Emma, o influnceriță de 24 de ani, a murit în timp ce încerca să traverseze un râu cu duba

O vacanță care trebuia să fie o experiență frumoasă s-a transformat într-o tragedie pentru o tânără pasionată de călătorii. Emma Marie Laurent, o influenceriță franceză în vârstă de 24 de ani, și-a pierdut viața după ce duba în care se afla a fost luată de curenții puternici ai unui râu din Nicaragua. Vestea a provocat numeroase reacții în mediul online, unde tânăra era urmărită de zeci de mii de persoane.

Emma Marie Laurent se afla în America Centrală pentru a-și vizita una dintre surori, care locuiește în orașul Chinandega. În călătorie era însoțită și de o altă soră, însă deplasarea lor s-a încheiat tragic în noaptea de 9 octombrie.

Cum s-a produs tragedia în care a murit influencerița

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, cele trei surori se aflau într-o dubă condusă de un bărbat, care încerca să traverseze râul Nahualapa în jurul orei 01:00. În timpul traversării, vehiculul a fost surprins de curenții puternici și luat de ape.

Deși râul nu este considerat, în mod obișnuit, deosebit de periculos, ploile recente ar fi provocat creșterea debitului și intensificarea curenților. În urma incidentului, șoferul a fost singurul supraviețuitor.

Tragedia a fost comentată și de Rosario Murillo, copreședinta statului Nicaragua, care și-a exprimat solidaritatea față de familia îndurerată și a transmis un apel la prudență în astfel de situații.

„Este o tragedie. Ne exprimăm solidaritatea și facem apel la vigilență, iar în fața unor astfel de tragedii, să ne manifestăm întreaga solidaritate”, este mesajul transmis de Rosario Murillo.

Emma Marie Laurent era urmărită de zeci de mii de oameni. Influencerița își construise o comunitate de aproximativ 43.000 de urmăritori pe Instagram, unde publica imagini și videoclipuri din călătoriile sale. Pasionată de explorarea lumii, aceasta împărtășea experiențe din diferite țări și obișnuia uneori să locuiască în propria dubă.

Ultima sa postare a fost publicată pe 2 octombrie și surprindea momente dintr-o călătorie în Portugalia. După aflarea veștii, numeroși urmăritori au lăsat mesaje de condoleanțe și regret la fotografiile sale, transmițând gânduri de susținere familiei și apropiaților.

„Ai plecat mult prea devreme.”, a scris un urmăritor. „Toate gândurile mele se îndreaptă către familia și apropiații ei!”, a transmis o altă persoană.

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