Alexandru Preda îl provoacă pe Narcis Bujor la luptă în cușca RXF, după scandalul de la Insula Iubirii! De ce a intervenit în conflictul dintre ispită și Remi Dobre: „Se crede mare loverboy”

Scandalul de la Insula Iubiri a trecut din fața camerelor de filmat, direct în atenția celor care se pregătesc să intre în cușca RXF! Alexandru Preda l-a luat în vizor pe Narcis și l-a provocat la o luptă, după ce atitudinea ispitei în confruntarea cu Remi Dobre a stârnit numeroase reacții. Contactat de CANCAN.RO, Preda a explicat ce l-a deranjat atât de tare la comportamentul lui Narcis și de ce consideră că acesta ar trebui să-și demonstreze bărbăția altfel decât prin amenințări.

Totul a început în cadrul bonfire-ului special, când Narcis și Remi au discutat despre relația încheiată de tânăr cu Bianca Iotu. Schimbul de replici dintre cei doi a degenerat rapid, iar ispita a recurs la jigniri, umilințe și amenințări. Bărbatul care a avut o relație cu blondina i-a transmis fostului ei partener că ar trebui să fie mai atent la ironiile pe care le face la adresa lui, mai ales în condițiile în care nu se cunosc personal.

„Ironii nu ne permitem. Eu nu fac ironii cu tine. Aici nu e un joc de remi sau jocul lui Remi, știu piesele de pe tabla ta și tu nu le știi de pe a mea, așa că te sfătuiesc să fii tare atent ce scoți pe gură. Prietene, dacă mă faci mincinos ne supărăm”, sunt replicile tăioase ale lui Narcis Bujor.

Alexandru Preda: „Ești ditamai omul și îl ameninți doar pentru că îl vezi mai mic?”

Întâlnirea a stârnit numeroase reacții în afara emisiunii, în rândul celor care urmăresc reality show-ul de la Antena 1. Mulți dintre fani i-au luat apărarea tânărului și au criticat comportamentul lui Narcis Bujor. Printre cei deranjați de atitudinea ispitei se numără și Alexandru Preda, care l-a provocat pe acesta, prin intermediul unui videoclipt postat pe TikTok, la o luptă în cușca RXF. (VEZI AICI)

Alexandru Preda nu este străin de confruntările din cușcă. Influencerul l-a provocat în trecut inclusiv pe Sandu Lungu, reușind să obțină victoria. După ce și-a demonstrat abilitățile în ring, acum pare pregătit pentru o nouă provocare.

Contactat de CANCAN.RO, Alexandru Preda a explicat că nu are o relație personală cu Narcis Bujor și nici nu a intervenit pentru a-i lua apărarea lui Remi Dobre. Ceea ce l-a deranjat, spune el, a fost felul în care ispita s-a comportat în timpul întâlnirii de la bonfire-ul special.

„Mă deranjează atitudinea lui de macho de la Insula Iubirii. Nu îl cunosc personal pe Narcis, dar știu mai multe lucruri despre el. Din punctul meu de vedere, este un băiat de la Tecuci care se crede mare loverboy. Nu este vorba că aș ține cu Remi. Nu am nicio treabă nici cu el, dar nu am fost de acord cu atitudinea lui Narcis. Mi se pare aiurea ca, într-o emisiune televizată, să vezi un băiat mai mic decât tine și să începi să-l ameninți. Ești ditamai omul și îl ameninți doar pentru că îl vezi mai mic? Păi, după ce ai făcut ce ai făcut cu femeia lui, fii deștept și dă-i peste nas în felul tău! Dar nu te lua de el și nu amenința că îl bați. Dacă vrei să demonstrezi că ești inteligent, poți să o faci și altfel. Dacă nu, mai bine taci din gură! Acum, Narcis mi-a scris în privat și s-a plâns că l-am făcut de râs. I-am spus că, dacă asta a vrut să arate prin comportamentul lui, atunci asta este imaginea pe care și-a creat-o. El mi-a răspuns că nu este așa, dar până la urmă, fiecare își asumă atitudinea și comportamentul.” , a declarat Alexandru Preda pentru CANCAN.RO

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