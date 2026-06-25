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Anunțul făcut de Mario Fresh a pus internetul pe jar: ”Urmează un bebe!”

De: Irina Vlad 25/06/2026 | 22:32
Mario Fresh și Miruna / sursă foto: CANCAN.RO
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După despărțirea de Alexia Eram, Mario Fresh s-a reorientat rapid către Miruna Gavrilă. După ce și-au oficializat relația public, cei doi par să aibă planuri serioase de viitor. Artistul a transmis un mesaj care lasă loc de interpretări. 

Mario Fresh și Miruna formează un cuplu de mai bine de un an. Cei doi s-au afișat împreună vara trecută, în timpul unei vacanțe în Dubai, tot atunci Miruna fiind prezentată și părinților artistului. De la momentul în care au confirmat oficial că formează un cuplu, cei doi au început să își dea frâu liber sentimentelor, să apară tot timpul împreună, atât în mediul online, cât și în spațiul public.

Mario Fresh și Miruna urmează să devină părinți?!

Recent, una dintre postările lui Mario Fresh le-a atras fanilor atenția în mod deosebit. El a postat un videoclip, pe fundalul căruia rula una dintre piesele sale, iar pe fundal un emoticon cu un bebeluș. În descrierea postării, el a etichetat-o pe Miruna și a adăugat un comentariu în care a adăugat o inimioară și încă un emoticon cu un bebeluș.

sursă foto: TikTok

Rămâne de văzut dacă această „mișcare” a fost gândită ca o strategie de marketing pentru promovarea piesei de pe fundal sau Mario Fresh tocmai a anunțat că urmează să devină tătic. Cert este că artistul a reușit să își pună urmăritorii pe gânduri.

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„Felicitări”

„Urmează un bebe?”, sunt doar o parte din comentariile primite de Mario Fresh.

Cine este Miruna Gavrilă

Noua iubită a lui Mario Fresh are 24 de ani, este originară din Galați și studiază Medicina Dentară la Universitatea „Titu Maiorescu” din București. Născută pe 6 iulie 2000, Miruna a absolvit Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din orașul natal și pare să fie o tânără ambițioasă, pasionată de domeniul medical, dar și de modă și călătorii.

Relația dintre Mario Fresh și Miruna Gavrilă vine la câteva luni după despărțirea artistului de Alexia Eram, care și-a refăcut la rândul ei viața sentimentală. Deși, inițial, Mario a fost văzut în compania mai multor domnișoare, niciuna dintre relații nu părea serioasă – până acum.

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