Fiica agresată a lui Cosmin Cernat a plecat din casa mamei! Părinții Mayei s-au întâlnit la tribunal: „Ne-am vorbit puțin și scurt”

Fiica agresată a lui Cosmin Cernat a plecat din casa mamei! Părinții Mayei s-au întâlnit la tribunal: „Ne-am vorbit puțin și scurt”
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„Deocamdată stă la mine și la sora ei. Să sperăm că lucrurile or să fie OK și că Maya o să fie bine. Asta contează.” În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cosmin Cernat a făcut declarații despre starea fiicei sale, dar și despre demersurile pe care urmează să le facă în continuare.

Maya, fiica în vârstă de 17 ani a prezentatorului Cosmin Cernat și a fostei atlete Monica Iagăr, a fost agresată de soțul actual al mamei sale. Incidentul s-ar fi petrecut în luna iulie, când fata locuia împreună cu mama ei și tatăl vitreg. Maya a reclamat autorităților atât agresiuni verbale, cât și fizice. Cosmin a mers împreună cu fiica sa la poliție, iar ulterior instanța a emis un ordin de protecție și a dispus evacuarea bărbatului din locuință pentru șase luni.

„Nu îmi este ușor. Nu este ușor să treci prin așa ceva”

Prezentatorul a declarat că este mândru de curajul fiicei sale și că va continua demersurile legale pentru ca aceasta să fie în siguranță.

Cosmin Cernat, în mijlocul unei drame de familie!

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CANCAN: Când ați vorbit ultima oară cu fosta soție?

Cosmin Cernat: Am vorbit doar la tribunal, când s-a emis ordinul de protecție. Foarte puțin și foarte scurt.

CANCAN: În sufletul fiecărui părinte se naște o dorință de răzbunare, de dreptate. Ați experimentat asta?

Cosmin Cernat: Nu, nu. Nu este nimic de răzbunare. Niciodată nu am făcut asta. Există avocați, se merge mai departe cu plângerea penală, este dorința Mayei. Ca tată, este normal să doară, dar cel mai mult mă interesează, așa cum am scris și în declarația de pe Instagram, ca Maya să fie bine. Altceva nu mă interesează. Nu îmi este ușor. Nu este ușor să treci prin așa ceva. Eu, ca eu, dar greu i-a fost și îi este Mayei. Știrea a apărut în urmă cu vreo patru-cinci zile. A fost preluată de televiziuni. Au găsit cererea de revocare a ordinului judecătoresc pe un portal și m-au sunat să mă întrebe dacă este adevărat. Am confirmat că este adevărat.

Maya și mama sa, Monica Iagăr, agresate de soțul acesteia

CANCAN: Cum este Maya acum?

Cosmin Cernat: Este bine, cât se poate de bine în această situație. Există un ordin de protecție care expiră în luna ianuarie. El are brățară electronică pe picior, iar Maya are un dispozitiv cu care este protejată. Mergem mai departe, nu știm cât o să dureze. Maya și-a dorit, prin asta și prin declarația ei, să transmită un mesaj, pentru că s-a gândit că sunt și alte fete sau femei în situația asta și, săracele de ele, nu au curaj să iasă să vorbească și nu au cine să le susțină și să fie lângă ele.

CANCAN: Maya stă cu dumneavoastră acum?

Cosmin Cernat: Da. Deocamdată stă la mine și la sora ei. Să sperăm că lucrurile or să fie OK și că Maya o să fie bine. Asta contează.

NU RATA: Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr

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