Cât a ajuns să coste un mic în stațiunea Bran! Prețul care îi ia prin surprindere pe turiști

În weekendul de Halloween, numeroși turiști s-au îndreptat către Brașov și Castelul Bran, unde au avut loc o mulțime de petreceri tematice. Printre cei care au vizitat stațiunea Bran s-a numărat și Lucian Popa, fostul concurent Survivor. Însă, tânărul a fost surprins de prețurile practicate în stațiune. Cât a ajuns să coste un mic la Bran?

Castelul Bran a devenit un adevărat tărâm al misterelor de Halloween. Peste 5.000 de turiști i-au trecut pragul și au trăit astfel o experiență memorabilă, la granița dintre ficțiune și realitate. 20 de încăperi au fost amenajate și „bântuite” de spirite malefice. Nu au lipsit nici petrecerile, iar turiștii s-au bucurat din plin de toate.

Lucian Popa, șocat de prețul unui mic la Bran

Printre cei care au vrut să se bucure de atracțiile de la Castelul Bran s-a numărat și Lucian Popa. Însă, deși a mers cu mult entuziasm, fostul concurent de la Survivor a fost șocat de prețurile piperate practicate în stațiune.

Primul șoc a venit atunci când și-a dorit, alături de soția sa și de copil, să viziteze Castelul Bran. Un bilet de intrare a costat 300 lei.

„Doar 600 de lei pentru două persoane costă intrarea azi la Castelul Bran de Halloween, pentru că este totul decorat”, a spus Lucian Pop, în mediul online.

Iar turiștii care au vrut să aibă parte de o experiență completă, cu vizită ghidată și acces la petreceri, au trebuit să scoată din buzunar între 700 și 3.000 de lei.

De asemenea, Lucian Popa a rămas cu gura căscată și atunci când a trecut pe la standurile de mâncare. Se pare că acum, în stațiunea Bran, un mic se vinde cu 15 lei. Tânărul a fost șocat să audă asta. Și celelalte preparate au avut prețuri destul de piperate.

De exemplu, un sandwich cu cârnați și varză sau unul cu cârnați și cartofi s-a vândut la prețul de 45 de lei, iar pentru un sandwich cu varză și cartofi turiștii au scos din buzunar câte 50 de lei.

Însă, deși prețurile au fost unele destul de ridicate, turiștii și-au dorit să se bucure de întreaga experiență. Doar sâmbătă, 31 octombrie, castelul a fost vizitat de patru mii de oameni, plus alți 1.300 care au ales pachetul complet, cu tur și petrecere. Administratorii spun că cei mai mulți turiști au fost străini.

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