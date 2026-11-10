De ce înșală cuplurile la Insula Iubirii? Psihologia din spatele emisiunii de la Antena 1, explicată de un specialist

De ce înșală cuplurile la Insula Iubirii? Psihologia din spatele emisiunii de la Antena 1, explicată de un specialist
Galerie Foto 9
Cele 5 cupluri care participă în sezonul aniversar cu numărul 10 Insula iubirii.
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Cum de cad concurenții în ispită atât de repede? Specialiștii în psihologie au analizat tiparele fiecărui individ și au ajuns la concluzia că nu este vorba despre magie și nici despre simplă atracție fizică. În spatele comportamentelor de pe Insulă se află mecanisme psihologice extrem de puternice pe care sipitele le folosesc pentru a dărâma barierele dintre ele și concurenți. 

Tehnicile psihologice prin care ispitele îi fac pe concurenți să cedeze sunt următoarele: „Oglindirea” – ispita nu contrazice niciodată concurentul. Dacă el spune că partenera e prea rece, ispita va spune: „Mie îmi place să ofer multă căldură”. În acele momente, creierul concurentului simte o validare instantanee pe care nu o mai primea acasă. Acesta este momentul în care mulți cad în capcană, aparențele se destramă, iar impulsurile ies la iveală.

Cum cad concurenții de la Insula Iubirii în ispită atât de repede?

„Vulnerabilitatea indusă” – Ispitele povestesc din primele zile traume sau secrete din trecutul lor. Studiile arată că, autodezvăluirea accelerată forțează subconștientul celuilalt să se deschidă la rândul lui, creând o intimitate artificială, dar extrem de puternic resimțită. Concurenții își expun vulnerabilitățile, relațiile și comportamentele intime în fața camerelor de filmat, ajungând uneori la infidelități sau despărțiri în direct.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
9 poze

„Absența criticii” – În Thailanda nu există facturi, rutină, spălat vase sau reproșuri. Ispitele prezintă doar partea „fun” a vieții. Creierul interpretează greșit această lipsă de stres ca fiind „compatibilitatea perfectă”. La toate acestea se mai adaugă cele 21 de zile petrecute în Thailanda.

Conform studiilor, creierul uman are nevoie de minim 21 de zile pentru a-și forma un obicei nou sau pentru a scăpa de o rutină veche. În cele mai multe cazuri, concurenții confundă entuziasmul de la început și noutatea cu o relație adevărată. În psihologie, Regula 80/20 explică mecanismul în care creierul ia de-a gata tot ce are lângă omul de acasă (80%) și se lasă păcălit de un procent minuscul de noutate din exterior (20%), exact ceea ce îi lipsește acelui om.

Cu alte cuvinte, se poate spune că Insula Iubirii este mai mult decât un simplu test al cuplurilor sau al loialității, este un test al propriei persoane. Sub aparența că își verifică partenerul sau iubirea din relație, mulți dintre concurenți caută, de fapt, validare socială, expunere publică sau ieșirea dintr-o relație care era deja deteriorată.

Dacă la început Insula Iubirii era privită mai mult ca un format TV de succes, specialiștii susțin că în prezent emisiunea este un fenomen social complez, atrăgând publicul prin suspans și dramatism, dar care reușește să surprindă lupta interioară a oamenilor cu temerile, anxietățile, dorințele și nevoile lor. Pentru cei mai norocoși dintre concurenți, testul din Thailanda se termină cu o revelație, iar pentru alții rămâne un simplu test al reprimării și autocontrolului.

