De ce a ales Barbara Barrie moartea asistată medical. Actrița a încetat din viață la 95 de ani

De ce a ales Barbara Barrie moartea asistată medical. Actrița a încetat din viață la 95 de ani
Barbara Barrie a murit la 95 de ani/ sursă foto: ideo YouTube @meawwentertainment
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Îndrăgita actriță Barbara Barrie a murit la vârsta de 95 de ani, după ce în ultimii ani s-a luptat cu o formă de cancer în stadiu terminal. Actrița a ales să își curme suferința prin eutanasie asistată medical.  

Ce probleme de sănătate avea Barbara Barrie

Fiica Barbarei Barrie, Jane Harnick, a confirmat că mama sa fusese diagnosticată cu cancer în stadiu terminal și că a murit la domiciliul său din Manhattan, adăugând că decesul a avut loc cu asistență medicală. Îndrăgita actriță lasă în urmă o fiică, Jane, și un fiu, Aaron – pe care i-a avut alături de regretatul director artistic și promotor al teatrului Jay Harnick, precum și trei nepoate.

Barbara Barrie anunțase anterior, în 2014, că fusese diagnosticată cu o boală pulmonară incurabilă, fibroza pulmonară idiopatică, și scria într-o declarație de atunci:

„Am o viață foarte plină și activă, dar ceea ce mă așteaptă este necunoscut și, totuși, cunoscut în același timp. Trăiesc la maximum și încerc acum să îi ajut și pe alții să facă același lucru.”

Barbara Barrie suferea de cancer în stadiu teminal/ sursă foto: captură video YouTube @meawwentertainment

Barbara Barrie a murit la 95 de ani

Barbara Barrie, în vârstă de 95 de ani, a fost nominalizată la Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar în anul 1980, pentru rolul mamei unui campion adolescent de ciclism din drama „Breaking Away”. A avut, de asemenea, o carieră de succes și pe Broadway – fiind cunoscută mai ales pentru rolul temperamentalei Sarah din piesa „Company” a lui Stephen Sondheim.

Actrița a avut o carieră îndelungată și variată, interpretând adesea roluri de soții și mame, în special în filme precum comedia din 1980 „Private Benjamin”, unde a jucat rolul mamei lui Goldie Hawn, și cel al unei redactor-șef a unei reviste pentru mame în adaptarea din 1979 a romanului „The Bell Jar” al Sylviei Plath.

Pe lângă aparițiile în seriale de televiziune precum „Enlightened”, „Pushing Daisies” și sitcomul de lungă durată din anii ’90, „Suddenly Susan”, Barrie a obținut nominalizări la premiile Emmy pentru rolurile sale ca invitată specială în „Law & Order” și „Law & Order: Special Victims Unit”, precum și premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Cannes din 1965 pentru rolul său din drama „One Potato, Two Potato”.

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