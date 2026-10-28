Lora a dezvăluit de ce nu s-a mai afișat alături de soțul ei. Ce a mărturisit după doi ani de căsnicie

Lora a dezvăluit de ce nu s-a mai afișat alături de soțul ei. Ce a mărturisit după doi ani de căsnicie
Lora și Ionuț Ghenu/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Lora și Ionuț Ghenu formează unul dintre cuplurile din showbizul românesc care au reușit să își construiască o relație de durată, departe de aparențele unei povești perfecte. Deși sunt împreună de aproximativ zece ani și au devenit soț și soție în 2024, cei doi au început să își organizeze diferit timpul și aparițiile publice. Artista a explicat recent cum funcționează relația lor în prezent și de ce partenerul său nu o mai însoțește la toate evenimentele mondene.

După doi ani de căsnicie, Lora și Ionuț Ghenu par să fi găsit un echilibru între viața personală, activitățile profesionale și timpul petrecut separat. Dacă la începutul relației obișnuiau să fie aproape permanent împreună, responsabilitățile și proiectele fiecăruia au schimbat treptat această rutină. Cu toate acestea, distanța ocazională nu pare să fi afectat apropierea dintre ei, ci, dimpotrivă, le oferă ocazia să își împărtășească experiențele de peste zi.

Lora a dezvăluit de ce nu s-a mai afișat alături de soțul ei

Unul dintre motivele pentru care Lora și Ionuț Ghenu nu mai sunt văzuți atât de des împreună la petreceri și evenimente publice ține de preferințele diferite ale celor doi. Pentru artistă, participarea la astfel de întâlniri face parte din activitatea sa și din mediul în care lucrează, însă soțul ei nu se simte întotdeauna confortabil în acest context.

Lora și Ionuț Ghenu

Lora și Ionuț Ghenu

Pregătirile pentru evenimente, alegerea ținutelor și atmosfera petrecerilor mondene pot deveni o sursă de presiune pentru Ionuț Ghenu. În timp, cei doi au ajuns la o înțelegere prin care fiecare poate face ceea ce îi place, fără ca participarea la toate întâlnirile publice să devină o obligație.

„La petrecere am stabilit că el vine când vrea, el nu trebuie să mai vină unde nu se simte confortabil, pentru că pentru el era un stres foarte mare: „Iar trebuie… Cu ce mă îmbrac, ce costum îmi pun? Cum este petrecerea?’ Îl vedeam că era un stres. Și am zis: „Iubirea mea, dar nu vrei tu să stai cu prietenii tăi, faci ce vrei tu și lasă-mă că merg eu cu o prietenă și aia e. N-are sens dacă nu-ți place. Când îți place și ai chef și vrei să mergi cu mine, iată, se poate, când nu…’, a spus Lora în podcastul lui Jorge.

Astfel, Lora poate merge la anumite evenimente alături de prietenele sale, în timp ce soțul ei își petrece timpul în compania propriilor prieteni sau se ocupă de activitățile care îi fac plăcere. Atunci când își dorește să o însoțească, cei doi participă împreună, însă absența lui de la unele apariții nu este un motiv de îngrijorare pentru artistă.

CITEȘTE ȘI: Lora nu vrea să cedeze! Soţul nu i-a satisfăcut dorinţa, iar artista… l-a pus la punct: “Nu cer mult”

ACCESEAZĂ ȘI: Lora, sinceră despre viața de cuplu cu Ionuț Ghenu! Ce se întâmplă în căsnicia lor

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce îi leagă pe Smiley și Pavel Bartoș de 17 ani. Dezvăluiri despre prietenia care a rezistat în timp
Ce îi leagă pe Smiley și Pavel Bartoș de 17 ani. Dezvăluiri despre prietenia care a rezistat în timp
Cum arată viața de familie a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan la Șușani. Imagini cu cei trei băieți
Cum arată viața de familie a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan la Șușani. Imagini cu cei trei băieți
Ilona Brezoianu, de la câștigătoare la jurată la „Te cunosc de undeva”! Cum a obținut locul în emisiune
Ilona Brezoianu, de la câștigătoare la jurată la „Te cunosc de undeva”! Cum a obținut locul în emisiune
De ce l-a părăsit Claudia pe Alberto pentru pilotul Eduard, de fapt. Le-a recunoscut fetelor, pe Insulă: La ce capitol sta prost Alberto
De ce l-a părăsit Claudia pe Alberto pentru pilotul Eduard, de fapt. Le-a recunoscut fetelor, pe Insulă: La ce capitol sta prost Alberto
Cum arăta Bianca Ghiurcă în 2018, când nu avea intervenții estetice. Soția Prințului Marco era chiar simpatică!
Cum arăta Bianca Ghiurcă în 2018, când nu avea intervenții estetice. Soția Prințului Marco era chiar simpatică!
Nu o să-ți vină să crezi unde s-a născut celebrul Martini! Locul din Italia care atrage atenția turiștilor
Mediafax
Nu o să-ți vină să crezi unde s-a născut celebrul Martini! Locul din Italia care atrage atenția turiștilor
Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro
Gandul.ro
Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Semnalele de alarmă ale turiștilor au trimis armata italiană în Dolomiți. Ce au găsit militarii în zonele unde se topesc ghețarii
Adevarul
Semnalele de alarmă ale turiștilor au trimis armata italiană în Dolomiți. Ce au găsit militarii în zonele unde se topesc ghețarii
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Digi24
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Trei pisici din România au făcut senzație la Campionatul Mondial Felin. Cum au impresionat juriul
Mediafax
Trei pisici din România au făcut senzație la Campionatul Mondial Felin. Cum au impresionat juriul
Cum arată Ghiță Mureșan la 55 de ani și cu ce se ocupă de când s-a retras din baschetul profesionist
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Ghiță Mureșan la 55 de ani și cu ce se ocupă de când s-a retras din baschetul profesionist
Cornel Dinu și-a scos la vânzare conacul din Sinaia. Cere 585.000 de euro pentru vila cu 6 camere și 7 băi. GALERIE FOTO
Prosport.ro
Cornel Dinu și-a scos la vânzare conacul din Sinaia. Cere 585.000 de euro pentru vila cu 6 camere și 7 băi. GALERIE FOTO
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cum a ajuns Ilona Brezoianu jurat la „Te cunosc de undeva” și cât câștigă. „Vedetele adevărate nu au rate”
Click.ro
Cum a ajuns Ilona Brezoianu jurat la „Te cunosc de undeva” și cât câștigă. „Vedetele adevărate nu au rate”
Cât trebuie să fie umiditatea în casă pentru a preveni mucegaiul. Temperatura recomandată în dormitor, în sezonul rece
Digi 24
Cât trebuie să fie umiditatea în casă pentru a preveni mucegaiul. Temperatura recomandată în dormitor, în sezonul rece
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Digi24
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, atacată! Prețul petrolului a depășit 115 dolari barilul
Promotor.ro
Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, atacată! Prețul petrolului a depășit 115 dolari barilul
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Preț redus: espressor în format compact de la Dedeman. Este capabil să prepare 45 de băuturi
go4it.ro
Preț redus: espressor în format compact de la Dedeman. Este capabil să prepare 45 de băuturi
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro
Gandul.ro
Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.