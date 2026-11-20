Lucian Popa, fostul finalist de la Survivor 2026, continuă seria vlogurilor informative din locurile de interes public din țară. De data aceasta, el a ajuns la Târgul de Crăciun din Craiova, care și-a deschis porțile recent, și a trecut în revistă o parte dintre prețurile pe care le găsesc vizitatorii anul acesta.

Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis vineri, 13 noiembrie. Peste 100.000 de vizitatori i-au trecut pragul, iar printre ei s-a numărat și Lucian Popa, fostul finalist Survivor 2026. Acesta a analizat prețurile comercianților, atât la mâncare și băutură, cât și în zonele de divertisment. 4 lei o plimbare cu trenulețul lui Moș Crăciun, 6 lei plimbarea cu autobuzul disco, 30 de lei un bubble tea, 40 de lei un kebab, 15 lei un porumb fiert, 8 lei un mic, dar prețul unui pahar de vin a stârnit discuții și dezbateri intesne pe social media.

Cât costă un pahar de vin fiert

Preparat cu scorțiosoară, merișoare și portocală confiată, un pahar de vin fiert la Târgul de Crăciun din Craiova costă 15 lei. Același preț este și pentru un pahar de ciocolată caldă sau suc de mere.

Vinul fiert este unul dintre produsele preferate ale vizitatorilor în perioada sărbătorilor de iarnă, însă nu și a utilizatorilor care „vizitează” târgul de Crăciun din fața micilor ecrane. Utilizatorii au reacționat imediat în secțiunea comentariilor:

„Eu dacă cer 10 lei pe litru (vin curat) spune lumea că e scump” Vezi videoclipul pe TikTok „Ei cumpără la carafă de 5 litri de 25 de lei apoi dau paharu de vin fiert cu 15 lei. Ar trebui arestați” „Cui nu-i convine nu cumpără. În Germania e 50 de lei” „Scump 15 lei un pahar de vin” „15 ron? Cam scump. Eu vând cu 10 ron litru… și sănătos, de casă, fără zahăr, apă… Dar na, aici intervin mai multe cheltuieli” „Puțin. În viena e doi euro” „Japcă curată” „Zahăr cu pumnul, apă cu furtunul, bei în târg și mori pe drum” „Foarte scump. O sticlă e 15 – 17 lei. Bișniță”, au fost o parte din comentariile celor care au văzut imaginile.

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