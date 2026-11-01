Vacanță de vis pentru Mihai Petre! A ajuns într-un loc pe care visa să-l vadă încă din copilărie

Elwira și Mihai Petre, vacanță în Egipt /Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Pentru a scăpa de frigul care se instaurează în România, Mihai Petre și familia sa au plecat în vacanță într-un loc mult mai călduros. Dansatorul a ales o destinație aparte, dorindu-și să își îndeplinească unul dintre visurile pe care le avea încă din copilărie. Alături de soție, cele două fete și de câțiva prieteni, Mihai Petre se bucură de o binemeritată vacanță în Egipt.

Mihai Petre se află în vacanță în Egipt și a reușit să își îndeplinească unul din visurile copilăriei. Mai exact, acesta a mers alături de toată familia să viziteze piramidele din Giza. A intrat în impunătoarele construcții și a descoperit cum arată interiorul, lucru pe care și-l dorea de mic.

Însă, aventura a venit la pachet și cu unele provocări. Drumul îngust și anevoios din interiorul piramidei i-a dat bătăi de cap și nici durerile de spate nu l-au ajutat prea mult. Dar experiența a meritat tot efortul.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
12 poze

„Piramidele din Giza și Sfinxul m-au fascinat de mic cu poveștile lor. Sunt foarte recunoscător că am ajuns să le văd cu familia și prietenii. E o experiență pe care o recomand. Am reușit cu greu să urc în piramidă – locul e strâmt, e foarte cald, urci aproape continuu și e destul de aglomerat, iar durerea de spate m-a descurajat la fiecare pas. Fetele mele, curajoase ca de obicei, au urcat înaintea mea. Sunt mândru de ele. Weekend frumos!”, a scris Mihai Petre , în mediu online.

Elwira și Mihai Petre, vacanță în Egipt /Foto: Instagram

Elwira Petre, fascinată de vacanța în Egipt

Și partenera lui Mihai Petre a fost entuziasmată de destinația aleasă pentru vacanță. Asemenea soțului său, dansatoarea este fascinată de piramide, iar emoțiile au cuprins-o atunci când a vizitat interiorul lor. Nu își imagina că o să ajungă aici și a trăit din plin momentul.

„Am visat să ajung aici încă de când eram mică… Am ajuns în fața piramidelor din Giza și, mai mult decât atât, am avut bucuria de a intra în interiorul lor.

Le-am văzut de atâtea ori în fotografii, în documentare și în cărțile de istorie, dar nimic nu se compară cu emoția pe care am simțit-o când am ajuns acolo, când am pășit în interiorul lor și am realizat că sunt chiar în mijlocul unei povești vechi de mii de ani. M-am simțit mică în fața măreției lor, dar atât de bogată în emoții și recunoștință”, a scris și Elwira, în mediul online.

 

CITEȘTE ȘI:

Ce face Elwira Petre pentru o siluetă trasă prin inel, la 44 de ani? „Cu cât mai simplu, cu atât mai bine”

Cum arată casa în care locuiesc Mihai Petre și Elwira. Coregrafa s-a ocupat de amenajarea întregii locuințe

 

Foto: Instagram

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce semnificație au tatuajele ispitei de la Insula Iubirii? Daniel Chiorean are o poveste de viață emoționantă
Ce semnificație au tatuajele ispitei de la Insula Iubirii? Daniel Chiorean are o poveste de viață emoționantă
Gabi Bădălău, apariție neașteptată alături de fiul cel mic, în plin scandal cu Claudia Pătrășcanu! Unde au mers împreună
Gabi Bădălău, apariție neașteptată alături de fiul cel mic, în plin scandal cu Claudia Pătrășcanu! Unde au mers împreună
Ana Morodan a trecut prin momente cumplite: ”M-a făcut praf financiar, psihic”
Ana Morodan a trecut prin momente cumplite: ”M-a făcut praf financiar, psihic”
Ce a făcut ”Gândac”, după ce Claudia a demascat-o și i-a făcut public numele la Insula iubirii
Ce a făcut ”Gândac”, după ce Claudia a demascat-o și i-a făcut public numele la Insula iubirii
Politicieni, vedete și 500 de invitați la botezul lui Alexander, fiul cel mic al lui Alfred Simonis! Al Bano a fost surpriza muzicală a serii
Politicieni, vedete și 500 de invitați la botezul lui Alexander, fiul cel mic al lui Alfred Simonis! Al Bano a fost surpriza muzicală a serii
Descoperire macabră în Irlanda de Nord: capete de porc, găsite într-un parc. „Halloween-ul nu este o scuză”
Mediafax
Descoperire macabră în Irlanda de Nord: capete de porc, găsite într-un parc. „Halloween-ul nu este o scuză”
Prim-ministrul Sloveniei, reproșuri către UE pentru anularea alegerilor din România. Janez Janša a transmis un mesaj în 10 puncte Uniunii Europene, iar situația din România este cap de listă
Gandul.ro
Prim-ministrul Sloveniei, reproșuri către UE pentru anularea alegerilor din România. Janez Janša a transmis un mesaj în 10 puncte Uniunii Europene, iar situația din România este cap de listă
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
Prosport.ro
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
„Ceva ce n-am mai văzut din anii ’90”. Bucureștenii povestesc de ce evită unele străzi după lăsarea serii
Adevarul
„Ceva ce n-am mai văzut din anii ’90”. Bucureștenii povestesc de ce evită unele străzi după lăsarea serii
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
Mediafax
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
Prosport.ro
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cine este Monica Iagăr, fosta iubită a lui Cosmin Cernat. Fiica lor ar fi fost agresată de partenerul mamei sale
Click.ro
Cine este Monica Iagăr, fosta iubită a lui Cosmin Cernat. Fiica lor ar fi fost agresată de partenerul mamei sale
„Chiar ne separă râul Prut?” Piesă manifest Satoshi-Căpitănescu, după disputa de la Eurovision. Analiză despre unirea dintre români
Digi 24
„Chiar ne separă râul Prut?” Piesă manifest Satoshi-Căpitănescu, după disputa de la Eurovision. Analiză despre unirea dintre români
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Promotor.ro
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Cumpărături online din afara UE: dispare taxa românească de 25 de lei
go4it.ro
Cumpărături online din afara UE: dispare taxa românească de 25 de lei
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Prim-ministrul Sloveniei, reproșuri către UE pentru anularea alegerilor din România. Janez Janša a transmis un mesaj în 10 puncte Uniunii Europene, iar situația din România este cap de listă
Gandul.ro
Prim-ministrul Sloveniei, reproșuri către UE pentru anularea alegerilor din România. Janez Janša a transmis un mesaj în 10 puncte Uniunii Europene, iar situația din România este cap de listă
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Mediafax Spania
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.