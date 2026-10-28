Cum arăta Bianca Ghiurcă în 2018, când nu avea intervenții estetice. Soția Prințului Marco era chiar simpatică!

Cum arăta Bianca Ghiurcă în 2018, când nu avea intervenții estetice. Soția Prințului Marco era chiar simpatică!
Galerie Foto 7
Cum arăta Bianca Ghiurcă în urmă cu opt ani / Sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Înainte să ajungă în atenția publicului prin participarea la Insula Iubirii, Bianca Ghiurcă și Prințul Marco Dăscăliuc își trăiau povestea de dragoste departe de camerele de filmat. Cei doi sunt împreună de aproximativ un deceniu, după ce s-au cunoscut în Italia. Concurenta a trecut prin mai multe schimbări de-a lungul ultimilor ani, iar imaginile din trecut arată cât de mult s-a transformat.

Povestea de dragoste dintre Bianca Ghiurcă și Prințul Marco Dăscăliuc a început în Italia, într-un bar în care tânăra lucra la vremea respectivă. Cei doi s-au cunoscut, s-au apropiat și au decis să formeze un cuplu, iar relația lor a evoluat treptat, până când au ajuns să se căsătorească.

La vremea respectivă, Bianca avea în jur de 20 de ani și nu ajunsese încă în fața altarului. De atunci, ambii au trecut prin schimbări, iar povestea lor a evoluat considerabil.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Cum arăta Bianca Ghiurcă în 2018

Drumul comun a început în Italia, acolo unde Bianca lucra într-un bar. Prințul Marco, care are acum 33 de ani, ar fi fost convins încă de la prima întâlnire că tânăra este persoana alături de care își dorește să-și construiască viitorul. Relația s-a dezvoltat în timp, iar cei doi au ajuns să împartă nu doar viața personală, ci și responsabilitățile unei afaceri proprii, administrând un local în străinătate.

Cu toate acestea, participarea la sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii le-a pus relația la încercare. La primul bonfire, Bianca a urmărit imagini în care soțul său apărea în compania ispitei Gabriella, iar apropierea dintre cei doi nu a trecut neobservată.

Sursa foto: Instagram

Chiar dacă a recunoscut că Marco obișnuiește să fie atent la alte femei, Bianca a explicat că nu consideră acest comportament suficient pentru a pune la îndoială sentimentele lui. Concurenta a precizat că soțul său îi demonstrează iubirea prin gesturi concrete și prin felul în care se comportă în viața de zi cu zi. Totodată, ea a admis că partenerul său poate exagera uneori, însă a subliniat că nu încearcă să-i justifice toate reacțiile.

„El poate să se uite, că doar se uită și atât, dar el face multe alte lucruri prin care îmi dovedește iubirea pe care mi-o poartă. Nu e ca și când se uită la altele și mă uită acasă. Nu pleacă de acasă fără mine. Nu mă iau de el pentru că se uită. Voi, bărbații, sunteți un pic mai… vă fug ochii mai mult. Bărbaților în general, acum și el exagerează… El a spus că ar vrea una ca mine, dar… Nu vreau să îl apăr pentru că se vede că așa e el”, a declarat Bianca Ghiurcă la bonfire.

CITEȘTE ȘI: Cum a reacțonat ispita Gabriella după ce a auzit cum a înjurat-o și blestemat-o „princepesa” Bianca la Insula Iubirii

Gestul urât pe care Prințul Marco l-a făcut într-un restaurant de lux din Roma. Cum a decis să guste din pastele comandate

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce îi leagă pe Smiley și Pavel Bartoș de 17 ani. Dezvăluiri despre prietenia care a rezistat în timp
Ce îi leagă pe Smiley și Pavel Bartoș de 17 ani. Dezvăluiri despre prietenia care a rezistat în timp
Cum arată viața de familie a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan la Șușani. Imagini cu cei trei băieți
Cum arată viața de familie a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan la Șușani. Imagini cu cei trei băieți
Ilona Brezoianu, de la câștigătoare la jurată la „Te cunosc de undeva”! Cum a obținut locul în emisiune
Ilona Brezoianu, de la câștigătoare la jurată la „Te cunosc de undeva”! Cum a obținut locul în emisiune
Lora a dezvăluit de ce nu s-a mai afișat alături de soțul ei. Ce a mărturisit după doi ani de căsnicie
Lora a dezvăluit de ce nu s-a mai afișat alături de soțul ei. Ce a mărturisit după doi ani de căsnicie
De ce l-a părăsit Claudia pe Alberto pentru pilotul Eduard, de fapt. Le-a recunoscut fetelor, pe Insulă: La ce capitol sta prost Alberto
De ce l-a părăsit Claudia pe Alberto pentru pilotul Eduard, de fapt. Le-a recunoscut fetelor, pe Insulă: La ce capitol sta prost Alberto
Nu o să-ți vină să crezi unde s-a născut celebrul Martini! Locul din Italia care atrage atenția turiștilor
Mediafax
Nu o să-ți vină să crezi unde s-a născut celebrul Martini! Locul din Italia care atrage atenția turiștilor
Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro
Gandul.ro
Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Semnalele de alarmă ale turiștilor au trimis armata italiană în Dolomiți. Ce au găsit militarii în zonele unde se topesc ghețarii
Adevarul
Semnalele de alarmă ale turiștilor au trimis armata italiană în Dolomiți. Ce au găsit militarii în zonele unde se topesc ghețarii
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Digi24
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Trei pisici din România au făcut senzație la Campionatul Mondial Felin. Cum au impresionat juriul
Mediafax
Trei pisici din România au făcut senzație la Campionatul Mondial Felin. Cum au impresionat juriul
Cum arată Ghiță Mureșan la 55 de ani și cu ce se ocupă de când s-a retras din baschetul profesionist
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Ghiță Mureșan la 55 de ani și cu ce se ocupă de când s-a retras din baschetul profesionist
Cornel Dinu și-a scos la vânzare conacul din Sinaia. Cere 585.000 de euro pentru vila cu 6 camere și 7 băi. GALERIE FOTO
Prosport.ro
Cornel Dinu și-a scos la vânzare conacul din Sinaia. Cere 585.000 de euro pentru vila cu 6 camere și 7 băi. GALERIE FOTO
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cum a ajuns Ilona Brezoianu jurat la „Te cunosc de undeva” și cât câștigă. „Vedetele adevărate nu au rate”
Click.ro
Cum a ajuns Ilona Brezoianu jurat la „Te cunosc de undeva” și cât câștigă. „Vedetele adevărate nu au rate”
Cât trebuie să fie umiditatea în casă pentru a preveni mucegaiul. Temperatura recomandată în dormitor, în sezonul rece
Digi 24
Cât trebuie să fie umiditatea în casă pentru a preveni mucegaiul. Temperatura recomandată în dormitor, în sezonul rece
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Digi24
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, atacată! Prețul petrolului a depășit 115 dolari barilul
Promotor.ro
Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, atacată! Prețul petrolului a depășit 115 dolari barilul
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Preț redus: espressor în format compact de la Dedeman. Este capabil să prepare 45 de băuturi
go4it.ro
Preț redus: espressor în format compact de la Dedeman. Este capabil să prepare 45 de băuturi
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro
Gandul.ro
Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.