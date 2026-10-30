Concurentul de la Insula Iubirii refuzat de șase ispite! De ce nu au vrut fetele să iasă cu Ian la date

Dacă în edițiile trecute ispitele l-au refuzat pe Ionuț Mocăniță, vineri, 30 octombrie, Insula Iubirii a adus o situație fără precedent. Fetele nu au vrut să iasă la date cu Ian, partenerul Mirei, pentru că au crezut că are o conexiune cu ispita Andreea Homescu, dar surprinzător, chiar și Andreea l-a refuzat!

Sezonul X Insula Iubirii este plin de surprize. Ian și-a dorit să o facă geloasă pe Andreea, ispita de care s-a apropiat încă din prima seară, însă planurile nu au mers așa cum și-a dorit. Concurentul a trebuit să aleagă o fată cu care să iasă la date, iar ispitele feminine l-au refuzat. Nu una, ci șase dintre ispite au refuzat să iasă la întâlnire cu el. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Concurentul de la Insula Iubirii refuzat de șase ispite

Ian și Mira au pășit în Thailanda pentru a-și testa relația, după ce Armina și Marcel au plecat acasă împreună. Cei doi s-au adaptat rapid, iar bărbatul s-a apropiat încă din prima seară de Andreea. Aceștia au ieșit la date, s-au deschis unul în fața celuilalt, dar pare că Ian a uitat că pe cealaltă vilă se află partenera sa.

Concurentul a vrut să o facă geloasă nu pe Mira, ci pe ispită. Tocmai de aceea, în fața alegerii de date, el a decis să o aleagă pe Larisa. El a mărturisit planul în fața colegilor săi.

„Am vrut să văd dacă o mișcă ceva, dacă o enervează, dacă e geloasă. Să văd dacă într-adevăr e o conexiune sau doar mă păcălesc eu și mă păcălește și ea”, a spus Ian.

Numai că strategia sa nu a mers așa cum și-a dorit, pentru că ispita a decis să îl respingă. Ulterior, el și-a îndreptat atenția către Florina, însă și de această dată fără succes. Ea a considerat că bărbatul are o conexiune specială cu ispita Andreea. Pe de altă parte, și Sandra l-a refuzat, dar și alte ispite, inclusiv cea pe care voia să o facă geloasă.

„Nu știu ce să zic, a creat o legătură cu Andreea”, a explicat Florina.

Ispita Andreea nu este atrasă de Ian

La testimoniale, ispita Andreea a dezvăluit că nu este deloc atrasă de concurent. Mai mult decât atât, a precizat că nu este genul ei, iar în afara emisiunii nu ar ieși cu Ian la o întâlnire.

„Nu e genul de băiat care să mă atragă. Nu m-aș fi uitat la el nici în afara emisiunii, a fost ciudată atitudinea lui”, a spus Andreea.

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