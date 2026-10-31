Lacrimi și dezamăgire la Insula Iubirii! Mira a auzit cuvintele lui Ian și a reacționat imediat

Lacrimi și dezamăgire la Insula Iubirii! Mira a auzit cuvintele lui Ian și a reacționat imediat
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Mira/ sursa foto: colaj CANCAN
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Mira Corbu nu s-a mai abținut și a izbucnit în lacrimi. În ediția de sâmbătă, 31 octombrie, concurenta s-a dus în cameră și a început să plângă. Tânăra s-a arătat nemulțumită de atitudinea partenerului ei, Ian. 

La bonfire, Mira a văzut imagini greu de privit cu Ian. Bărbatul s-a apropiat destul de mult de ispita Andreea Homescu, însă ce a deranjat-o cel mai tare au fost cuvintele jignitoare pe care le-a spus la adresa ei. Mai mult decât atât, concurentul a spus că este împreună cu bruneta doar pentru că este frumoasă, nu și pentru celelalte calități pe care le are. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Lacrimi și dezamăgire la Insula Iubirii

Imediat ce s-a întors la vilă, s-a retras din calea privirilor tuturor și s-a dus direct în camera sa. Acolo a izbucnit în lacrimi, supărată de declarațiile partenerului ei, Ian.

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La scurt timp, și-a făcut apariția Jaguarul. Acesta a ascultat ce are de spus concurenta și a încercat să îi aline suferința. Numai că dezamăgirea a fost atât de mare, încât Mira simte că a pierdut timpul în relația cu bărbatul.

„Chestiile pe care le spunea la femeile alea despre mine, pentru că, chestiile astea… Eu am vorbit mereu și i-am spus… Și stau să mă gândesc la ce am venit eu aici? Eu nu înțeleg la ce am venit (…) Eu știam toate chestiile pe care el le face (…) Păi, ce să mai zic, că eu am șters astea din capul meu ca să trăiesc cu el? (…) Simți ca și cum ai sta cu persoana aia și persoana aia nu te cunoaște (…) Am pierdut timpul ăla în care eu am suferit”, i-a spus Mira lui George Jaguarul.

Mira și Jaguarul/ sursa foto: captură video Antena 1

Mira și Jaguarul/ sursa foto: captură video Antena 1

Dezvăluirile Mirei despre copilăria sa

Printre declarațiile jignitoare, cele mai dureroase cuvinte au fost acelea că este împreună cu ea doar pentru că o consideră frumoasă. Concurenta a simțit că toată relația a fost o minciună, mai ales că își dorește un partener care să o iubească cu adevărat. Mira a mai dezvăluit că a avut o copilărie grea, pentru că în familia ei nu se exprima afecțiunea în niciun mod.

„M-a durut foarte mult că a spus că stă cu mine că sunt frumoasă și atât (…) Nu am fost iubită, la mine în familie nu există «Te iubesc» sau să te iei în brațe. Era ceva ciudat, te simțeai ca și când era ceva ciudat”, a mai spus ea.

VEZI ȘI: Concurentul de la Insula Iubirii refuzat de șase ispite! De ce nu au vrut fetele să iasă cu Ian la date

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