Cum arăta Bianca Ghiurcă în 2018, când nu avea intervenții estetice. Soția Prințului Marco era chiar simpatică!

Înainte să ajungă în atenția publicului prin participarea la Insula Iubirii, Bianca Ghiurcă și Prințul Marco Dăscăliuc își trăiau povestea de dragoste departe de camerele de filmat. Cei doi sunt împreună de aproximativ un deceniu, după ce s-au cunoscut în Italia. Concurenta a trecut prin mai multe schimbări de-a lungul ultimilor ani, iar imaginile din trecut arată cât de mult s-a transformat.

Povestea de dragoste dintre Bianca Ghiurcă și Prințul Marco Dăscăliuc a început în Italia, într-un bar în care tânăra lucra la vremea respectivă. Cei doi s-au cunoscut, s-au apropiat și au decis să formeze un cuplu, iar relația lor a evoluat treptat, până când au ajuns să se căsătorească.

La vremea respectivă, Bianca avea în jur de 20 de ani și nu ajunsese încă în fața altarului. De atunci, ambii au trecut prin schimbări, iar povestea lor a evoluat considerabil.

Cum arăta Bianca Ghiurcă în 2018

Drumul comun a început în Italia, acolo unde Bianca lucra într-un bar. Prințul Marco, care are acum 33 de ani, ar fi fost convins încă de la prima întâlnire că tânăra este persoana alături de care își dorește să-și construiască viitorul. Relația s-a dezvoltat în timp, iar cei doi au ajuns să împartă nu doar viața personală, ci și responsabilitățile unei afaceri proprii, administrând un local în străinătate.

Cu toate acestea, participarea la sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii le-a pus relația la încercare. La primul bonfire, Bianca a urmărit imagini în care soțul său apărea în compania ispitei Gabriella, iar apropierea dintre cei doi nu a trecut neobservată.

Chiar dacă a recunoscut că Marco obișnuiește să fie atent la alte femei, Bianca a explicat că nu consideră acest comportament suficient pentru a pune la îndoială sentimentele lui. Concurenta a precizat că soțul său îi demonstrează iubirea prin gesturi concrete și prin felul în care se comportă în viața de zi cu zi. Totodată, ea a admis că partenerul său poate exagera uneori, însă a subliniat că nu încearcă să-i justifice toate reacțiile.

„El poate să se uite, că doar se uită și atât, dar el face multe alte lucruri prin care îmi dovedește iubirea pe care mi-o poartă. Nu e ca și când se uită la altele și mă uită acasă. Nu pleacă de acasă fără mine. Nu mă iau de el pentru că se uită. Voi, bărbații, sunteți un pic mai… vă fug ochii mai mult. Bărbaților în general, acum și el exagerează… El a spus că ar vrea una ca mine, dar… Nu vreau să îl apăr pentru că se vede că așa e el”, a declarat Bianca Ghiurcă la bonfire.

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