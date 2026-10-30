Iubitul mamei celor doi copii morți în Sibiu, acuzații grave la adresa tinerei de 20 de ani! Ce a dezvăluit despre trecutul ei

Iubitul mamei celor doi copii morți în Sibiu, acuzații grave la adresa tinerei de 20 de ani! Ce a dezvăluit despre trecutul ei
Incendiu Sibiu/ sursa foto: colaj CANCAN
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Doi copii de doi și patru ani din Sibiu au murit intoxicați de fum. Iubitul mamei celor mici aduce acuzații grave la adresa tinerei de 20 de ani. Acesta a atacat-o spunând că este neglijentă. 

Doi copii au murit intoxicați într-o casă din localitatea Tălmaciu din Sibiu. Tragicul eveniment a avut loc miercuri, 28 octombrie, iar echipajele medicale au ajuns rapid la fața locului, însă nu au mai putut face nimic pentru ei. La două zile distanță, iubitul mamei celor doi copii morți, face declarații incredibile. Acesta spune despre tânăra în vârstă de 20 de ani că a fost neglijentă, dar și că în ultima perioadă între ei ar fi fost o atmosferă tensionată.

Iubitul mamei celor doi copii morți în Sibiu, acuzații grave la adresa tinerei de 20 de ani

Iubitul tinerei a explicat că relația dintre ei nu mai era atât de apropiată. Acesta a acuzat-o de infidelitate și susține ar fi încercat se implice mai mult în creșterea copiilor, însă tânăra nu i-ar fi permis.

În plus, Liviu a acuzat-o de neglijență față de cei mici, ba chiar susține că ar fi existat momente în care nu era deloc atentă la ei. Bărbatul spune că ar fi fost împreună cu tânăra încă de pe vremea când ea era însărcinată cu primul copil.

„Eu mergeam la lucru, ea vorbea cu altu. Am fost în Germania la muncă, ea aducea pe unul și pe altul în casa în care am locuit și făcea ce nu a fost de făcut. Am prins-o cu alți bărbați și am trecut peste ca să pot să-mi cresc copiii. (…) Nu am ajuns bine acasă la mine, la vreo trei zile mi-a închis copiii în casa, fetița avea un an și băiatul trei, nu mai știu exact, și a fugit cu alt bărbat”, a declarat iubitul acesteia la Antena 1.

Fratele iubitului o acuză de abandon

Fratele lui Liviu a făcut și el declarații importante în acest caz. Acesta o consideră responsabilă pentru tragedie și cere autorităților să fie anchetată atât pentru această tragedie, cât și pentru abandon.

„Vrem să se facă dreptate. Atât eu, cât și fratele meu decidem să fie trasă la răspundere penală, pentru că o mamă dacă are grijă de copiii ei, lucrul acesta nu se întâmpla. Copiii au fost neglijați, i s-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Neglijență în familie și abandon în familie”, a spus fratele iubitului tinerei.

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