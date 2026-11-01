Vacanță de vis pentru Mihai Petre! A ajuns într-un loc pe care visa să-l vadă încă din copilărie

Pentru a scăpa de frigul care se instaurează în România, Mihai Petre și familia sa au plecat în vacanță într-un loc mult mai călduros. Dansatorul a ales o destinație aparte, dorindu-și să își îndeplinească unul dintre visurile pe care le avea încă din copilărie. Alături de soție, cele două fete și de câțiva prieteni, Mihai Petre se bucură de o binemeritată vacanță în Egipt.

Mihai Petre se află în vacanță în Egipt și a reușit să își îndeplinească unul din visurile copilăriei. Mai exact, acesta a mers alături de toată familia să viziteze piramidele din Giza. A intrat în impunătoarele construcții și a descoperit cum arată interiorul, lucru pe care și-l dorea de mic.

Însă, aventura a venit la pachet și cu unele provocări. Drumul îngust și anevoios din interiorul piramidei i-a dat bătăi de cap și nici durerile de spate nu l-au ajutat prea mult. Dar experiența a meritat tot efortul.

„Piramidele din Giza și Sfinxul m-au fascinat de mic cu poveștile lor. Sunt foarte recunoscător că am ajuns să le văd cu familia și prietenii. E o experiență pe care o recomand. Am reușit cu greu să urc în piramidă – locul e strâmt, e foarte cald, urci aproape continuu și e destul de aglomerat, iar durerea de spate m-a descurajat la fiecare pas. Fetele mele, curajoase ca de obicei, au urcat înaintea mea. Sunt mândru de ele. Weekend frumos!”, a scris Mihai Petre , în mediu online.

Elwira Petre, fascinată de vacanța în Egipt

Și partenera lui Mihai Petre a fost entuziasmată de destinația aleasă pentru vacanță. Asemenea soțului său, dansatoarea este fascinată de piramide, iar emoțiile au cuprins-o atunci când a vizitat interiorul lor. Nu își imagina că o să ajungă aici și a trăit din plin momentul.

„Am visat să ajung aici încă de când eram mică… Am ajuns în fața piramidelor din Giza și, mai mult decât atât, am avut bucuria de a intra în interiorul lor. Le-am văzut de atâtea ori în fotografii, în documentare și în cărțile de istorie, dar nimic nu se compară cu emoția pe care am simțit-o când am ajuns acolo, când am pășit în interiorul lor și am realizat că sunt chiar în mijlocul unei povești vechi de mii de ani. M-am simțit mică în fața măreției lor, dar atât de bogată în emoții și recunoștință”, a scris și Elwira, în mediul online.

CITEȘTE ȘI:

Ce face Elwira Petre pentru o siluetă trasă prin inel, la 44 de ani? „Cu cât mai simplu, cu atât mai bine”

Cum arată casa în care locuiesc Mihai Petre și Elwira. Coregrafa s-a ocupat de amenajarea întregii locuințe

Foto: Instagram