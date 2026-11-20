Scandalul dintre Prințul Marco și dominatoarea Kennya continuă, iar schimbul de replici dintre cei doi devine tot mai dur. După ce aceasta l-a numit „libidinos” și „obsedat sexual” în cadrul emisiunii Cancan pe Insulă, fostul concurent de la Insula Iubirii a reacționat într-un live pe TikTok, în care a lansat o serie de jigniri la adresa ei.

Prințul Marco îi dă replica dominatoarei Kennya

În live-ul în care a apărut alături de Remi, fostul concurent a criticat-o pe dominatoare, despre care a spus că nu e în măsură să îl critice pe el, având în vedere ocupația ei.

„Pentru suma corectă, cine se vinde, se vinde de tot. Da, ne analizează pe noi cum suntem, ce parcurs avem, că m-a făcut pe mine libidinos. Bă, frate, femeile astea sunt alea care oriunde intră, în orice restaurant, se întoarce lumea și zice «au ajuns și c***ele». Scuzați-mă, dar asta e prima impresie, n-ai cum să zici «uite ce femeie stilată, cu clasă. Bravo ei, câștigă 7.000 de euro». Ce câștigă, că-i vai de capul ei. S-a apucat ea să vorbească de mine… Ea este cinstită”, a spus Marco.

Marco nu s-a oprit aici și a continuat cu ironii la adresa bărbaților care apelează la serviciile dominatoarei.

„Dar știi ce sunt eu curios? Cum arată moșnegii ăia pe care îi bate ea? Un băiat frumos și care arată bine, care e curat pe suflet nu o să se lase atins de așa femeie niciodată. Dar moșnegii cu care umblă…”, a mai spus el.

Marco o acuză pe Kennya că își face reclamă pe seama lui

În același videoclip, Marco s-a întrebat de ce Kennya este invitată să comenteze evenimentele din Insula Iubirii și a sugerat că aceasta profită de conflict pentru a-și promova activitatea și cursurile.

„Dar nu înțeleg ce treabă are ea cu Insula Iubirii? De ce tot o cheamă să comenteze acolo? Dar n-avea clienți înainte? Nu e așa de ocupată? Nu face așa de mulți bani? Se duce acolo așa, toată ziua? Băi, deci… Nu știu, o persoană ocupată cu munca nu are timp să se ducă la emisiune așa. Dar știi ce? Poate ea își face reclamă acum cu mine, că i-am răspuns, cu altul care îi va răspunde, își face reclamă și mai găsește două, trei care să meargă la curs, să zică «eu mă duc la curs să fiu o femeie independentă». Dar tu te duci să fii o prostituată legalizată”, a mai declarat Marco.

De unde a pornit scandalul dintre cei doi

Conflictul a izbucnit după ce Kennya, prietenă cu Nattasha Black, a comentat comportamentul lui Marco în emisiunea „CANCAN pe Insulă”. Dominatoarea l-a descris drept un bărbat „libidinos” și „obsedat sexual”, făcând referire inclusiv la apropierea lui de ispita Gabriella. Emisiunea poate fi urmărită AICI.

„Nu m-am uitat prea mult la insulă, nu știu exact ce și cum s-a întâmplat. Dar, atât cât am apucat eu să prind și din experiența mea, eu când îl văd pe băiatul ăsta, îl văd ca pe un tip puțin obsedat sexual. Nu pervers, libidinos, care s-ar culca și cu o că**a”, a spus ea despre Marco.

Ulterior, Marco a ironizat meseria Kennyei într-o transmisiune live pe TikTok, însă a făcut o gafă atunci când a confundat termenul „colonoscopie” cu „conoscopie”. Dominatoarea a profitat de moment și l-a luat peste picior pe rețelele sociale.

CITEȘTE ȘI:

Dominatoarea Kennya a pus ”biciul” pe Prințul Marco, după ce concurentul de la Insula Iubirii i-a ironizat meseria

Prințul Marco a intrat pe mâna dominatoarei Kennya. Partenera de afaceri a Nattashei nu l-a iertat: „E un libidinos”