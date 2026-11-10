O sportivă de 22 de ani a murit în timpul unei competiții. Familia a transformat tragedia într-o șansă la viață pentru alți oameni

Lumea curselor hipice este în doliu după moartea lui Izzy Neale, o tânără jocheu în vârstă de 22 de ani, care și-a pierdut viața în urma unui accident petrecut în timpul unei competiții desfășurate în Australia. Sportiva a suferit răni extrem de grave după ce a căzut de pe cal în timpul cursei.

Accidentul a avut loc duminică, în cadrul competiției Warren Shire Cotton Cup, organizată în localitatea Warren, din statul australian New South Wales. Izzy Neale participa la cursă alături de calul Marnoo, însă, în apropierea bornei de 400 de metri, a fost aruncată din șa și și-a pierdut cunoștința.

Izzy Neale a ajuns în stare critică la spital după accident

În același incident a fost implicat și jocheul Diego Montes de Oca, care a căzut de pe calul său, Shadow Dane. Acesta ar fi suferit o fractură la picior. Cei doi sportivi au fost transportați la Spitalul din Dubbo, însă starea lui Izzy Neale era critică.

Tânăra a fost conectată la aparatele de susținere a funcțiilor vitale, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața. Izzy Neale a murit marți seara, înconjurată de familie și de prieteni apropiați.

Familia sportivei a confirmat vestea printr-un mesaj emoționant și a precizat că aceasta va deveni donatoare de organe, oferind astfel o nouă șansă la viață altor persoane.

„Cu profundă tristețe și cu inimile frânte, anunțăm moartea iubitei noastre Izzy, care a plecat dintre noi înconjurată de cei mai apropiați membri ai familiei și de prieteni. Izzy călărea cai înainte să învețe să meargă. Dragostea ei pentru cai a fost o pasiune de-o viață, care, mai recent, s-a transformat într-o iubire pentru cursele hipice. Prin donarea de organe, Izzy le va oferi altor oameni șansa la viață, aducând familiei noastre puțină alinare în mijlocul acestei pierderi devastatoare. Suntem profund recunoscători pentru dragostea, bunătatea și sprijinul oferite lui Izzy și familiei noastre de către prieteni, comunitatea curselor hipice și toți cei care ne-au fost alături în aceste momente sfâșietoare”, a transmis familia tinerei.

Carieră promițătoare, întreruptă tragic

Moartea sportivei a stârnit numeroase reacții în comunitatea curselor hipice din Australia, unde Izzy Neale era considerată una dintre tinerele speranțe ale acestui sport.

La doar 22 de ani, aceasta acumulase deja experiență importantă în competiții, participând la 699 de curse și obținând 88 de victorii. În ziua accidentului, concurase în alte patru probe, iar în prima dintre ele terminase pe locul al patrulea.

În urma tragediei, ultima cursă programată în cadrul competiției de la Warren a fost anulată. Nici calul Marnoo nu a supraviețuit accidentului, fiind eutanasiat după ce a suferit o rană gravă la unul dintre membrele anterioare.

Mesajul sfâșietor transmis de fratele sportivei

Printre cele mai emoționante reacții după moartea lui Izzy Neale s-a numărat și cea a fratelui său, Tommy, care a mărturisit că îi este greu să accepte pierderea și să înțeleagă cele întâmplate.

„Izzy, nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. Nu mă așteptam să ajung să am discuții cu medicii despre oprirea aparatelor care te țineau în viață. Vreau doar să știi că te iubesc atât de mult și că vei fi mereu surioara mea mai mică. Ai fost cea mai bună prietenă a mea și am fost întotdeauna foarte apropiați. Nu știu cum o să fac față acestei situații. Îmi pare atât de rău că am petrecut ani de zile în închisoare și că nu am avut ocazia să petrecem mai mult timp împreună înainte de acest accident. Nici măcar nu pot să înțeleg ce simt… până când ne vom revedea, surioară. O să-mi fie atât de dor de tine!”, a scris fratele tinerei.

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