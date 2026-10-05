Familia lui Gabi Torje, dată afară din patru locuințe. Concurentul de la Asia Express și-a povestit drama

Gabi Torje a făcut dezvăluiri emoționante despre copilăria sa și despre greutățile prin care a trecut alături de părinți. Invitat în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, concurentul de la Asia Express a vorbit despre importanța familiei în viața sa, dar și despre perioada dificilă în care familia sa a fost nevoită să se mute dintr-o locuință în alta, după revendicarea caselor naționalizate.

Familia lui Gabi Torje, dată afară din patru locuințe

Întrebat de Cătălin Măruță cât de importantă a fost familia în tot ceea ce a realizat de-a lungul vieții, fostul internațional român a mărturisit că aceasta reprezintă cea mai mare bogăție pe care o poate avea un om.

„Cred că pentru toată lumea ar trebui să fie cea mai importantă valoare a noastră și cea mai mare bogăție trebuie să fie familia. Oamenii care te cresc, oamenii care te învață cum să-ți croiești drumul în viață. Și la mine, chiar dacă noi am fost o familie, nu știu dacă neapărat cu nevoi foarte multe, n-am fost o familie care să avem o situație financiară foarte, foarte bună. Nu ne-au lipsit multe, n-am avut credite, n-am avut nici averi, dar cum m-au învățat pe mine părinții mei să cresc și cum au crescut, cred că pot să trăiesc în orice condiții, oricând, pentru că știu cum e să trăiești și fără și cu.”

În continuarea discuției, Cătălin Măruță a adus în prim-plan una dintre cele mai dificile amintiri din copilăria lui Torje, perioada în care familia sa a fost obligată să părăsească mai multe locuințe.

„Să trăiești fără este și faptul că la un moment dat erați dați afară din casă, din casă în casă, până când, la un moment dat s-a făcut schimbarea asta de vreo 4-5 ori?”, l-a întrebat realizatorul.

Concurentul de la Asia Express și-a povestit drama

Gabi Torje a confirmat și a explicat cum au fost afectați de valul revendicărilor imobilelor de după anii ’90.

„Da. În perioada aceea, imediat după anii 90, începuseră să revendice toți cei din străinătate case naționalizate. Cine avea relațiile mai bune, naționaliza câte o casă și o lua. Noi am fost dați afară la propriu, pentru că nu venea și te anunța „mâine pleci din casă”, dar îți dădea o lună termen să te muți. Tu făceai o cerere la primărie, ți se dădea în altă parte. Până când, la un moment dat, nu s-au mai găsit alte case. Au fost 5 case la rând.”

După mai multe mutări, familia s-a văzut nevoită să locuiască într-o chirie, însă costurile erau greu de susținut raportat la veniturile părinților.

„Ne-am mutat într-o chirie, o chirie care era destul de scumpă, mult prea mare la acel moment pentru a fi susținută de părinți, plus ce aveam noi nevoile la școală, la sport, la tot ceea ce era nevoie pentru noi.”

Fostul fotbalist și-a amintit și de eforturile pe care le făceau părinții săi pentru a întreține familia. Tatăl său lucra ca electrician și era plecat frecvent în delegații, în timp ce mama sa lucra în casierie și contabilitate.

„Tata era electrician și mergea foarte mult pe șantier de luni până vineri, în delegație, mama lucra la caiserie și contabilitate. Pe vremea aceea se plăteau salariile cash și mama era cea care mergea cu valiza mare de bani peste tot, în tot ce însemna împrejurimile Timișoarei, Reșița, Lipova, Arad, tot, tot, tot. Mergea în fiecare zi de salarii cu o geantă mare de bani, să le plătească.”

În cele din urmă, situația dificilă i-a determinat pe părinții lui Gabi Torje să găsească o soluție care să le ofere mai multă stabilitate.

„Și atunci părinții mei au decis, pentru că firma la care lucrau avea și cămin, să ne mutăm la căminul firmei.”

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