De ce înșală cuplurile la Insula Iubirii? Psihologia din spatele emisiunii de la Antena 1, explicată de un specialist

Cum de cad concurenții în ispită atât de repede? Specialiștii în psihologie au analizat tiparele fiecărui individ și au ajuns la concluzia că nu este vorba despre magie și nici despre simplă atracție fizică. În spatele comportamentelor de pe Insulă se află mecanisme psihologice extrem de puternice pe care sipitele le folosesc pentru a dărâma barierele dintre ele și concurenți.

Tehnicile psihologice prin care ispitele îi fac pe concurenți să cedeze sunt următoarele: „Oglindirea” – ispita nu contrazice niciodată concurentul. Dacă el spune că partenera e prea rece, ispita va spune: „Mie îmi place să ofer multă căldură”. În acele momente, creierul concurentului simte o validare instantanee pe care nu o mai primea acasă. Acesta este momentul în care mulți cad în capcană, aparențele se destramă, iar impulsurile ies la iveală.

Cum cad concurenții de la Insula Iubirii în ispită atât de repede?

„Vulnerabilitatea indusă” – Ispitele povestesc din primele zile traume sau secrete din trecutul lor. Studiile arată că, autodezvăluirea accelerată forțează subconștientul celuilalt să se deschidă la rândul lui, creând o intimitate artificială, dar extrem de puternic resimțită. Concurenții își expun vulnerabilitățile, relațiile și comportamentele intime în fața camerelor de filmat, ajungând uneori la infidelități sau despărțiri în direct.

„Absența criticii” – În Thailanda nu există facturi, rutină, spălat vase sau reproșuri. Ispitele prezintă doar partea „fun” a vieții. Creierul interpretează greșit această lipsă de stres ca fiind „compatibilitatea perfectă”. La toate acestea se mai adaugă cele 21 de zile petrecute în Thailanda.

Conform studiilor, creierul uman are nevoie de minim 21 de zile pentru a-și forma un obicei nou sau pentru a scăpa de o rutină veche. În cele mai multe cazuri, concurenții confundă entuziasmul de la început și noutatea cu o relație adevărată. În psihologie, Regula 80/20 explică mecanismul în care creierul ia de-a gata tot ce are lângă omul de acasă (80%) și se lasă păcălit de un procent minuscul de noutate din exterior (20%), exact ceea ce îi lipsește acelui om.

Cu alte cuvinte, se poate spune că Insula Iubirii este mai mult decât un simplu test al cuplurilor sau al loialității, este un test al propriei persoane. Sub aparența că își verifică partenerul sau iubirea din relație, mulți dintre concurenți caută, de fapt, validare socială, expunere publică sau ieșirea dintr-o relație care era deja deteriorată.

Dacă la început Insula Iubirii era privită mai mult ca un format TV de succes, specialiștii susțin că în prezent emisiunea este un fenomen social complez, atrăgând publicul prin suspans și dramatism, dar care reușește să surprindă lupta interioară a oamenilor cu temerile, anxietățile, dorințele și nevoile lor. Pentru cei mai norocoși dintre concurenți, testul din Thailanda se termină cu o revelație, iar pentru alții rămâne un simplu test al reprimării și autocontrolului.

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