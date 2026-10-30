Temperaturile ar putea scădea puternic în Europa! Avertismentul specialiștilor despre vortexul polar

Vești importante despre evoluția vremii în următoarele luni! O posibilă slăbire a vortexului polar ar putea favoriza pătrunderea maselor de aer rece în Europa. Fenomenul este urmărit atent de meteorologi, iar efectele s-ar putea resimți în decembrie sau chiar în ianuarie.

Totuși, specialiștii avertizează că o asemenea evoluție nu garantează o iarnă geroasă în România. Bogdan Antonescu, cercetător în fizica atmosferei, a explicat că eventualele schimbări se produc treptat. Efectele unei perturbări pot apărea abia după câteva săptămâni.

Ce este vortexul polar și cum poate influența vremea din Europa

Vortexul polar este un sistem atmosferic care se formează deasupra regiunii arctice, la aproximativ 30 de kilometri altitudine. Acesta contribuie la menținerea aerului foarte rece în apropierea Polului Nord. O eventuală slăbire a vortexului poate favoriza deplasarea maselor de aer rece către latitudini mai joase. Astfel, anumite regiuni europene ar putea înregistra temperaturi mai scăzute în perioada următoare.

Prognozele pentru începutul lunii noiembrie indică posibilitatea unei perturbări a acestui sistem. Cu toate acestea, fenomenul nu este confirmat, iar evoluția sa rămâne incertă.

„Nu știm cu certitudine dacă lucrul acesta se va întâmpla. Dacă s-ar întâmpla, aerul rece ar putea să coboare către sud. Dar efectul acesta este unul de lungă durată. Nu se întâmplă imediat, nu este ca o rupere bruscă și avem o masă de aer rece care coboară până la latitudini joase. Nu e, practic, o prognoză care spune că urmează să vină o iarnă mai grea. E doar, dacă vreți, un semnal că șansele de frig în Europa, undeva în decembrie sau chiar ianuarie, au crescut.”

Temperaturile foarte scăzute pot deveni un risc pentru sănătate

Dincolo de schimbările meteorologice, episoadele de frig extrem pot avea consecințe asupra sănătății populației. Persoanele vulnerabile sunt expuse unor riscuri mai mari atunci când temperaturile scad puternic. Prin urmare, eventualele episoade de frig trebuie urmărite nu doar din perspectiva prognozei meteo, ci și a impactului asupra populației.

Cum va fi vremea în România la începutul lunii noiembrie

Până la posibilele schimbări din perioada de iarnă, România se pregătește pentru o perioadă cu precipitații extinse și temperaturi în scădere. Ploile vor cuprinde treptat mai multe regiuni ale țării. În Oltenia și Muntenia se pot acumula, izolat, peste 10-15 litri de apă pe metrul pătrat.

Precipitațiile vor continua și sâmbătă, pe arii extinse din sudul și centrul țării. Vremea ploioasă ar urma să se mențină și în primele zile ale lunii noiembrie, în special în sud-vestul și sudul teritoriului. La munte, precipitațiile se vor transforma temporar în ninsoare. La altitudini de peste 1.700-1.800 de metri, meteorologii estimează că s-ar putea depune un strat de zăpadă.

În același timp, începutul săptămânii viitoare va aduce temperaturi mai scăzute. Maximele se vor încadra, în general, între 9 și 15 grade Celsius.

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