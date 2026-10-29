Se acordă ajutoare de la stat! Ce categorii de români sunt eligibile pentru a beneficia de ele

Se acordă ajutoare de la stat! Ce categorii de români sunt eligibile pentru a beneficia de ele
Ajutor de la stat. Foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ministerul Muncii a anunțat distribuirea unor ajutoare umanitare gratuite din rezervele de stat pentru persoanele aflate în situații vulnerabile. Pachetele conțin atât produse alimentare, cât și articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de igienă, urmând să fie distribuite prin intermediul autorităților locale de asistență socială.

Măsura vizează sprijinirea unor categorii sociale aflate în dificultate, printre care persoanele cu dizabilități, copiii din sistemul de protecție specială, vârstnicii și persoanele fără adăpost. Distribuirea produselor se realizează în baza unui protocol încheiat între Ministerul Muncii și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Sprijin pentru beneficiarii serviciilor sociale

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a anunțat acordarea unor ajutoare umanitare gratuite din rezervele de stat, destinate beneficiarilor aflați în evidența serviciilor sociale. Acțiunea este realizată în baza unui protocol semnat cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Persoanele care vor beneficia de aceste ajutoare sunt cele aflate în situații de vulnerabilitate, inclusiv persoane cu dizabilități, copii din sistemul de protecție a copilului, persoane vârstnice și persoane fără adăpost.

„Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale au semnat un protocol pentru distribuirea gratuită a unor produse alimentare şi nealimentare către beneficiari ai serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, copiilor din sistemul de protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi persoanelor fără adăpost”, a transmis Ministerul Muncii într-un comunicat de presă.

Ce produse conțin pachetele acordate

Pachetele pregătite pentru beneficiari includ o gamă variată de produse necesare pentru acoperirea nevoilor de bază. În ceea ce privește alimentele, acestea conțin produse de larg consum precum paste făinoase, mălai, făină, orez, zahăr, ulei de floarea-soarelui, gem de fructe și cașcaval.

Pe lângă produsele alimentare, beneficiarii vor primi articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, printre care treninguri, tricouri, bocanci și cizme de cauciuc.

De asemenea, în pachete se regăsesc bunuri destinate confortului și utilizării în gospodărie, precum pături, saltele, cearșafuri, perne, fețe de pernă și batiste. Acestora li se adaugă truse de igienă personală special adaptate pentru copii, femei și bărbați.

Cum se va face distribuirea ajutoarelor

Transportul produselor către cele opt regiuni prevăzute în protocol va fi asigurat de operatori economici parteneri și de unitățile teritoriale ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

După livrarea în teritoriu, distribuirea către beneficiarii finali va fi realizată prin intermediul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului din fiecare județ, precum și din sectoarele municipiului București.

„Transportul acestora către cele opt regiuni prevăzute în protocol va fi asigurat de operatorii economici parteneri şi de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, prin intermediul unităţilor teritoriale. Ulterior, produsele vor fi distribuite beneficiarilor prin intermediul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivel judeţean şi al sectoarelor municipiului Bucureşti”.

Măsura este implementată în baza Hotărârii de Guvern nr. 806/2026, act normativ care permite scoaterea unor produse din rezervele de stat și acordarea gratuită a acestora ca ajutoare interne. Scopul programului este susținerea persoanelor aflate în sistemul de protecție socială prin asigurarea unor resurse esențiale pentru traiul de zi cu zi.

