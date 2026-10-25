Umilit de Narcis la bonfire, Remi lansează un atac fără precedent, din România. A făcut public cel mai mare secret al Biancăi Iotu: De unde ar avea bani Bibi, de fapt

Tensiunile de la „Insula iubirii” continuă și după imaginile care au stârnit reacții puternice în rândul celor care urmăresc emisiunea. Remi a revenit în atenția publicului cu un mesaj adresat Biancăi Iotu, în care a adus în discuție trecutul sentimental al concurentei și situația financiară a acesteia. Iată ce a dezvăluit acesta!

Subiectul a devenit unul controversat în contextul dezvăluirilor făcute de Bianca despre relația pe care a avut-o cu bărbatul respectiv și despre banii pe care îi cheltuia cu Remi. Concurenta a povestit că fostul său iubit și-a refăcut viața sentimentală și s-a căsătorit cu femeia cu care ar fi înșelat-o în trecut. Cu toate acestea, legătura dintre ei nu s-ar fi încheiat definitiv, întrucât cei doi ar continua să se întâlnească ocazional pentru a sta de vorbă la o cafea.

De unde ar avea bani Bibi, de fapt

Remi a susținut că o parte dintre banii pe care Bianca i-ar fi cheltuit în perioada relației lor ar proveni, de fapt, de la fostul ei partener, un milionar cu care aceasta ar fi păstrat legătura chiar și după despărțire.

În intervenția sa din mediul online, Remi a pus sub semnul întrebării proveniența banilor pe care Bianca i-ar fi folosit în perioada în care cei doi au fost împreună. Acesta a făcut referire la cheltuielile achitate în timpul relației și a lăsat să se înțeleagă că persoana care ar fi suportat anumite costuri nu ar fi fost chiar concurenta de la Insula iubirii.

Mai exact, Remi a adus în discuție un card American Express și a susținut că în spatele unor plăți s-ar afla fostul partener milionar al Biancăi. Potrivit afirmațiilor sale, acesta ar fi continuat să îi ofere sprijin financiar concurentei, deși relația lor sentimentală s-ar fi încheiat cu mult timp în urmă.

„Acest video e pentru personale care m-au sunat super enervate de ce au văzut. Persoanele de acasă care cunosc mai bine și pe mine și pe ea și pe el. Aș vrea să spun: mulțumesc Bianca că ai plătit, nu ai plătit pentru tot, dar mulțumesc pentru ce ai plătit. Atâta că nu ai plătit tu, ar trebui să îi mulțumesc celui care a plătit. Mai exact cardul ăla American Express, mai exact persoana aia pe care o denigrezi în continuare, deși îi folosești banii.”, a transmis Remi.

Bianca Iotu ar fi păstrat legătura cu fostul partener, deși acesta s-a căsătorit

Discuția readuce în atenție dezvăluirile făcute anterior de Bianca despre relația sa cu bărbatul înstărit. Concurenta a vorbit despre legătura pe care au avut-o și despre faptul că fostul iubit și-a construit ulterior o viață alături de o altă femeie, care ar fi fost implicată în povestea lor de dragoste încă din perioada în care Bianca se afla într-o relație cu el.

Unul dintre aspectele care au atras atenția a fost faptul că Bianca ar fi continuat să se întâlnească cu fostul partener chiar și după ce acesta s-a căsătorit. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul discuțiilor despre trecutul său sentimental, întâlnirile ar avea loc în contexte obișnuite, precum ieșirile la cafea, iar actuala soție a bărbatului ar cunoaște existența acestor întrevederi.

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