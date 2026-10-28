Câți bani ar putea primi în plus angajații la tichetele de masă. Propunerea analizată pentru 2027

Majorarea valorii tichetelor de masă de la 45 la 50 de lei ar putea aduce anual o valoare adăugată brută suplimentară de aproximativ 2,4 miliarde de lei și ar putea susține circa 18.000 de locuri de muncă, potrivit unui studiu realizat de Academia de Studii Economice din București. Propunerea este susținută de analistul economic Adrian Negrescu, care consideră că valoarea tichetelor ar trebui adaptată la creșterea prețurilor.

Cercetarea prezentată la cea de-a doua ediție a Policy & Impact Forum arată că majorarea valorii tichetelor de masă la 50 de lei ar putea crește contribuția acestora la economie de la 1,10% la 1,22% din Produsul Intern Brut. Specialiștii atrag atenția că valoarea tichetelor trebuie corelată cu evoluția prețurilor alimentelor pentru a-și păstra puterea de cumpărare.

Propunerea de majorare a tichetelor de masă

Potrivit studiului prezentat de Academia de Studii Economice din București, majorarea valorii tichetelor de masă de la 45 la 50 de lei ar putea avea efecte economice suplimentare și ar putea contribui la susținerea pieței muncii. Analistul economic Adrian Negrescu susține că o astfel de măsură este necesară în contextul creșterii costurilor de trai și al diminuării puterii de cumpărare.

„Studiul ASE privind impactul bonurilor de masă în economie confirmă ceea ce spun de multă vreme: tichetele de masă sunt una dintre cele mai eficiente măsuri de sprijin pentru salariați și, în același timp, pentru economie”, a declarat Adrian Negrescu.

Datele studiului arată că, în 2025, angajații au primit tichete de masă în valoare totală de 18,38 miliarde de lei. Impactul economic estimat al acestora a depășit 21 de miliarde de lei, echivalentul a 1,10% din PIB, iar sistemul a susținut aproximativ 161.000 de locuri de muncă.

Creșterea prețurilor, principalul argument pentru majorare

Conform cercetării ASE, în septembrie 2026 valoarea nominală a tichetului de masă era de 45 de lei, în timp ce prețurile alimentelor au crescut cu 7,75% într-un an. Adrian Negrescu consideră că plafonul actual nu mai reflectă costul unei mese zilnice și susține introducerea unui mecanism de actualizare anuală în funcție de inflație.

„Plafonul actual, de 45 de lei, a fost stabilit în urmă cu un an, iar de atunci prețurile alimentelor și ale meselor au continuat să crească. Cu inflația la 6,6% și cu serviciile mai scumpe cu peste 11% într-un an, o masă caldă la prânz costă astăzi, în multe orașe, mai mult decât valoarea unui tichet.”

Analistul afirmă că, atunci când valoarea acestui beneficiu rămâne neschimbată, iar prețurile continuă să crească, salariații pierd treptat din puterea de cumpărare.

„Pentru tot mai mulți români, tichetele de masă nu mai sunt un bonus, ci principala sursă din care își fac cumpărăturile pentru masa zilnică. Am ajuns în situația în care familii întregi își planifică coșul de alimente în funcție de tichete, iar salariul merge pe rate, chirie și facturi.”

Impactul estimat în economie și cererea de indexare anuală

Potrivit estimărilor ASE, majorarea valorii tichetelor de masă la 50 de lei ar putea genera anual o valoare adăugată brută suplimentară de aproximativ 2,4 miliarde de lei și ar putea susține aproximativ 18.000 de locuri de muncă. Explicația este că aceste sume sunt utilizate pentru cumpărarea alimentelor și plata meselor, susținând activitatea magazinelor, a comercianților locali, a cantinelor și a restaurantelor.

„Sunt bani care nu pleacă din țară și nu ajung în economii sau în importuri de lux. Ajung direct la magazinele de cartier, la producătorii locali, la cantine și la restaurante”, a explicat Adrian Negrescu.

În cadrul evenimentului au fost exprimate și puncte de vedere privind necesitatea modificării mecanismului de actualizare a valorii tichetelor. Tănase Stamule, decanul Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine din cadrul ASE, Ciprian Văcaru, secretar de stat în Ministerul Muncii, și Gabriela Horga, președintele Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat, au susținut necesitatea unei formule care să reflecte mai bine evoluția prețurilor și costul real al unei mese.

„Dacă tot nu reușim să scădem taxele pe muncă, măcar să oferim acest ajutor salariaților. Să creștem valoarea tichetelor de masă la 50 de lei de la 1 ianuarie și să stabilim o formulă clară de indexare anuală cu inflația, ca să nu mai depindem de negocieri politice de fiecare dată când prețurile o iau înaintea veniturilor”, a declarat Adrian Negrescu.

Majorarea la 50 de lei reprezintă în prezent o propunere susținută de Adrian Negrescu și analizată în contextul studiului ASE, nefiind o măsură adoptată oficial. Aplicarea acesteia depinde de deciziile autorităților.

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