CITEŞTE ŞI: Câți bani ar putea primi în plus angajații la tichetele de masă. Propunerea analizată pentru 2027

Bani de la stat pentru studenți! Cine poate primi bursa socială de 925 de lei pe lună în anul universitar 2026-2027

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Mărturia românului care a asistat la accidentul feroviar din Spania: „A fost o explozie ca o bombă, s-a auzit foarte tare”
Mărturia românului care a asistat la accidentul feroviar din Spania: „A fost o explozie ca o bombă, s-a auzit foarte tare”
Ce au făcut românii din Irlanda în memoria Loredanei Moroșanu. Femeia de 48 de ani a fost ucisă în propria locuință
Ce au făcut românii din Irlanda în memoria Loredanei Moroșanu. Femeia de 48 de ani a fost ucisă în propria locuință
Amenzi de până la 1.000 de lei pentru călătorii care fac acest gest în STB și Metrorex. Companiile ar fi primit prea multe plângeri
Amenzi de până la 1.000 de lei pentru călătorii care fac acest gest în STB și Metrorex. Companiile ar fi primit prea multe plângeri
Doliu pentru Cezar Ouatu! Artistul și-a pierdut un membru al familiei: „Câte momente frumoase din copilărie am cu tine”
Doliu pentru Cezar Ouatu! Artistul și-a pierdut un membru al familiei: „Câte momente frumoase din copilărie am cu tine”
Pro TV s-a trezit în hora scandalului de la Insula Iubirii. Cum a ajuns postul din Pache Protopopescu să fie considerat vinovat pentru ultima decizie CNA care vizează Antena 1
Pro TV s-a trezit în hora scandalului de la Insula Iubirii. Cum a ajuns postul din Pache Protopopescu să fie considerat vinovat pentru ultima decizie CNA care vizează Antena 1
Regele Charles al III-lea, spectacol pe străzile din Bahamas! Nimeni nu se aștepta să-l vadă așa
Mediafax
Regele Charles al III-lea, spectacol pe străzile din Bahamas! Nimeni nu se aștepta să-l vadă așa
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
Gandul.ro
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția
Adevarul
Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția
„Fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur”. O postare ironică pe TikTok, virală în rândul susținătorilor: „Așa tată, așa fiu”
Digi24
„Fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur”. O postare ironică pe TikTok, virală în rândul susținătorilor: „Așa tată, așa fiu”
Mărturia unui jurnalist spaniol după tragedia feroviară. Poveștile dramatice din spatele bilanțului victimelor
Mediafax
Mărturia unui jurnalist spaniol după tragedia feroviară. Poveștile dramatice din spatele bilanțului victimelor
A pierdut averea de 2 milioane de euro și a ajuns să trăiască dintr-un salariu de 5.000 de lei. Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea și ce spune despre Andreea Tonciu
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A pierdut averea de 2 milioane de euro și a ajuns să trăiască dintr-un salariu de 5.000 de lei. Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea și ce spune despre Andreea Tonciu
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport.ro
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Leonard Doroftei, gata să ajungă pe masa de operație! Ce a pățit fostul campion și unde merge de Halloween cu soția
Click.ro
Leonard Doroftei, gata să ajungă pe masa de operație! Ce a pățit fostul campion și unde merge de Halloween cu soția
Camere video descoperite în prizele din dormitoarele unei cabane din Sibiu: „Filmau ce se întâmpla în pat. Și în baie erau”
Digi 24
Camere video descoperite în prizele din dormitoarele unei cabane din Sibiu: „Filmau ce se întâmpla în pat. Și în baie erau”
„Fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur”. O postare ironică pe TikTok, virală în rândul susținătorilor: „Așa tată, așa fiu”
Digi24
„Fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur”. O postare ironică pe TikTok, virală în rândul susținătorilor: „Așa tată, așa fiu”
Primii polițiști care vor patrula aerian cu drona: Are girofar și sună ca un roi de viespi furioase
Promotor.ro
Primii polițiști care vor patrula aerian cu drona: Are girofar și sună ca un roi de viespi furioase
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
go4it.ro
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
Gandul.ro
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
„Șoseta cu lămâie”. Trucul pentru rufe parfumate fără balsam
Mediafax Italia
„Șoseta cu lămâie”. Trucul pentru rufe parfumate fără balsam
Super galerie foto! Ea este ”Regina” lumii!
Mediafax Spania
Super galerie foto! Ea este ”Regina” lumii!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.