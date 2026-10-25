Prințul Marco și Remi Dobre îi atacă pe Narcis Bujor și Bianca Iotu! Fostul nu are milă după ce blonda l-a „tradus” la Insula Iubirii

Prințul Marco și Remi Dobre "pun tunurile" pe Narcis Bujor și Bianca Iotu
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Povestea dintre Bianca Iotu, Remi Dobre și Narcis Bujor continuă să producă valuri după Insula Iubirii. Dacă în Thailanda și-a văzut iubita apropiindu-se de ispită și a asistat la destrămarea relației lor, acum Remi pare decis să nu lase lucrurile netaxate. Alături de Prințul Marco, fostul concurent a refăcut celebrul bonfire cu Narcis și a lansat mai multe săgeți care par s-o vizeze direct pe Bianca.

Apropierea dintre Bianca Iotu și Narcis Bujor a reprezentat unul dintre cele mai controversate momente ale sezonului. După ce concurenta a ales să se apropie de ispită și relația cu Remi Dobre s-a încheiat, cei doi bărbați au rămas în centrul atenției. Acum însă, Prințul Marco și Remi au decis să readucă în discuție întregul scandal printr-o scenetă care a stârnit imediat reacții în mediul online.

Prințul Marco și Remi Dobre îi atacă pe Narcis Bujor și Bianca Iotu

Cei doi au recreat, în stil ironic, confruntarea de la bonfire care a avut loc între Remi și Narcis în ediția de sâmbătă, 24 octombrie, după ce Bianca s-a apropiat de ispită în Thailanda.

Remi: „Salutare!”

Prinţul Marco: „Salut!”

Remi: „Am un cadou pentru tine.”

Prinţul Marco: „Tu crezi că noi aici ne jucăm la jocul lui Remi sau un joc de Remi?”

Remi: „Nu ne jucăm, deschide, te rog!”

Prinţul Marco: „Ești sigur că e un cadou?”

Remi: „Da, e pentru tine.”

Prinţul Marco: „Ăsta e un cadou?”

Remi: „Da, am considerat că, din moment ce suntem așa de apropiați, practic să te prezinte.”

Schimbul de replici nu a trecut neobservat de urmăritorii emisiunii, mai ales că face trimitere directă la relația care s-a înfiripat între Bianca Iotu și Narcis Bujor în timpul filmărilor.

Fostul nu are milă după ce blonda l-a „tradus” la Insula Iubirii

Dacă începutul dialogului a fost unul aparent amuzant, finalul a fost cel care a atras toate privirile.

Prinţul Marco: „Bine, atunci îți voi da și eu un cadou.”

Remi: „Te rog!”

Prinţul Marco:  „Răcoritor, energizant, de șpriț.”

Remi: „De șpriț?”

Prinţul Marco: „Am încercat. Mulțumesc pentru cadoul pe care mi l-ai adus pe insulă. Chiar l-am încercat, dar nu mai pot, nu mai vreau. Folosește-l și tu. Sau poți să-l trimiți în Vama Veche.”

În realitate, aluzia la Vama Veche pare să fie adevărata miză a momentului. Remi a vorbit în emisiune despre faptul că Bianca ar fi avut, înainte de participarea la Insula Iubirii, o perioadă de „hot girl summer” petrecută în Vama Veche, înconjurată de mulți bărbați.

Mai mult, chiar la bonfire, după ce a văzut imaginile cu Bianca și Narcis, Remi a făcut o referire similară atunci când i-a transmis fostei partenere:

„Bianco, verde, da? Îl vezi? Te-am pupat, sănătate, drum bun la Vama Veche”.

CITEŞTE ŞI: Cum s-a asigurat Bianca Iotu că Remi Dobre nu o va înșela la Insula Iubirii. Obiectele pe care concurentul vrea să i le dea acum lui Narcis Bujor

Umilit de Narcis la bonfire, Remi lansează un atac fără precedent, din România. A făcut public cel mai mare secret al Biancăi Iotu: De unde ar avea bani Bibi, de fapt

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