Cât de „prinț” este Prințul, de fapt. Am aflat câte minute a durat partida de amor dintre Marco și Gabriella. Ispita a recunoscut totul

Foștii concurenți de la Insula Iubirii au divorțat oficial! Bruneta are deja un ‘pețitor’: „A apărut acum câteva luni în viața mea”

 

Articolul conține imagini ilustrative modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Dorian Popa pune bazele unei noi afaceri! Influencerul își extinde domeniul de activitate: „Oferim beneficii importante”
Dorian Popa pune bazele unei noi afaceri! Influencerul își extinde domeniul de activitate: „Oferim beneficii importante”
Panică totală la Asia Express! Mașina în care se aflau Torje și Alexuc a luat foc: „Sufla în volan”
Panică totală la Asia Express! Mașina în care se aflau Torje și Alexuc a luat foc: „Sufla în volan”
Pilotul a părăsit-o pe Claudia Ion, după ce s-a aflat că l-a înșelat pe Mocăniță cu un patron controversat. Dovada că Eduard Vlădescu nu mai vrea să o vadă
Pilotul a părăsit-o pe Claudia Ion, după ce s-a aflat că l-a înșelat pe Mocăniță cu un patron controversat. Dovada că Eduard Vlădescu nu mai vrea să o vadă
Valerie Lungu a spus secretul intim al lui Alex Gîlcă. Dezvăluiri fără perdea despre viața lor amoroasă
Valerie Lungu a spus secretul intim al lui Alex Gîlcă. Dezvăluiri fără perdea despre viața lor amoroasă
Dați de gol de lăutarul de la botez! Spoilerul suprem oferit de un manelist despre unul dintre cele mai surprinzătoare cupluri de la Insula iubirii
Dați de gol de lăutarul de la botez! Spoilerul suprem oferit de un manelist despre unul dintre cele mai surprinzătoare cupluri de la Insula iubirii
Atacul armat din Cracovia. Primele cuvinte ale unuia dintre polițiștii răniți, ieșit din comă
Mediafax
Atacul armat din Cracovia. Primele cuvinte ale unuia dintre polițiștii răniți, ieșit din comă
Sorina Matei prezintă criza de la TVR în fața parlamentarilor. Ce situații-limită a descoperit șefa interimară a televiziunii publice în două luni de mandat
Gandul.ro
Sorina Matei prezintă criza de la TVR în fața parlamentarilor. Ce situații-limită a descoperit șefa interimară a televiziunii publice în două luni de mandat
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Cum arată bătrânețea în România: singuri, bolnavi şi săraci. Peste 600.000 de vârstnici nu au pe cine să cheme în ajutor
Adevarul
Cum arată bătrânețea în România: singuri, bolnavi şi săraci. Peste 600.000 de vârstnici nu au pe cine să cheme în ajutor
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
Digi24
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
Un robot cu inteligență artificială a coborât la peste 4.000 de metri în Pacific și a adus la suprafață metale valoroase. Ce îl face diferit
Mediafax
Un robot cu inteligență artificială a coborât la peste 4.000 de metri în Pacific și a adus la suprafață metale valoroase. Ce îl face diferit
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Totul sau nimic: Karma lovește în dragoste pentru 3 zodii, până la finalul lunii noiembrie
Click.ro
Totul sau nimic: Karma lovește în dragoste pentru 3 zodii, până la finalul lunii noiembrie
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Digi 24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Digi24
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Promotor.ro
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Black Friday la Auchan.ro: espressor automat Philips redus cu 44%
go4it.ro
Black Friday la Auchan.ro: espressor automat Philips redus cu 44%
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Ioana Ene Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, s-a angajat la PNL: „Nu sunt membru de partid, sunt angajat al PNL cu contract de muncă”, a declarat pentru Gândul. Când a început colaborarea cu liberalii și ce responsabilități va avea fosta jurnalistă
Gandul.ro
Ioana Ene Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, s-a angajat la PNL: „Nu sunt membru de partid, sunt angajat al PNL cu contract de muncă”, a declarat pentru Gândul. Când a început colaborarea cu liberalii și ce responsabilități va avea fosta jurnalistă
Planta salvatoare. Romanii o puneau pe răni, grecii o interziceau, iar acum...
Mediafax Italia
Planta salvatoare. Romanii o puneau pe răni, grecii o interziceau, iar acum...
Cine are o conservă de ton goală are o comoară! Cinci trucuri în care o poți refolosi acasă
Mediafax Spania
Cine are o conservă de ton goală are o comoară! Cinci trucuri în care o poți refolosi acasă
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.