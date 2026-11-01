Politicieni, vedete și 500 de invitați la botezul lui Alexander, fiul cel mic al lui Alfred Simonis! Al Bano a fost surpriza muzicală a serii

Eveniment special în familia lui Alfred Simonis! Președintele Consiliului Județean Timiș și-a creștinat cel de-al treilea băiat, Alexander, iar momentul fericit a fost sărbătorit pe măsură, în compania a peste 500 de invitați. Petrecerea organizată sâmbătă seară, 31 octombrie, la Timișoara, a reunit numeroase nume cunoscute atât din politică, dar și numeroase vedete. Surpriza muzicală a serii a fost celebrul artist italian Al Bano.

Zi importantă pentru Alfred Simonis și soția sa, Elena! Cei doi și-au botezat băiețelul, Alexander, în cadrul unui eveniment elegant, care a adunat familia, prietenii și numeroase personalități din lumea publică. Nașul micuțului a fost Sorin Grindeanu, președintele PSD și al Camerei Deputaților, care are o legătură de familie de lungă durată cu familia Simonis.

Meniu rafinat la o luxoasă locație din Timișoara

Petrecerea a început în jurul orei 19:00, la Venue Timișoara, iar invitații au avut parte de o seară specială. Printre cei care au răspuns invitației s-au numărat Marcel Ciolacu, venit alături de Sorina Docuz, Lia Olguța Vasilescu și soțul ei, Claudiu Manda, dar și Paul Stănescu.

Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda au fost invitați la botezul fiului cel mic al lui Alfred Simonis

Lista invitaților a continuat cu nume importante din administrație și din viața publică. Au fost prezenți ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, precum și fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila. Alături de aceștia s-au aflat și mai mulți primari din județul Timiș și reprezentanți ai administrației locale.

Amfitrionii au avut grijă ca totul să fie perfect. Meniu rafinat, serviciu impecabil în incinta locației, iar invitații care preferau aerul răcoros de afară s-au bucurat de un bufet românesc permanent.

Al Bano, moment special la botezul fiului lui Alfred Simonis

Principala atracție artistică a serii a fost, fără îndoială, Al Bano! Celebrul cântăreț italian a fost invitatul special al petrecerii și a oferit un moment muzical în fața sutelor de persoane prezente. Artistul, cunoscut în întreaga lume pentru hituri precum „Felicità” și „Ci sarà”, a adus un plus de strălucire unei seri dedicate familiei și bucuriei.

Al Bano i-a încântat pe invitați cu faimoasele sale melodii

Programul artistic a fost completat de Damian Drăghici și Theo Rose, două nume uriașe ale muzicii din România. Astfel că invitații au avut parte de o atmosferă muzicală deosebită și s-au bucurat de momente speciale pe ringul de dans.

Sorin Grindeanu, din nou naș în familia Simonis

Relația de familie dintre Sorin Grindeanu și Alfred Simonis este una veche. Liderul PSD a fost nașul de cununie al lui Alfred Simonis și al soției sale, Elena, în 2018, iar în februarie 2020 l-a botezat pe David.

Sorin Grindeanu și soția au fost nașii micuțului Alexander

De această dată, Sorin Grindeanu a fost din nou alături de familia Simonis într-un moment important, devenind părintele spiritual al micuțului Alexander, mezinul familiei președintelui Consiliului Județean Timiș.

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