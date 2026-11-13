Motivul pentru care niciun concurent de la Asia Express nu a fost invitat de Valerie la nunta cu Alex: ”Am nevoie de oameni reali”

Valerie se află din nou în centrul atenției pe rețelele sociale, după ce imaginile de la cununia sa civilă au stârnit numeroase reacții în mediul online. Deși evenimentul a fost unul restrâns, la care au participat doar persoanele apropiate cuplului, alegerea făcută de aceasta nu a trecut neobservată de utilizatorii TikTok. Mai mulți internauți au readus în discuție relațiile pe care Valerie le-a avut cu ceilalți concurenți de la Asia Express și au remarcat un detaliu care a devenit subiect de comentarii: niciunul dintre foștii săi colegi din emisiune nu pare să fi fost prezent la momentul important din viața sa.

După experiența trăită în cadrul competiției Asia Express, Valerie a continuat să fie urmărită de public, iar aparițiile sale din mediul online au atras în repetate rânduri atenția celor care au urmărit emisiunea. Relațiile dintre concurenți, momentele tensionate și discuțiile purtate în timpul filmărilor au rămas în memoria telespectatorilor, iar unii dintre aceștia urmăresc în continuare interacțiunile dintre foștii participanți.

Ce a răspuns Valerie Lungu criticilor de pe TikTok

De această dată, atenția s-a îndreptat către cununia civilă organizată de Valerie în afara României. Evenimentul a fost unul intim, fără o listă extinsă de invitați, iar printre cei prezenți s-au numărat doar oamenii considerați apropiați de cei doi. Tocmai acest aspect a generat discuții, mai ales că utilizatorii rețelelor sociale s-au întrebat de ce nu au fost invitați și foștii colegi din competiția televizată.

Unii internauți au făcut legătura între absența acestora și momentele în care Valerie a avut neînțelegeri cu anumite persoane din echipa Asia Express. În timpul emisiunii au existat situații tensionate, schimburi de replici și momente în care relațiile dintre concurenți nu au fost tocmai lipsite de probleme. Chiar dacă experiența unei asemenea competiții presupune apropierea unor oameni care ajung să petreacă foarte mult timp împreună, nu toate legăturile formate în timpul filmărilor continuă în aceeași manieră și după încheierea proiectului.

În urma comentariilor apărute, Valerie a intervenit și a oferit explicații cu privire la natura evenimentului. Aceasta a precizat că nu a organizat o nuntă propriu-zisă, ci doar cununia civilă, pentru care a ales să aibă alături un cerc restrâns de persoane. Astfel, absența foștilor colegi de la Asia Express nu ar trebui interpretată automat drept un semn al unor conflicte sau al unor relații deteriorate.

„Noi nu am făcut nuntă, ci cununia civilă unde vin cei mai apropiați oameni. Să mă laud cu ce? Eu am nevoie de oameni reali, nu de faimă”, a transmis Valerie.

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