Au fost 5 cutremure în România, în doar câteva ore. Ce magnitudine au avut

Potriviti Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), cele 5 cutremure au avut loc în dimineața zilei de duminică, 1 octombrie 2026, în zona Vrancea și în Marea Neagră.

În dimineața zilei de duminică, 1 noiembrie, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) a anunțat producerea a 5 cutremure în România. Patru dintre ele au avut loc în zona seismică Vrancea, iar unul a fost localizat în Marea Neagră.

5 cutremure într-o singură noapte în România

Primul seism a avut loc la ora 00:46 și a avut o magnitudine de 3 grade pe Scara Richter. Seismul s-a produs la o adâncime de 69,9 kilometri.

Al doilea cutremur s-a produs la mai puțin de o oră distanță și a avut o magnitudine de 3,6 grade pe Scara Richter. Seismul a fost localizat la o adâncime de 124,4 kilometri.

Al treilea seism a avut loc la ora 02:26, la o adâncime de 110,3 kilometri și a avut o magnitudine de 2,1 grade pe Scara Richter.

Acesta a fost urmat de un alt cutremur la ora 06:33, la o adâncime de 144,4 kilometri. Potrivit INFP, seismul a avut o magnitudine de 2,6 grade pe Scara Richter.

Cutremurul din Marea Neagră s-a produs la ora 7:03 și a avut o magnitudine de 3,6 grade pe Scara Richter.

Cel mai puternic seism înregistrat recent în zona Vrancea a avut loc pe 19 octombrie şi a avut magnitudinea de 4,8, la o adâncime de 76,5 kilometri. De asemenea, cel mai mare cutremur din luna septembrie a avut loc în Vrancea, zona Buzău. Acesta a avut o magnitudine de 4,1 pe Scara Richer și s-a produs la o adâncime de 149,6 kilometri.

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