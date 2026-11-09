Ce l-a deranjat pe Serghei Mizil la regretatul Alexandru Arșinel: „Comuniștii i-au dat vilă, că era actor mare. Spunea la televizor...”

Serghei Mizil a făcut dezvăluiri controversate despre Alexandru Arșinel, în direct, la Dan Capatos Show! Mizil susține că regretatul actor prezenta public o situație financiară precară, deși realitatea ar fi fost cu totul alta. Mai mult, Mizil a declarat că în perioada comunistă, cei doi au frecventat aceleași localuri, ceea ce i-a permis să vadă cum era viața lui Arșinel dincolo de cortină. CANCAN.RO are toate detaliile!

Serghei Mizil, despre Alexandru Arșinel

Deși Alexandru Arșinel s-a plâns în repetate rânduri de viața plină de lipsuri pe care o are, se pare că realitatea ar fi stat diferit. Serghei Mizil a povestit că actorul nu doar că nu ar fi dus-o greu, ci ar fi beneficiat de produse greu accesibile și de o vilă în Cotroceni. Vezi emisiunea integrală aici!

SERGHEI MIZIL: De ce să apari să spui chestiile astea, când ai dus-o bine? Comuniștii i-au dat vilă, că era actor mare. Spunea la televizor, când pleca, că mânca parizer și îi dădea nevastă-sa cu fierul de călcat pe gulerul cămășii, să moară păduchii. DAN CAPATOS: Cine, Arșinel? SERGHEI MIZIL: Nu mai spune acum, că văd că știi.

Serghei Mizil, despre artiștii privilegiați în comunism

Serghei Mizil a vorbit și despre alți artiști care ar fi avut parte de vacanțe gratuite, cazare, mese și deplasări în străinătate. Acesta a evitat să ofere nume, însă a susținut că unii cântăreți beneficiau de condiții speciale în stațiunile de la mare și de la munte.

„Au fost cântăreți care au stat cu mine. Nu le dau numele, că nu vreau să mai zic. Unii stăteau pe gratis la mare, la Costinești. Toată vara acolo, pe gratis, toată iarna la munte, pe gratis, cu mâncăruri, cu focuri, plus deplasări.”

La celălalt pol, Serghei Mizil l-a menționat pe celebrul nea Marin, despre care a avut numai cuvinte de laudă.

„Uite, de-aia îmi place de nea Marin. El a zis să le dea Dumnezeu sănătate la cei de acolo (n.r. clasa politică comunistă), că l-au inventat. A văzut toată lumea, a mers cu dansurile, și-a făcut școala. A spus că altfel probabil era la țară și juca pe prispă.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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