Panică totală la Asia Express! Mașina în care se aflau Torje și Alexuc a luat foc: „Sufla în volan”

În ediția de luni, 9 noiembrie, Gabi Torje și Alin Alexuc au avut parte de o experiență pe care, cel mai probabil, nu o vor uita prea curând. În timp ce încercau să ajungă la următoarea destinație, bordul mașinii în care se aflau a început să ardă mocnit.

Numărătoarea inversă a început la Asia Express, iar echipele rămase în competiție se confruntă cu situații și întâmplări care le pun la grea încercare răbdarea. De data aceasta, Torje și Alexuc au fost protagoniștii unui episod de-a dreptul terifiant în timpul calificării în marea finală. După ce s-au chinuit aproape două ore să găsească mașină la autostop, o localnică s-a îndurat de rugămițile lor și a acceptat să îi ducă până la următoarea destinație. Din păcate, drumul s-a încheiat mai repede decât s-ar fi crezut, după ce din bordul mașinii a început să iasă fum.

Spre surprinderea lor, șoferița nu părea deloc speriată de fumul care ieșea din volan, motiv pentru care și-a păstrat calmul și a căutat pe internet cel mai apropiat service auto, care se afla la mai puțin de doi kilometri. În timp ce Torje și Alexuc își făceau cele mai negre scenarii, șoferița încerca să sufle în volanul care ardea mocnit. Cei doi concurenți au început să facă haz de necaz, însă îngrijorarea se putea citi clar în ochii lor.

Alexuc: A luat foc mașina. Simțeam miros de ars și când mă uit ieșea fum direct din volan. Torje: A făcut un scurt 100%, putea să fie o frână, o semnalizare, ardea mașina. Alexuc: A luat foc mașina. Ea sufla în volan și mai tare lua foc mașina. Torje: Ea nu s-a panicat, cred că i-a mai luat foc mașina. Alexuc: Am stat peste o oră să prindem pe cineva la autostop și am luat o mașină care a luat foc. Când am văzut-o că ea suflă în volan…

A doua încercare a fost cu noroc pentru Torje și Alexuc, care au fost preluați de un tânăr care conducea o mașină pe care sportivii au descris-o ca fiind un adevărat „avion”.

Torje: Am așteptat, ne-am urcat din nou în mașină. Nu ne-am urcat în mașină, ne-am urcat în avion. Mașina mergea singur. A programat adresa pe GPS, iar el stătea cu telefonul în mână. Mașina punea frâne, lua curbe, tot, fără ca el să aibă vreo mână pe volan. Alexuc: Așa a fost să fie, mă, să îi ia foc mașina aleia. De la o mașină care a luat foc am ajuns la un „avion”.

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