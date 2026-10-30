Meseria neașteptată pe care o are iubita lui Mario Fresh! Miruna Gavrilă nu are nicio legătură cu lumea artistică: „Mă puteți găsi aici”

După despărțirea de Alexia Eram, Mario Fresh nu a stat prea mult pe tușă, iar acum se iubește cu Miruna Gavrilă. Tânăra nu este o figură cunoscută publicului și nu are nicio legătură cu lumea artistică, după cum credeau unii. Se pare că Miruna activează într-un domeniu total diferit. Recent, aceasta le-a dezvăluit urmăritorilor din mediul online ce meserie practică de fapt.

Mario Fresh și Miruna Gavrilă și-au făcut publică relația în primăvara anului trecut. Cei doi au mărturisit că s-au cunoscut prin intermediul unei prietene comune. Aceștia și-au ținut departe relația de ochii curioșilor până au fost siguri pe legătura lor și pe viitorul lor împreună.

Ce meserie are iubita lui Mario Fresh

Așa cum spuneam, Miruna Gavrilă nu are nicio legătură cu lumea artistică, iar recent le-a dezvăluit urmăritorilor din mediul online cu ce se ocupă. Se pare că în urmă cu doi ani tânăra a terminat Facultatea de Medicină Dentară și în prezent lucrează într-un cabinet privat de stomatologie.

Iubita lui Mario Fresh este medic stomatolog generalist, iar recent le-a prezentat fanilor din mediul online cum arată o zi din viața sa. Tânăra este încântată de meseria pe care o practică și are parte și de tot sprijinul iubitului, care a fost prezent la festivitatea de absolvire a partenerei sale.

„Nu știu câți dintre voi știu asta despre mine, dar în urmă cu aproximativ doi ani am terminat facultatea de Medicină Dentară. În prezent profesez ca medic stomatolog generalist. Dacă vă doriți să veniți la un consult sau aveți nevoie de un tratament stomatologic, mă puteți găsi aici. Vă puteți programa direct la mine. Astăzi am avut-o ca pacientă pe prietena mea Nadia, care a venit pentru o albire profesională dentară. După igienizare am trecut la albirea dentară. Mă bucur enorm de fiecare dată când pot contribui la un zâmbet mai frumos și la încrederea pe care o oferă acesta”, a spus Miruna Gavrilă pe TikTok.

Cum a început relația dintre Mario Fresh și Miruna Gavrilă

Mario Fresh și Miruna Gavrilă s-au cunoscut prin intermediul unei prietene comune, ce i-a adus împreună. Putem spune că între cei doi a fost aproape dragoste la prima vedere, căci încă de la prima întâlnire au simțit o conexiune aparte. Cei doi s-au mișcat destul de repede, iar în scurt timp au decis să formeze un cuplu.

„Ne-am cunoscut printr-o prietenă comună. Ea ne-a adus cumva în același loc. Ne-am mișcat destul de repede. De prima dată când ne-am întâlnit era de parcă ne cunoșteam de foarte mult timp. Totul a fost natural”, spunea Miruna Gavrilă în cadrul emisiunii Furnicuțele.

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Foto: Instagramm, TikTok