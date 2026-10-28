Lora a dezvăluit de ce nu s-a mai afișat alături de soțul ei. Ce a mărturisit după doi ani de căsnicie

Lora și Ionuț Ghenu formează unul dintre cuplurile din showbizul românesc care au reușit să își construiască o relație de durată, departe de aparențele unei povești perfecte. Deși sunt împreună de aproximativ zece ani și au devenit soț și soție în 2024, cei doi au început să își organizeze diferit timpul și aparițiile publice. Artista a explicat recent cum funcționează relația lor în prezent și de ce partenerul său nu o mai însoțește la toate evenimentele mondene.

După doi ani de căsnicie, Lora și Ionuț Ghenu par să fi găsit un echilibru între viața personală, activitățile profesionale și timpul petrecut separat. Dacă la începutul relației obișnuiau să fie aproape permanent împreună, responsabilitățile și proiectele fiecăruia au schimbat treptat această rutină. Cu toate acestea, distanța ocazională nu pare să fi afectat apropierea dintre ei, ci, dimpotrivă, le oferă ocazia să își împărtășească experiențele de peste zi.

Lora a dezvăluit de ce nu s-a mai afișat alături de soțul ei

Unul dintre motivele pentru care Lora și Ionuț Ghenu nu mai sunt văzuți atât de des împreună la petreceri și evenimente publice ține de preferințele diferite ale celor doi. Pentru artistă, participarea la astfel de întâlniri face parte din activitatea sa și din mediul în care lucrează, însă soțul ei nu se simte întotdeauna confortabil în acest context.

Pregătirile pentru evenimente, alegerea ținutelor și atmosfera petrecerilor mondene pot deveni o sursă de presiune pentru Ionuț Ghenu. În timp, cei doi au ajuns la o înțelegere prin care fiecare poate face ceea ce îi place, fără ca participarea la toate întâlnirile publice să devină o obligație.

„La petrecere am stabilit că el vine când vrea, el nu trebuie să mai vină unde nu se simte confortabil, pentru că pentru el era un stres foarte mare: „Iar trebuie… Cu ce mă îmbrac, ce costum îmi pun? Cum este petrecerea?’ Îl vedeam că era un stres. Și am zis: „Iubirea mea, dar nu vrei tu să stai cu prietenii tăi, faci ce vrei tu și lasă-mă că merg eu cu o prietenă și aia e. N-are sens dacă nu-ți place. Când îți place și ai chef și vrei să mergi cu mine, iată, se poate, când nu…’, a spus Lora în podcastul lui Jorge.

Astfel, Lora poate merge la anumite evenimente alături de prietenele sale, în timp ce soțul ei își petrece timpul în compania propriilor prieteni sau se ocupă de activitățile care îi fac plăcere. Atunci când își dorește să o însoțească, cei doi participă împreună, însă absența lui de la unele apariții nu este un motiv de îngrijorare pentru artistă.

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