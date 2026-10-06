Doliu în lumea filmului! Actrița Rodica Ana Luca, care a jucat în „Brigada Diverse în alertă”, a murit la la 84 de ani

Actrița Rodica Ana Luca, cunoscută publicului pentru apariția sa în filmul „Brigada Diverse în alertă”, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani, în comuna Mihăileni din județul Sibiu.

Rămasă singură și fără persoane apropiate care să îi fie alături în ultimii ani ai vieții, artista a fost condusă pe ultimul drum cu ajutorul oamenilor din comunitatea în care a trăit mai bine de două decenii.

Doliu în lumea filmului

Potrivit primarului comunei Mihăileni, Cristian Bratu, Rodica Ana Luca locuia de peste 25 de ani în satul Metiș, într-o locuință pusă la dispoziție de administrația locală. În ultima perioadă, actrița era sprijinită atât de primărie, cât și de localnicii care îi cunoșteau situația.

„A fost una dintre actrițele din Brigada Diverse în alertă și, în cele din urmă, bătrânețea a împins-o în unul din satele de la noi din comună. A trăit din bunătatea comunității și a primăriei. Locuia la noi în comună de peste 25 de ani. Stătea într-o casă atribuită de primărie. Avea 84 de ani, nu a avut pe nimeni lângă ea, așa că am decis să ne ocupăm noi de toate”, a declarat edilul.

Actrița Rodica Ana Luca, care a jucat în „Brigada Diverse în alertă”, a murit la la 84 de ani

După moartea actriței, întreaga comunitate s-a mobilizat pentru organizarea funeraliilor. În lipsa rudelor sau a unor apropiați care să se ocupe de înmormântare, autoritățile locale și localnicii au decis să îi ofere un ultim omagiu și să se asigure că va fi înmormântată în condiții demne.

Deși a fost cunoscută pentru participarea în una dintre cele mai îndrăgite serii cinematografice românești, Rodica Ana Luca a ales în ultimii ani o viață discretă, departe de lumina reflectoarelor și de lumea filmului. Destinul său a impresionat comunitatea din Mihăileni, iar oamenii din sat au demonstrat solidaritate într-un moment dificil.

„Brigada Diverse în alertă”, cunoscut și sub titlul „B.D. în alertă”, a fost lansat în 1971 și reprezintă al doilea film din seria „Brigada Diverse”, regizată de Mircea Drăgan, notează G4Media.

Comedia polițistă, realizată după un scenariu semnat de Mircea Drăgan și Nicolae Tic, a avut premiera pe 26 iulie 1971 și a rămas una dintre producțiile apreciate ale cinematografiei românești. Rolul interpretat de Rodica Ana Luca în această serie i-a adus recunoașterea publicului, numele său fiind asociat de-a lungul timpului cu unul dintre filmele de referință ale genului.

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