grea. Cu bagaj de cală, l-a pus, l-a colantat. Și am zis: «Băi, dacă am trecut prin atâtea greutăți cât trebuie să trecem cu bibeloul ăla, să-i punem Mihail, de la Sfântul Mihail» Da, Mihail, nu Mihai, Mihail. Care să se potrivească acolo. Și acum ne gândim și la alt nume, la al doilea nume și poate la al treilea”, a spus Anisia Gafton la emisiunea „Vorbește lumea”.

Experiența lor i-a făcut rapid să creadă că este numele potrivit, așa că nu au ezitat și au optat pentru acest nume plin de însemnătate. Mihail are origini ebraice, iar traducerea exactă este „Cine este ca Dumnezeu?”. Totodată, este simbolul luptei împotriva răului, al dreptății și al protecției divine. Se crede că cei care poartă acest nume sunt persoane puternice și hotărâte.

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