După Marco și Gabriella de la Insula Iubirii, alți doi concurenți de la Antene au căzut în „păcat”: „Ce, trebuia să mă mai ascund?”

După Marco și Gabriella de la Insula Iubirii, alți doi concurenți de la Antene au căzut în „păcat”: „Ce, trebuia să mă mai ascund?”
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Un nou amantlâc la Antene. Foto: Captură Antena Stars
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Maria și Adrian au fost surprinși în ipostaze tandre în casa Mireasa – Capriciile Iubirii, iar momentul nu a trecut neobservat de camerele emisiunii. Conștienți că imaginile vor ajunge pe post, cei doi au avut emoții, iar Adrian a încercat să facă haz de necaz înainte de difuzarea secvențelor.

Momentele romantice petrecute de Maria și Adrian în intimitatea casei Mireasa au ajuns în atenția tuturor după ce imaginile au fost difuzate în emisiune. Stânjenit de situație, concurentul ar fi glumit că este dispus să ofere 20.000 de euro pentru ca secvențele să nu fie văzute de telespectatori.

Maria și Adrian, intimi în casa Mireasa – Capriciile Iubirii

Maria și Adrian au petrecut momente de apropiere într-una dintre camerele casei Mireasa, fără să uite însă că sunt filmați permanent. Când și-au dat seama că secvențele vor ajunge cel mai probabil pe post, cei doi au început să își facă griji cu privire la reacțiile pe care le-ar putea stârni.

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În cadrul emisiunii, prezentatoarea Raluca Preda a dezvăluit că Adrian a făcut o glumă legată de o presupusă „mită” oferită echipei de producție pentru ca imaginile să nu fie difuzate.

„Vrei să le spun telespectatorilor că ai încercat să ne oferi mită? A spus că are 20.000 euro și mi-a propus această sumă, cred că nu doar mie, și colegilor, să nu vină și el, să i se facă rău. Noi nu funcționăm cu mită. Să înțeleg că tu ai da 20.000 doar să nu se vadă acele imagini”, a declarat Raluca Preda, la Mireasa – Capriciile Iubirii.

Gluma nu a schimbat însă nimic, iar secvențele cu cei doi au fost difuzate în ediția emisiunii.

Momentele difuzate i-au pus în dificultate pe cei doi concurenți

Maria și Adrian s-au aflat în platou în momentul în care imaginile au fost difuzate. Vizibil emoționați, cei doi au urmărit secvențele cu reținere, iar Adrian nu și-a putut ascunde stânjeneala și și-a dus mâna la ochi în timp ce materialul rula pe ecran.

Situația a devenit rapid unul dintre cele mai comentate momente ale ediției, mai ales că imaginile au surprins o latură mult mai apropiată a relației lor.

Maria și Adrian nu au mai putut ascunde apropierea dintre ei

După difuzarea materialului, Maria a explicat că nu era pentru prima dată când ea și Adrian treceau printr-un astfel de moment. Concurenta a recunoscut că, de data aceasta, a ales să vorbească deschis despre ceea ce s-a întâmplat deoarece era convinsă că imaginile vor fi arătate publicului.

„Ce trebuia să mă mai ascund? Îți dai seama ce am făcut… ce a făcut toată lumea. Mi-a fost rușine (n.r. de ce nu a fost dezinvoltă de la început). (…) Nici ele nu au știut, că nu le-am spus de prima noapte. Nu am vrut, acum eram sigură că se dă și am zis măcar să anunț pe toată lumea”, a declarat Maria.

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