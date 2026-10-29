Fiica lui Cosmin Cernat, agresată de soțul Monicăi Iagăr! Mesajul public al prezentatorului TV: ”A trecut printr-o experiență extrem de dureroasă”

Cosmin Cernat traversează o perioadă dificilă, după ce a făcut publică o situație delicată care o privește pe fiica sa, Maya. Prezentatorul a dezvăluit că tânăra ar fi reclamat autorităților acte de violență, indicându-l drept presupus agresor pe soțul mamei sale, Monica Iagăr. În urma celor întâmplate, acesta și-a exprimat îngrijorarea pentru starea emoțională a fiicei sale și a anunțat că va continua demersurile legale.

Cunoscut pentru discreția cu care și-a protejat viața personală de-a lungul anilor, Cosmin Cernat a ales să facă o excepție și să vorbească public despre experiența prin care trece fiica sa. Prezentatorul a explicat că a preferat, timp de aproximativ 30 de ani, să nu ofere detalii despre familia sa, însă circumstanțele actuale l-au determinat să își exprime public punctul de vedere.

Ce mesaj a transmis Cosmin Cernat despre fiica sa

În mesajul publicat pe rețelele sociale, acesta a vorbit despre curajul Mayei de a cere ajutor și de a semnala autorităților ceea ce susține că s-ar fi întâmplat. Potrivit relatării sale, tânăra le-ar fi povestit autorităților despre incidentele care ar fi implicat-o atât pe ea, cât și pe mama sa, Monica Iagăr. În acest context, ar fi fost formulată o reclamație împotriva soțului acesteia.

Pentru Cosmin Cernat, una dintre cele mai mari preocupări este felul în care această experiență ar putea să o afecteze pe fiica sa. El a evidențiat dificultatea prin care poate trece un tânăr atunci când nu se mai simte în siguranță în mediul familial și a subliniat importanța sprijinului oferit de adulți în asemenea momente.

„În ultimii 30 de ani, am ales să vorbesc foarte rar public despre viața familiei mele. Astăzi mă văd nevoit să clarific o situație pe care, sincer, nu mi-aș fi imaginat vreodată că o voi trăi. Fiica mea, Maya, a trecut printr-o experiență extrem de dureroasă, pe care a avut curajul să o reclame autorităților. A povestit în detaliu ceea ce i s-a întâmplat atât ei, cât și mamei sale și l-a indicat ca agresor pe soțul acesteia. Sunt mândru că a avut curajul să nu tacă în fața violenței și de puterea pe care a demonstrat-o într-un moment atât de dificil. Dincolo de agresiunea reclamată, ceea ce mă preocupă profund este impactul pe care această experiență îl are asupra fiicei mele. Pentru orice copil este extrem de dureros să nu se simtă în siguranță în propria familie și să nu găsească sprijinul de care are nevoie din partea adulților.”, a spus Cernat.

Prezentatorul și-a exprimat, totodată, aprecierea pentru faptul că Maya a ales să vorbească despre situația reclamată, în loc să păstreze tăcerea. În opinia sa, capacitatea de a cere ajutor într-un context atât de sensibil reprezintă un gest de curaj.

Ce măsuri intenționează să ia prezentatorul

Situația a devenit și mai îngrijorătoare pentru familia lui Cosmin Cernat în contextul unor demersuri privind posibilitatea revenirii la domiciliu a persoanei vizate de un ordin de protecție. Potrivit declarațiilor prezentatorului, această perspectivă a determinat familia să continue procedurile legale și să solicite intervenția instanței.

„Demersurile mamei privind posibilitatea revenirii la domiciliu a persoanei împotriva căreia a fost emis ordinul de protecție ne-au îngrijorat și mai mult și am decis continuarea procedurilor legale, urmând să ne adresăm instanței. Cred că, într-o asemenea situație, siguranța copilului trebuie să primeze în fața oricăror alte considerente. Cu toții avem responsabilitatea de a transmite copiilor un mesaj foarte clar: violența nu este normală, nu trebuie acceptată și nu trebuie ascunsă. Dincolo de orice, cel mai important pentru mine este ca Maya să fie în siguranță, să își recapete liniștea și să poată merge mai departe fără teamă.”, a mai spus prezentatorul TV.

Cernat a transmis că siguranța fiicei sale reprezintă prioritatea sa și că își dorește ca aceasta să poată depăși perioada dificilă fără să trăiască în teamă. El consideră că este esențial ca persoanele care se confruntă cu situații de violență să fie ascultate și să primească sprijinul necesar.

„Totul a început cu agresiune verbală”

În mesajul său, prezentatorul a atras atenția și asupra responsabilității pe care o au adulții în raport cu cei tineri. El a subliniat că violența nu ar trebui tratată ca un lucru firesc și nici ascunsă de teama reacțiilor celor din jur.

„Alegerile oamenilor mari nu trebuie să ne afecteze pe noi, copiii. Le rog pe fetele care sunt maltratate să aibă încredere în poliție și să meargă acolo dacă li se întâmplă ceva rău, dacă sunt lovite sau agresate. La mine, totul a început cu agresiune verbală și iată unde s-a ajuns.”, a dorit și Maya să transmită. „Sunt mândru de curajul Mayei de a vorbi despre ceea ce i s-a întâmplat și de a cere ajutor. Sper ca demersul ei să le dea încredere și altor fete și femei care trec prin situații de violență domestică, să știe că nu sunt singure și că există oameni și instituții la care pot apela.