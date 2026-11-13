Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu, la 14 ani de la divorț. Cum și-a refăcut viața

Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu, la 14 ani de la divorț. Cum și-a refăcut viața
Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu, la 14 ani de la divorț. Cum și-a refăcut viața
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Maria, fosta soție a fotbalistului Mihai Neșu, și-a refăcut viața după divorțul din 2012. Aceasta s-a recăsătorit cu un om de afaceri din Oradea și s-a orientat către o carieră în domeniul modei, lucrând ca designer de încălțăminte.

Maria și Mihai Neșu au fost căsătoriți timp de șase ani, între 2006 și 2012. Despărțirea lor a avut loc după accidentul grav suferit de fostul fotbalist în mai 2011, în timpul unui antrenament la echipa olandeză FC Utrecht. După divorț, Maria a ales să ducă o viață discretă, departe de atenția presei.

Cu ce se ocupă Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu

După încheierea căsniciei, Maria și-a refăcut viața alături de un antreprenor din Oradea, cu care s-a căsătorit.

În plan profesional, aceasta s-a dedicat designului de încălțăminte. Presa a relatat că Maria a creat modele de pantofi pentru o fabrică din Oradea, dezvoltându-și astfel o activitate în industria modei.

Fosta soție a fotbalistului a preferat să rămână departe de aparițiile publice. Una dintre puținele fotografii cu ea apărute în presă datează din 2016 și a fost publicată de fratele său, Mircea.

Foto: Social media

Ce a spus Mihai Neșu despre divorțul de Maria

Despărțirea celor doi a provocat numeroase controverse, deoarece a avut loc la scurt timp după accidentul care l-a lăsat pe Mihai Neșu paralizat.

Ani la rând, în presă au circulat informații potrivit cărora Maria ar fi fost cea care a decis să pună capăt căsniciei. Cu toate acestea, Neșu a ținut să precizeze că lucrurile nu au stat așa. El a explicat că el a fost cel care a depus actele de divorț și că accidentul a reprezentat o încercare dificilă pentru amândoi.

„Ea a fost alături de mine la spital, nu s-a întâmplat aşa cum s-a scris în ziar. Şi eu poate am greşit, trebuia poate să o apăr la început. Atunci nu mai escaladau atâtea ştiri. Relaţia noastră s-a stricat, sau a «murit», pur şi simplu din cauza greutăţii noastre de a face faţă accidentului. Eu am depus şi actele de divorţ!

Nu a fost uşor, dar aşa am simţit atunci. Aşa am gândit că e soluţia cea mai bună pentru amândoi. Mie îmi este greu să împovărez oamenii din jurul meu cu accidentul meu. Poate şi asta a fost un lucru hotărâtor în decizia de atunci. Nu am mai povestit la nimeni despre această problemă. Sper ca şi Maria, dacă se uită, să mă ierte… şi familia ei, pentru felul cum am gestionat eu atunci situaţia. Atât am putut noi gestiona atunci situaţia”, spunea el.

În prezent, fostul internațional român este implicat în activitățile Fundației Mihai Neșu, prin care sprijină copiii și persoanele cu dizabilități.

CITEȘTE ȘI:

Ce spune Mihai Neșu despre a doua dramă din viața lui: divorțul. Maria s-a recăsătorit cu un afacerist

Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Un fotbalist de 22 de ani a murit pe teren, în timpul unui antrenament. Ce a dus la decesul tânărului
Un fotbalist de 22 de ani a murit pe teren, în timpul unui antrenament. Ce a dus la decesul tânărului
Ionuț Radu, mesaj dur după scandalul de la echipa națională: „Nu am întors spatele României”
Ionuț Radu, mesaj dur după scandalul de la echipa națională: „Nu am întors spatele României”
Reușită nouă pentru Cristi Chivu! Ce premiu important a primit antrenorul la Parma: „O emoție pură”
Reușită nouă pentru Cristi Chivu! Ce premiu important a primit antrenorul la Parma: „O emoție pură”
O sportivă de 22 de ani a murit în timpul unei competiții. Familia a transformat tragedia într-o șansă la viață pentru alți oameni
O sportivă de 22 de ani a murit în timpul unei competiții. Familia a transformat tragedia într-o șansă la viață pentru alți oameni
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Ce încearcă șefii după înfrângerea surpriză. Ultimele detalii din club
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Ce încearcă șefii după înfrângerea surpriză. Ultimele detalii din club
David Beckham, în galeria legendelor fotbalului american. Englezul, premiat alături de Megan Rapinoe pentru impactul său la LA Galaxy și Inter Miami
Mediafax
David Beckham, în galeria legendelor fotbalului american. Englezul, premiat alături de Megan Rapinoe pentru impactul său la LA Galaxy și Inter Miami
Cum ar putea România să-și refacă economia după modelul de succes norvegian. Fondul suveran de investiții revine în atenția specialiștilor. Ce profit ar putea avea fiecare român la sfârșit de an
Gandul.ro
Cum ar putea România să-și refacă economia după modelul de succes norvegian. Fondul suveran de investiții revine în atenția specialiștilor. Ce profit ar putea avea fiecare român la sfârșit de an
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Au plătit până la 600.000 de dolari și și-au vândut casele pentru a trăi pe un vas de croazieră, dar au fost dați jos după doi ani
Adevarul
Au plătit până la 600.000 de dolari și și-au vândut casele pentru a trăi pe un vas de croazieră, dar au fost dați jos după doi ani
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Digi24
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Presa maghiară, VERDICT despre România: De ce nu mai este „țara-model” din regiune
Mediafax
Presa maghiară, VERDICT despre România: De ce nu mai este „țara-model” din regiune
Alessandra Ambrosio, apariție răvășitoare la 45 de ani. Cum s-a fotografiat &quot;îngerașul&quot; Victoria's Secret în vacanța în Bali
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alessandra Ambrosio, apariție răvășitoare la 45 de ani. Cum s-a fotografiat &quot;îngerașul&quot; Victoria's Secret în vacanța în Bali
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Prosport.ro
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ce a făcut Adina Buzatu cu bijuteria pe care i-a lăsat-o bunica ei, chiar în ziua în care aceasta a murit. Cum își petrece vedeta sărbătorile
Click.ro
Ce a făcut Adina Buzatu cu bijuteria pe care i-a lăsat-o bunica ei, chiar în ziua în care aceasta a murit. Cum își petrece vedeta sărbătorile
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Digi 24
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor avea nevoie de 5 zile
Digi24
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor avea nevoie de 5 zile
Unul dintre cele mai sigure SUV-uri din lume poate fi cumpărat SH. Cât costă un Volvo XC90 după aproape 150.000 KM
Promotor.ro
Unul dintre cele mai sigure SUV-uri din lume poate fi cumpărat SH. Cât costă un Volvo XC90 după aproape 150.000 KM
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Ofertă BF: Auchan vinde un TV TCL 4K de 165 cm mult sub eMAG și Flanco
go4it.ro
Ofertă BF: Auchan vinde un TV TCL 4K de 165 cm mult sub eMAG și Flanco
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Nu este GTA, dar domină topurile de vânzări
Go4Games
Nu este GTA, dar domină topurile de vânzări
Mărturia șefului gărzilor de corp ale lui Georgescu la DIICOT în dosarul depistării microfoanelor. A dezvăluit cine a chemat tehnicianul la vila din Mogoșoaia
Gandul.ro
Mărturia șefului gărzilor de corp ale lui Georgescu la DIICOT în dosarul depistării microfoanelor. A dezvăluit cine a chemat tehnicianul la vila din Mogoșoaia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.