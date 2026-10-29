Ce i-a spus Andreea Popescu lui Rareș Cojoc după ce acesta s-a îndrăgostit de Claudia Dumitru: „Trebuie să mulțumești toată viața că…”

Ce i-a spus Andreea Popescu lui Rareș Cojoc după ce acesta s-a îndrăgostit de Claudia Dumitru: „Trebuie să mulțumești toată viața că...”
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Andreea Popescu l-a taxat pe Rareș Cojoc cu o replică acidă / Sursa foto: Colaj Cancan
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Andreea Popescu a făcut o declarație cu subînțeles despre noua relație a fostului său soț, Rareș. Vedeta a comentat situația într-o manieră ironică. Astfel, a lăsat să se înțeleagă ce părere are despre rapiditatea cu care un bărbat își poate găsi o nouă parteneră.

Invitată în podcastul Fresh by Unica, aceasta a fost întrebată cum se raportează la faptul că fostul soț și-a refăcut viața amoroasă, moment în care a oferit un răspuns ironic, făcând referire la ideea de a găsi atât de repede iubirea vieții.

„Deci ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții! I-am zis: «Trebuie să mulțumești toată viața că ți-ai găsit iubirea vieții. Ai scăpat de mine»”, a povestit Andreea Popescu.

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Vedeta a mărturisit că Rareș ar fi sperat până în ultimul moment că relația lor nu va ajunge la despărțire. Totodată, Andreea Popescu și-a exprimat punctul de vedere cu privire la transformările personale. Ea consideră că oamenii nu își pot schimba radical comportamentul într-un timp atât de scurt.

Andreea Popescu, despre viața copiilor după divorț

Bruneta a vorbit și despre importanța implicării ambilor părinți în viața copiilor după separare. Vedeta consideră că cei mici au nevoie de afecțiune și sprijin, nu de părinți fără de greșeală.

 „Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, ci au nevoie de părinți prezenți”, a subliniat aceasta.

Totodată, Andreea a recunoscut că începutul divorțului a fost o perioadă dificilă, în care ea și Rareș au încercat să îi țină pe copii departe de conflicte. Cu timpul, însă, lucrurile au început să se liniștească, iar cei doi au căutat să se adapteze noii dinamici familiale.

Andreea Popescu vrea să petreacă sărbătorile alături de Rareș

Deși au divorțat, Andreea Popescu își dorește ca ea și Rareș să fie împreună la ocaziile speciale din viața copiilor, pentru ca aceștia să păstreze sentimentul de familie. Vedeta a dezvăluit că fostul soț a fost de acord cu această propunere, inclusiv de sărbători.

„Să fim împreună de ziua copiilor, de sărbători”, a povestit aceasta, explicând că și-ar dori ca de Crăciun să fie amândoi prezenți atunci când cei mici își deschid cadourile.

Bruneta vrea ca sărbătorile să le petreacă alături de copii și de fostul soț / Sursa foto: Social media

Întrebată dacă nu consideră neobișnuită această situație, Andreea a subliniat că face acest efort pentru binele copiilor, chiar dacă adaptarea la noua viață presupune multă muncă interioară.

Andreea Popescu, despre divorț după 15 ani de căsnicie

După aproximativ 15 ani petrecuți împreună, despărțirea de Rareș a venit cu schimbări majore pentru Andreea Popescu. Vedeta a recunoscut că procesul de adaptare nu este deloc simplu, mai ales când vine vorba despre renunțarea la obiceiurile și momentele de familie cu care era obișnuită.

„Nu este ușor un divorț, îți dai seama, îți schimbi viața la 180 de grade”, a mărturisit aceasta în podcast.

Pe lângă propriile emoții, Andreea încearcă să gestioneze această nouă etapă cu grijă față de copii. Ea își dorește ca schimbările din familie să îi afecteze cât mai puțin.

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Cu cine a ieșit Andreea Popescu în oraș, în timp ce Rareș Cojoc își sărbătorea de zor iubita în vacanța din Mauritius

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