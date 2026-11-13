Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu, la 14 ani de la divorț. Cum și-a refăcut viața

Maria, fosta soție a fotbalistului Mihai Neșu, și-a refăcut viața după divorțul din 2012. Aceasta s-a recăsătorit cu un om de afaceri din Oradea și s-a orientat către o carieră în domeniul modei, lucrând ca designer de încălțăminte.

Maria și Mihai Neșu au fost căsătoriți timp de șase ani, între 2006 și 2012. Despărțirea lor a avut loc după accidentul grav suferit de fostul fotbalist în mai 2011, în timpul unui antrenament la echipa olandeză FC Utrecht. După divorț, Maria a ales să ducă o viață discretă, departe de atenția presei.

Cu ce se ocupă Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu

După încheierea căsniciei, Maria și-a refăcut viața alături de un antreprenor din Oradea, cu care s-a căsătorit.

În plan profesional, aceasta s-a dedicat designului de încălțăminte. Presa a relatat că Maria a creat modele de pantofi pentru o fabrică din Oradea, dezvoltându-și astfel o activitate în industria modei.

Fosta soție a fotbalistului a preferat să rămână departe de aparițiile publice. Una dintre puținele fotografii cu ea apărute în presă datează din 2016 și a fost publicată de fratele său, Mircea.

Ce a spus Mihai Neșu despre divorțul de Maria

Despărțirea celor doi a provocat numeroase controverse, deoarece a avut loc la scurt timp după accidentul care l-a lăsat pe Mihai Neșu paralizat.

Ani la rând, în presă au circulat informații potrivit cărora Maria ar fi fost cea care a decis să pună capăt căsniciei. Cu toate acestea, Neșu a ținut să precizeze că lucrurile nu au stat așa. El a explicat că el a fost cel care a depus actele de divorț și că accidentul a reprezentat o încercare dificilă pentru amândoi.

„Ea a fost alături de mine la spital, nu s-a întâmplat aşa cum s-a scris în ziar. Şi eu poate am greşit, trebuia poate să o apăr la început. Atunci nu mai escaladau atâtea ştiri. Relaţia noastră s-a stricat, sau a «murit», pur şi simplu din cauza greutăţii noastre de a face faţă accidentului. Eu am depus şi actele de divorţ! Nu a fost uşor, dar aşa am simţit atunci. Aşa am gândit că e soluţia cea mai bună pentru amândoi. Mie îmi este greu să împovărez oamenii din jurul meu cu accidentul meu. Poate şi asta a fost un lucru hotărâtor în decizia de atunci. Nu am mai povestit la nimeni despre această problemă. Sper ca şi Maria, dacă se uită, să mă ierte… şi familia ei, pentru felul cum am gestionat eu atunci situaţia. Atât am putut noi gestiona atunci situaţia”, spunea el.

În prezent, fostul internațional român este implicat în activitățile Fundației Mihai Neșu, prin care sprijină copiii și persoanele cu dizabilități.

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