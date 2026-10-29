Se acordă ajutoare de la stat! Ce categorii de români sunt eligibile pentru a beneficia de ele

Ministerul Muncii a anunțat distribuirea unor ajutoare umanitare gratuite din rezervele de stat pentru persoanele aflate în situații vulnerabile. Pachetele conțin atât produse alimentare, cât și articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de igienă, urmând să fie distribuite prin intermediul autorităților locale de asistență socială.

Măsura vizează sprijinirea unor categorii sociale aflate în dificultate, printre care persoanele cu dizabilități, copiii din sistemul de protecție specială, vârstnicii și persoanele fără adăpost. Distribuirea produselor se realizează în baza unui protocol încheiat între Ministerul Muncii și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Sprijin pentru beneficiarii serviciilor sociale

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a anunțat acordarea unor ajutoare umanitare gratuite din rezervele de stat, destinate beneficiarilor aflați în evidența serviciilor sociale. Acțiunea este realizată în baza unui protocol semnat cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Persoanele care vor beneficia de aceste ajutoare sunt cele aflate în situații de vulnerabilitate, inclusiv persoane cu dizabilități, copii din sistemul de protecție a copilului, persoane vârstnice și persoane fără adăpost.

„Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale au semnat un protocol pentru distribuirea gratuită a unor produse alimentare şi nealimentare către beneficiari ai serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, copiilor din sistemul de protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi persoanelor fără adăpost”, a transmis Ministerul Muncii într-un comunicat de presă.

Ce produse conțin pachetele acordate

Pachetele pregătite pentru beneficiari includ o gamă variată de produse necesare pentru acoperirea nevoilor de bază. În ceea ce privește alimentele, acestea conțin produse de larg consum precum paste făinoase, mălai, făină, orez, zahăr, ulei de floarea-soarelui, gem de fructe și cașcaval.

Pe lângă produsele alimentare, beneficiarii vor primi articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, printre care treninguri, tricouri, bocanci și cizme de cauciuc.

De asemenea, în pachete se regăsesc bunuri destinate confortului și utilizării în gospodărie, precum pături, saltele, cearșafuri, perne, fețe de pernă și batiste. Acestora li se adaugă truse de igienă personală special adaptate pentru copii, femei și bărbați.

Cum se va face distribuirea ajutoarelor

Transportul produselor către cele opt regiuni prevăzute în protocol va fi asigurat de operatori economici parteneri și de unitățile teritoriale ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

După livrarea în teritoriu, distribuirea către beneficiarii finali va fi realizată prin intermediul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului din fiecare județ, precum și din sectoarele municipiului București.

„Transportul acestora către cele opt regiuni prevăzute în protocol va fi asigurat de operatorii economici parteneri şi de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, prin intermediul unităţilor teritoriale. Ulterior, produsele vor fi distribuite beneficiarilor prin intermediul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivel judeţean şi al sectoarelor municipiului Bucureşti”.

Măsura este implementată în baza Hotărârii de Guvern nr. 806/2026, act normativ care permite scoaterea unor produse din rezervele de stat și acordarea gratuită a acestora ca ajutoare interne. Scopul programului este susținerea persoanelor aflate în sistemul de protecție socială prin asigurarea unor resurse esențiale pentru traiul de zi cu zi.

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