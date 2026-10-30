Castelul Bran, atracția principală de Halloween! Cât costă un bilet și ce experiențe sunt pregătite

Castelul Bran, atracția principală de Halloween! Cât costă un bilet și ce experiențe sunt pregătite
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Castelul Bran/ sursa foto: colaj CANCAN
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Halloweenul este una dintre cele mai așteptate sărbători din an. Preluată de la americani, românii organizează în fiecare an petreceri tematice, se costumează și se întrec în cele mai înspăimântătoare apariții. Castelul Bran adună anual mii de oameni din întreaga lume, iar prețul și experiențele sunt pe măsură. 

Castelul Bran oferă în fiecare an momente unice de Halloween. Turiștii care vor să petreacă aici trebuie să știe că există mai multe tururi, iar prețurile variază. Un bilet de adult pentru turul standard, de exemplu, costă 90 de lei. Totuși, au oferte și pentru cei mai în vârstă, dar cu inima tare. Persoanele de peste 65 de ani pot beneficia de bilete în baza unui document. Pe lângă simplele trasee, castelul organizează mai multe petreceri tematice în perioada 24 octombrie-30 octombrie și 1 noiembrie. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Castelul Bran, atracția principală de Halloween

Dacă pentru un tur standard un adult trebuie să plătească 90 de lei, studenții au de plătit 50 de lei în baza legitimației. Pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 17 ani, costul este de doar 30 de lei. În cazul unui grup de minimum 20 de copii, prețul este mai mic cu 10 lei, deci costul final este de 20 de lei. Cu cât experiențele sunt mai interesante, cu atât prețurile cresc. Turiștii pot opta pentru un bilet combo, care oferă acces prioritar la Castel, la Camerele de Tortură și la Tunelul Timpului, costul fiind de 150 de lei. 

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Există un alt tip de bilet care presupune acces prioritar și tur ghidat cu acces și la Camerele de Tortură și Tunelul Timpului, la prețul de 200 de lei. Un lucru important de menționat este că turiștii pot intra separat la Tunelul Timpului, unde costul este de 30 de lei, iar la Camerele de Tortură 20 de lei. Copiii cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani și persoanele instituționalizate sau cu dizabilități au acces gratuit.

Castelul Bran/ sursa foto: social media

Castelul Bran/ sursa foto: social media

Petreceri tematice la castel

Anual, Castelul Bran organizează petreceri tematice de Halloween. Prețurile pornesc de la 100 lei pentru turul New Moon și ajung până la 3.000 de lei pentru pachetul VIP, care include un tur de noapte și acces la o petrecere privată organizată în interiorul castelului.

Cei care doresc să viziteze atracția din județul Brașov trebuie să știe că programul variază în funcție de anotimp. În perioada sezonului de iarnă, din 1 octombrie și până în 31 martie, Castelul Bran are următorul program:

  • Luni: 12:00 – 18:00 (ultima intrare)
  • Marți – Duminică: 9:00 – 18:00 (ultima intrare)

VEZI ȘI: (P) Cum construiești o petrecere de Halloween în jurul atmosferei, nu doar al decorului

Imaginile care au stârnit controverse. Rux și Opulență, alături de bunica ei în pat, într-un pictorial de Halloween

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