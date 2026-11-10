Mocăniță a spus câți bani dădea Claudia pentru chirie! Dezvăluirea care contrazice acuzațiile concurentei

Relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță s-a rupt la Insula Iubirii, după ce și-au aruncat cuvinte grele. Concurenta a spus că de-a lungul timpului l-a întreținut financiar, însă pare că bărbatul o contrazice vehement. Frizerul a spus cum își împărțeau chiria, de fapt.

Parcursul lor din Thailanda nu a fost deloc așa cum se așteptau. În timp ce se acuzau unul pe altul, Claudia s-a apropiat de Eduard Vlădescu, ispita-pilot, iar Ionuț și-a găsit liniștea în brațele Andrușcăi. Concurenta a spus în repetate rânduri că l-a ajutat cu bani pe partenerul ei, însă el a făcut noi declarații despre acest subiect. Bărbatul a recunoscut că îi cerea bani pe chirie, însă doar 150 de euro. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mocăniță a spus câți bani dădea Claudia pentru chirie

Ionuț Mocăniță a povestit la Insula Iubirii că inițial locuia împreună cu Claudia într-o garsonieră, dar apoi au decis să se mute într-un apartament mai mare.

Banii nu îi erau suficienți frizerului, așa că i-a cerut partenerei sale de la acea vreme să îi dea lunar 150 de euro pe chirie, în condițiile în care el nu putea să ofere mai mult de 400 de euro. Șatena a acceptat atunci, dar se pare că acest lucru a deranjat-o teribil.

„Eu când am stat prima dată cu ea, am stat într-o garsonieră și am zis că dacă vrei să ne mutăm împreună, eu nu îmi permit mai mult de atât și hai să ne luăm un apartament (…) Și am zis: Hai să găsim o chirie. Eu pun cei 400 de euro și dacă vrei, găsim ceva mai mare, am găsit una la 550 și am căzut de acord să mai pună și ea 150 de euro. Ea muncește la fel de mult ca și mine și ea acasă nu face niște lucruri (…) Am zis că dacă tot muncești, ajută-mă cu bani”, a spus Ionuț Mocăniță la Insula Iubirii.

Rebecca Toma a susținut-o pe Claudia

Deși păreau că nu se înțeleg foarte bine, după ce a auzit declarațiile lui Mocăniță, Rebecca Toma i-a luat apărarea tinerei. Aceasta a spus că o înțelege, mai ales că este sigură că i-a iertat foarte multe partenerului ei.

„Eu o înțeleg în ce sens a zis ea. Ea a zis: Unde mai găsești femeie ca mine proastă să te ierte și te să accepte așa? La modul că Mocăniță îi face chestii și că ea îl iartă. Și ea a vrut să sublinieze că are acasă tot ce își dorește, nu îi lipsește nimic”, a spus Rebecca Toma.

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