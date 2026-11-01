Amantlâc la nivel înalt. Moștenitorul imperiului Ray-Ban, înșelat de o actriță celebră: ”Sunt însărcinată. Tatăl poți fi tu sau el”

Amantlâc la nivel înalt. Moștenitorul imperiului Ray-Ban, înșelat de o actriță celebră: ”Sunt însărcinată. Tatăl poți fi tu sau el”
Leonardo Maria Del Vecchio a fost înșelat de partenera sa
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O veste neașteptată a provocat agitație în viața miliardarului italian Leonardo Maria Del Vecchio, după ce fosta sa logodnică, actrița Jessica Serfaty, l-ar fi anunțat că este însărcinată, fără să știe cu siguranță cine este tatăl copilului. Moștenitorul imperiului Ray-Ban a povestit că situația a dus la o serie de demersuri pentru stabilirea paternității, iar rezultatele testelor ar fi arătat că el nu este tatăl.

Leonardo Maria Del Vecchio, în vârstă de 31 de ani a aflat în luna august despre sarcina fostei partenere, când se afla pe iahtul său, ancorat în apropierea insulei Sardinia, în Marea Mediterană.

Milionarul a declarat că el și Jessica au avut relații intime la începutul lunii iulie, în Monaco, iar ulterior actrița ar fi plecat la Roma, unde s-ar fi întâlnit cu un om de afaceri din industria băuturilor alcoolice. Potrivit unei înregistrări audio consultate de publicația The Post, Jessica ar fi afirmat că intenționa să facă un nou test și că nu dorea să păstreze sarcina.

„Am întreținut relații sexuale cu Jessica pe 4 sau 5 iulie. Apoi, ea a plecat la Roma, aparent pentru a se întâlni cu acest bărbat. După o lună, mi-a spus: «Sunt însărcinată. Ai putea fi tu sau el».”

Leonardo Maria Del Vecchio, înșelat de iubita sa

În acel moment, Jessica Serfaty l-ar fi sunat din Los Angeles și i-ar fi comunicat vestea, precizând că nu poate spune cu certitudine dacă el sau un alt bărbat este tatăl copilului. Dezvăluirea ar fi declanșat o mobilizare rapidă, miliardarul dorind să clarifice situația cât mai curând posibil.

Del Vecchio ar fi închiriat mai multe avioane private pentru a o transporta pe actriță, alături de o echipă de medici, în Sardinia. Acolo ar fi fost efectuate mai multe teste pentru stabilirea paternității, inclusiv o procedură realizată chiar pe iahtul său.

Sursa foto: Profimedia

Situația este complicată și de acuzațiile privind o presupusă campanie de denigrare împotriva actriței, pe care Del Vecchio neagă că ar fi orchestrat-o. Testele de paternitate au indicat că milionarul nu este tatăl copilului.

În paralel, Jessica se confruntă cu acuzații formulate într-un document depus în instanță de fostul soț, Ididia Serfaty, privind presupusa administrare de droguri fiului lor, Roman, și agresarea acestuia. Actrița a negat că i-ar fi oferit droguri fiului său.

În trecut, Jessica l-a acuzat pe Del Vecchio de agresiune fizică, însă ulterior și-a retras declarațiile. Cei doi s-au logodit în 2023, iar relația lor s-a deteriorat în anul următor.

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