Câte clase și ce studii are Narcis din Tecuci, de fapt. Am aflat adevărul despre ispita „bombardieră” de la Insula Iubirii

Câte clase și ce studii are Narcis din Tecuci, de fapt. Am aflat adevărul despre ispita "bombardieră" de la Insula Iubirii
Narcis de la Insula Iubirii
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Narcis Bujor, unul dintre cele mai controversate personaje apărute în sezoanele recente ale emisiunii „Insula Iubirii”, continuă să atragă atenția publicului. După ce relația sa cu Bianca Iotu a devenit unul dintre subiectele intens discutate de telespectatori, ies la iveală și detalii mai puțin cunoscute despre trecutul ispitei masculine. De această dată, în centrul atenției se află studiile sale, anii petrecuți pe băncile școlii și transformarea fizică prin care a trecut de-a lungul timpului.

În prezent, Narcis Bujor are 33 de ani, o înălțime de 1,94 metri și un fizic care nu trece neobservat. Este tatuator de profesie, iar imaginea sa este asociată cu numeroasele tatuaje, masa musculară și stilul vestimentar specific. Totuși, bărbatul care a ajuns să fie cunoscut drept una dintre ispitele masculine de la „Insula Iubirii” arăta cu totul diferit în adolescență, înainte să își construiască imaginea pe care o afișează astăzi.

Ce studii are Narcis Bujor și câte clase a absolvit

Narcis Bujor a absolvit 12 clase, urmând cursurile unui liceu din Tecuci, orașul său natal. Perioada adolescenței nu ar fi fost însă una în care școala să ocupe un loc central în preocupările sale. Ispita nu era printre elevii pasionați de orele de curs, iar absențele ar fi fost o problemă frecventă în acei ani.

Potrivit informațiilor despre trecutul său, Narcis obișnuia să chiulească, iar mama sa intervenea pentru a-l ajuta să își motiveze absențele. Astfel, anii de liceu au fost marcați mai degrabă de lipsa interesului pentru școală decât de preocuparea pentru performanțele academice.

„Mama mereu a fost lângă mine, mai chiuleam de la școală, ea știa. Mă ajuta să îmi motivez absențele că altfel știa că o sa am probleme. (…) După liceu am fost foarte slab. Aveam 65 de kg la 21 de ani și acum am 103.”, a transmis Narcis la Antena Stars.

Cu toate acestea, Narcis a încheiat cele 12 clase, iar ulterior și-a construit propriul drum profesional. Nu există, în informațiile prezentate, date care să indice că ar fi urmat studii universitare.

Narcis de la Insula Iubirii

Cum arăta ispita înainte de tatuaje și de transformarea fizică

Imaginile din perioada liceului oferă o perspectivă diferită asupra bărbatului care a devenit cunoscut pentru aspectul său fizic. În urmă cu mai mulți ani, Narcis avea o constituție mai slabă, mai puțină masă musculară și nu avea numeroasele tatuaje care îi acoperă astăzi corpul. (VEZI AICI)

Schimbarea este vizibilă în comparație cu imaginea sa actuală. Dacă în prezent se remarcă prin musculatura bine dezvoltată și prin aspectul atent lucrat, în adolescență era un tânăr cu o înfățișare obișnuită, aflat încă în perioada de dezvoltare fizică.

Transformarea nu s-a produs peste noapte. Narcis a ajuns la forma fizică actuală în timp, prin antrenamente și efort depus în sala de fitness. Aspectul său de astăzi este rezultatul unei evoluții care s-a întins pe parcursul mai multor ani, perioadă în care și-a schimbat atât fizicul, cât și stilul personal.

VEZI ȘI: Narcis Bujor, prima reacție după scenele intime cu Bianca Iotu. Mesajul care a atras atenția

Cum arăta ispita Narcis Bujor în liceu, fără mușchi și fără tatuaje. Imaginile din Tecuci pe care „fiorosul” de la Insula Iubirii le-ar vrea șterse

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