A murit la doar 31 de ani, după ce ar fi urmat sfaturile primite de la ChatGPT! Familia tinerei a dat în judecată compania OpenAI

A murit la doar 31 de ani, după ce ar fi urmat sfaturile primite de la ChatGPT! Familia tinerei a dat în judecată compania OpenAI
A murit la doar 31 de ani, după ce ar fi urmat sfaturile primite de la ChatGPT
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Sfârșit tragic pentru o tânără în vârstă de 31 de ani. Aceasta a murit după ce ar fi urmat sfaturile primite de la ChatGPT. Femeia suferea de epilepsie, iar chatbotul i-ar fi spus să renunțe la tratamentul pe care îl urma. Familia tinerei a deschis un proces împotriva companiei OpenAI și acuză chatbotul că i-ar fi oferit acesteia sfaturi medicale periculoase.

Se pare că Bowen Wan ar fi schimbat peste 270.000 de mesaje cu chatbotul, în care a cerut informații despre medicamente și posibilele efecte secundare. Tânăra era îngrijorată că tratamentul îi putea afecta capacitatea de a participa la interviuri pentru un nou loc de muncă, așa că s-a sfătuit cu ChatGPT.

A murit după ce ar fi urmat sfaturile primite de la ChatGPT

Îngrijorată fiind că medicamentele pentru epilepsie ar putea să o afecteze, Bowen Wan a cerut ajutorul chatbotului. Potrivit documentelor din proces, conversațiile dintre femeie și chatbot au început în 2023 și au continuat până în primele luni ale anului 2026. În acest timp, tânăra și-a exprimat de cel puțin 158 de ori îngrijorările legate de starea ei de sănătate.

Ei bine, chatbotul ar fi sfătuit-o pe femeie să își reducă doza și, în cele din urmă, să renunțe la medicamente. Mai mult, inteligența artificială ar fi îndemnat-o să oprească tratamentul și să nu își informeze neurologul despre această decizie.

Bowen Wan fusese diagnosticată cu epilepsie și lua 400 de miligrame de lamotrigină pentru a ține sub control crizele. Însă, după sfaturile primite de la ChatGPT, aceasta a renunțat la tratament, decizie ce i-a adus sfârșitul.

A murit după ce ar fi urmat sfaturile primite de la ChatGPT /Foto: nypost.com

Tânăra în vârstă de 31 de ani a murit în luna februarie a acestui an, după ce a făcut o criză de epilepsie în locuința sa din Seattle. În urma celor întâmplate, părinții acesteia au deschis un proces împotriva companiei OpenAI. Aceștia susțin că ChatGPT, pe lângă că i-a oferit detalii despre reducerea treptată a tratamentului, ar fi prezentat unele simptome drept reacții normale.

Reprezentanții companiei au trimis un mesaj de condoleanțe familiei. Aceștia au precizat că femeia a folosit o versiune mai veche a chatbotului, GPT-4o, retrasă între timp de pe platformă

 

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