Minivacanța de 1 Decembrie vine cu prețuri pe măsură. Cât costă cazarea în cele mai căutate stațiuni

Minivacanța de 1 Decembrie 2026 se apropie, iar românii care vor să profite de zilele libere pentru o escapadă au la dispoziție numeroase variante de cazare, de la pensiuni accesibile până la hoteluri de lux, cu piscine, centre spa și servicii de masă incluse. Prețurile diferă semnificativ în funcție de destinație, categoria unității de cazare și facilitățile oferite, iar pentru un sejur de patru nopți, costurile pot ajunge la câteva mii de lei pentru o singură cameră.

Valea Prahovei rămâne una dintre principalele alegeri pentru cei care își doresc câteva zile la munte, însă există și alternative mai prietenoase cu bugetul, precum litoralul românesc sau Delta Dunării. Potrivit ofertelor prezentate de touroperatorul BIBI Touring pentru perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2026, tarifele pornesc de la câteva sute de lei și pot depăși 4.500 de lei pentru un sejur, în funcție de serviciile incluse.

Câte zile libere au românii de Sfântul Andrei și de Ziua Națională

Calendarul din acest an le oferă angajaților care lucrează de luni până vineri posibilitatea de a avea patru zile consecutive de pauză, fără să fie nevoie să își consume zilele de concediu de odihnă. Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, cade luni, iar Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, este marți.

Astfel, minivacanța începe sâmbătă, 28 noiembrie, și se încheie marți, 1 decembrie, urmând ca activitatea profesională să fie reluată miercuri, 2 decembrie. Perioada este potrivită atât pentru o escapadă la munte, cât și pentru o vacanță dedicată relaxării sau descoperirii tradițiilor românești.

Prețuri pentru patru nopți în Predeal, Bușteni și Sinaia

Stațiunile de pe Valea Prahovei se numără printre destinațiile luate în calcul de turiștii care vor să petreacă zilele libere într-un decor montan. Bugetul necesar pentru cazare depinde însă de nivelul de confort și de facilitățile alese.

În Predeal, un sejur de patru nopți la o pensiune de trei stele, fără masă inclusă, costă de la 906 lei pentru o cameră. Pentru cei care preferă condiții superioare, un hotel de patru stele are un tarif de 4.036 de lei pentru aceeași perioadă. Pachetul include micul dejun și accesul la mai multe facilități de relaxare, printre care spa, piscină exterioară încălzită, jacuzzi, saună și salină.

În Bușteni, prețurile pornesc de la 1.496 de lei pentru o cameră într-un hotel de trei stele, cu mic dejun inclus. Turiștii care aleg un pachet cu demipensiune trebuie să plătească 2.061 de lei. Oferta cuprinde și o cină festivă organizată pe 30 noiembrie, băuturi alcoolice și participarea la o tombolă cu premii.

Sinaia propune atât variante pentru cei care vor să cheltuiască mai puțin, cât și opțiuni premium. O cameră într-o unitate de trei stele, fără servicii de masă, costă de la 997 de lei pentru patru nopți. La polul opus, un sejur într-un hotel de cinci stele ajunge la 4.578 de lei, tariful incluzând micul dejun și accesul la centrul de fitness, piscina interioară și piscina exterioară.

Cât costă cazarea în Poiana Brașov și Călimănești-Căciulata

Poiana Brașov este o altă destinație căutată de cei care își doresc o vacanță la munte, într-o stațiune care oferă numeroase posibilități de petrecere a timpului liber. Pentru patru nopți, tarifele încep de la 1.233 de lei pe cameră la o vilă de trei stele, cu mic dejun inclus.

Pentru un nivel mai ridicat de confort, un hotel de patru stele are un tarif de 4.460 de lei pentru întregul sejur. În acest preț sunt incluse micul dejun, accesul la piscina interioară, sala de fitness și saună.

Delta Dunării și litoralul, alternative pentru un buget mai redus

Nu toți turiștii își doresc să petreacă zilele libere în stațiunile montane. Pentru cei care caută liniște și vor să evite aglomerația din zonele foarte populare, Delta Dunării și litoralul românesc pot reprezenta alternative interesante la finalul lunii noiembrie.

În Delta Dunării, prețul pentru patru nopți la un hotel de trei stele, fără masă inclusă, începe de la 992 de lei pe cameră. O variantă cu mai multe servicii, la o pensiune de trei stele cu demipensiune, ajunge la 2.836 de lei pentru aceeași perioadă.

Litoralul se remarcă prin cele mai mici tarife dintre destinațiile prezentate. O cameră într-o vilă de trei stele, fără masă inclusă, poate fi rezervată de la 665 de lei pentru patru nopți. Pentru cei care preferă condiții mai confortabile, un hotel de patru stele cu demipensiune costă 2.451 de lei. Pachetul include accesul la o piscină interioară încălzită și la centrul spa.

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