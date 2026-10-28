Flávio Bolsonaro a fugit în SUA împreună cu familia, după ce a intrat în vizorul justiției din Brazilia. Ce anchete îl vizează pe senator

Flávio Bolsonaro, candidatul învins în alegerile prezidențiale din Brazilia, a ajuns în Florida, Statele Unite, după ce a părăsit țara împreună cu familia sa. Plecarea sa are loc în contextul unor investigații judiciare, după ce Curtea Supremă braziliană i-a cerut să predea pașapoartele, iar autoritățile nu au mai putut stabili unde se află acesta.

Potrivit informațiilor disponibile, senatorul a pornit marți seara din Argentina, alături de membrii familiei, iar aeronava a făcut o oprire în Ecuador pentru realimentare înainte de a-și continua drumul spre Statele Unite. La sosirea în apropiere de Miami, Flávio Bolsonaro a trecut de controlul vamal american.

Flávio Bolsonaro este anchetat în Brazilia

Administrația președintelui Donald Trump a transmis că va acorda vize pentru el și familia sa, însă nu au fost făcute publice detalii privind tipul documentelor emise. Plecarea politicianului a atras critici din partea președintelui brazilian Luiz Inácio Lula da Silva, reales în funcție, care a susținut că persoanele care nu au nimic de ascuns nu ar trebui să se teamă de anchete.

Flávio Bolsonaro este vizat de două investigații aflate pe rolul Curții Supreme din Brazilia. Una dintre acestea privește posibile nereguli în transferul a aproape 70 de milioane de dolari de la banca privată Banco Master către producția filmului „Dark Horse”, o peliculă biografică despre tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro. A doua anchetă vizează suspiciuni de spălare de bani. Senatorul neagă acuzațiile și, potrivit informațiilor prezentate, nu a fost pus sub acuzare în aceste dosare.

Flávio nu este primul membru al familiei care se stabilește temporar în Statele Unite. Jair Bolsonaro a plecat în Florida în decembrie 2022, înainte de învestirea succesorului său, și se afla încă acolo când susținătorii săi au luat cu asalt clădirile instituțiilor statului brazilian, pe 8 ianuarie 2023. Ulterior, fostul președinte a fost condamnat la 27 de ani de închisoare într-un dosar privind tentativa de lovitură de stat.

Și Eduardo Bolsonaro, fratele lui Flávio, locuiește în Texas, după ce a anunțat că va rămâne în Statele Unite pe termen nedeterminat.

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