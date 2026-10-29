Călătorie de coșmar cu trenul pentru Dana Rogoz, după ce controlorul i-a spus să coboare într-o gară întunecată. Ce s-a întâmplat apoi

O simplă confuzie de peron s-a transformat într-o experiență pe care Dana Rogoz spune că nu o va uita prea curând. Actrița a plecat din București cu intenția de a ajunge la Brașov, însă a urcat din greșeală în trenul care mergea spre Pitești și a ajuns să petreacă momente tensionate într-o gară aproape pustie.

Dana Rogoz a povestit pe rețelele sociale peripețiile prin care a trecut după ce a urcat în trenul greșit. O eroare aparent minoră a făcut-o să coboare într-o stație necunoscută, fără bagaj și fără un plan clar pentru a-și continua călătoria spre destinația finală.

Cum a ajuns Dana Rogoz în trenul greșit

Totul a început în Gara de Nord din București, unde actrița trebuia să se îmbarce într-un tren cu destinația Brașov. Din grabă, aceasta a mers însă la alt peron și s-a urcat într-o garnitură care circula spre Pitești.

Abia după plecare a aflat că se află în trenul nepotrivit. Controlorul i-a explicat situația și i-a recomandat să coboare la prima oprire pentru a evita să se îndepărteze și mai mult de traseul pe care îl avea de urmat.

Astfel, Dana Rogoz a coborât în gara din Ciocănești, unde a avut parte de o surpriză și mai neplăcută. Ajunsă pe peron, și-a dat seama că geamantanul a rămas în trenul care își continua drumul spre Pitești.

Momente dificile într-o gară aproape pustie

Actrița a descris atmosfera din gară drept una apăsătoare, mai ales că era seară, iar zona era slab luminată.

„Am rămas într-o beznă, deci eu nu știam dacă sunt pe peron sau într-un câmp, deci nu vedeam nimic”, a mai povestit actrița.

În plus, sala de așteptare era închisă, iar următorul tren urma să sosească după aproximativ 40 de minute. După mai multe încercări de a atrage atenția cuiva din stație, Dana Rogoz a reușit să intre în contact cu un angajat CFR, care a intervenit pentru a o ajuta.

În gară se mai aflau doar câțiva oameni, printre care un alt călător care urma să meargă spre București.

Cum și-a recuperat bagajul

Cu sprijinul angajatului CFR din Ciocănești, situația a început să se rezolve. Acesta a luat legătura cu personalul trenului în care rămăsese geamantanul actriței, iar bagajul a fost identificat și păstrat în siguranță.

Ulterior, valiza a fost predată unui alt angajat aflat într-un tren care se îndrepta spre București. Chiar și așa, planurile nu au decurs perfect. Din cauza întârzierii trenului care trebuia să ajungă în Capitală, Dana Rogoz nu a mai putut aștepta recuperarea bagajului și a fost nevoită să își continue drumul spre Brașov.

Problema a fost rezolvată cu ajutorul unei prietene, care a mers la Gara de Nord pentru a ridica geamantanul. În cele din urmă, actrița a ajuns cu bine la Brașov, în jurul miezului nopții, după o călătorie care s-a transformat într-o adevărată aventură.

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