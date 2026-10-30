Jaf uriaș la Binance! Hackerii au transferat criptomonede de 6,3 miliarde de dolari în doar 20 de minute

Industria criptomonedelor se confruntă cu unul dintre cele mai mari atacuri cibernetice din istoria sa. Platforma Binance încearcă să limiteze pagubele unui incident estimat la peste 6,3 miliarde de dolari. Potrivit unei investigații blockchain, active digitale au fost transferate din portofelele platformei pe zece rețele diferite. Cea mai mare parte a operațiunilor s-ar fi desfășurat în numai 20 de minute.

Compania susține că a alocat peste 6,34 miliarde de dolari din fondurile proprii pentru acoperirea pierderilor. Între timp, specialiștii suspectează că atacul ar fi fost orchestrat de hackeri nord-coreeni. Aproximativ trei miliarde de dolari în criptomonede au fost deja blocate, însă recuperarea efectivă a banilor rămâne complicată.

Cum au dispărut peste 6,3 miliarde de dolari în doar 20 de minute

Potrivit companiei de analiză blockchain TRM Labs, aproximativ 6,36 miliarde de dolari în active digitale au fost transferate din portofele asociate Binance. Operațiunile au vizat zece blockchain-uri, iar majoritatea tranzacțiilor s-ar fi produs într-un interval extrem de scurt. Până acum, aproximativ trei miliarde de dolari în criptomonede au fost blocate cu ajutorul mai multor parteneri din industrie. Totuși, această măsură nu înseamnă că banii au fost recuperați și returnați proprietarilor. Binance a anunțat că folosește peste 6,34 miliarde de dolari din propriile resurse pentru gestionarea situației. Aproximativ cinci miliarde de dolari sunt reprezentate de tokenurile afectate.

Hackerii nord-coreeni, principalii suspecți

Investigațiile realizate de specialiști indică posibila implicare a grupării TraderTraitor. Potrivit TRM Labs, există indicii puternice că aceasta ar fi susținută de statul nord-coreean. Gruparea a fost asociată anterior cu atacul asupra platformei Bybit din februarie 2025. Atunci, hackerii au furat criptomonede în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari.

Și compania Chainalysis consideră că TraderTraitor ar putea fi responsabilă pentru incidentul de la Binance. Specialiștii au identificat asemănări cu alte atacuri atribuite aceleiași grupări. Pregătirile pentru operațiune ar fi început cu cel puțin 36 de ore înaintea furtului.

De ce recuperarea banilor ar putea dura ani întregi

Deși aproximativ trei miliarde de dolari au fost blocate, întoarcerea efectivă a fondurilor către proprietari presupune proceduri complexe. Blocarea tehnică reprezintă doar primul pas al procesului.

Stablecoin-urile precum USDT și USDC pot fi recuperate mai ușor. Tether și Circle au capacitatea tehnică de a bloca anumite tokenuri. În condițiile legii, acestea pot fi înghețate, anulate sau reemise. Situația este diferită în cazul Bitcoin și Ethereum. Aceste criptomonede nu au un emitent centralizat care să poată opri direct transferurile. Anchetatorii trebuie să urmărească traseul banilor și să intervină când aceștia ajung pe platforme centralizate. Unele active pot fi blocate rapid, însă returnarea lor poate dura luni sau chiar ani.

Există riscul ca Binance să intre în insolvență?

Amploarea atacului a ridicat întrebări privind stabilitatea financiară a platformei. Totuși, analiștii citați de CNBC nu consideră că Binance se confruntă momentan cu un risc semnificativ de insolvență. Un reprezentant Fundstrat Global Advisors, estimează că aproximativ 3,3 miliarde de dolari în active au rămas neblocate. Dacă stablecoin-urile înghețate vor fi recuperate, situația financiară ar putea deveni mai ușor de gestionat.

Fondul de urgență SAFU al Binance este evaluat la aproximativ 1,2 miliarde de dolari. Potrivit analistului, acesta ar putea acoperi aproape o treime din pierderile rămase. Diferența ar urma să fie suportată din resursele proprii ale companiei.

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