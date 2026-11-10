Îl mai recunoști? Cum arată astăzi Andrei Ștefan, fostul câștigător „Dansez pentru tine”

La aproape două decenii de la victoria din cadrul emisiunii „Dansez pentru tine”, de la PRO TV, Andrei Ștefan rememorează experiența care i-a schimbat destinul. Câștigător al sezonului șase alături de Giulia Anghelescu, fostul concurent și-a îndeplinit visul pentru care a intrat în competiție. Între timp, și-a construit o carieră în domeniul artistic și o familie.

În 2008, Andrei Ștefan participa la „Dansez pentru tine” cu un obiectiv clar: să îi ofere mamei sale o locuință. La doar 21 de ani, a reușit să câștige marele premiu de 60.000 de euro împreună cu Giulia Anghelescu, iar succesul din emisiune a reprezentat un moment de cotitură în viața sa.

Cum arată Andrei Ștefan, fostul câștigător „Dansez pentru tine”

Conform Click!, povestea lui Andrei Ștefan a impresionat telespectatorii în sezonul al șaselea al emisiunii. În acea perioadă, locuia împreună cu mama sa într-o garsonieră și spera că participarea la concurs îi va oferi șansa de a-i cumpăra o casă.

La începutul competiției, acesta a format echipă cu Lili Sandu. După accidentarea artistei, producătorii au decis înlocuirea ei, iar Giulia Anghelescu a devenit partenera lui de dans.

Cei doi au ajuns până în finala concursului și au câștigat marele premiu în valoare de 60.000 de euro. Suma obținută i-a permis lui Andrei Ștefan să își îndeplinească visul care l-a motivat să intre în competiție.

După încheierea emisiunii, Andrei Ștefan a rămas activ în zona artistică. A făcut parte din proiectele „Pariu cu viața” și „LaLa Band”, continuând ulterior să se implice în diferite activități profesionale. De asemenea, experiența și talentul său în dans au fost apreciate inclusiv de Principele Nicolae și Alina Binder, care au apelat la el pentru pregătirea dansului mirilor.

În prezent, Andrei Ștefan face parte din echipa Europa FM.

Viaţa de după „Dansez pentru tine”

Recent, fostul câștigător a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii din perioada în care participa la „Dansez pentru tine”. Imaginile au readus în atenție amintirile unei experiențe pe care o consideră definitorie pentru parcursul său.

„Dansez pentru tine mi-a schimbat viața… Îmi amintesc momente și dansuri de parcă totul s-a întâmplat luna trecută… Au trecut 18 ani de atunci, dar emoțiile sunt la fel de puternice. Mi-e dor de ce am simțit acolo, de energia platoului, de oamenii din echipă, de zâmbete, de lacrimi, de oboseala de la repetiții. Aş lua-o oricând de la capăt cu tine, Giulia! Sper să avem ocazia! Până atunci, aici sunt câteva imagini din cele mai frumoase momente ale noastre. Sezonul 6, 2008. Mă bucur enorm că revine show-ul! Mult succes, dragilor!”, a scris Andrei Ștefan pe rețelele de socializare.

Pe plan personal, Andrei Ștefan și-a construit o familie alături de soția sa, Andreea. Cei doi s-au căsătorit în vara anului 2020 și au împreună un băiețel.

Dacă în urmă cu 18 ani lupta pentru a-i oferi mamei sale o casă, astăzi fostul concurent are propria familie și un traseu profesional consolidat în domeniul artistic și al comunicării.

Emisiunea revine pe micile ecrane

„Dansez pentru tine” revine la PRO TV din primăvara anului 2027. Show-ul a debutat în 2006 și a avut 14 sezoane, reunind vedete și oameni obișnuiți care încercau să își îndeplinească cele mai importante visuri prin intermediul competiției de dans.

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