Narcis nu e primul bărbat cu care Bianca l-a ”tradus” pe Remi. Când s-a întâmplat totul

Narcis nu e primul bărbat cu care Bianca l-a ”tradus” pe Remi. Când s-a întâmplat totul
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Bianca Iotu, Remi și Narcis/ sursa foto: colaj CANCAN
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Relația dintre Bianca Iotu și Remi Dobre s-a rupt la Insula Iubirii. Concurenta a sărit în brațele lui Narcis Bujor și au întreținut relații intime. După ce concurentul a văzut imaginile greu de privit, a făcut noi dezvăluiri despre fosta parteneră. Acesta susține că nu i-a fost doar atunci infidelă. 

Remi Dobre s-a stăpânit cu greu după ce flacăra ispitei s-a aprins pentru el. Acesta a fost chemat la bonfire, iar acolo a văzut cum Bianca s-a apropiat de Narcis. Tânărul nu s-a mai abținut și a dezvăluit că blondina l-ar mai fi înșelat în trecut. Acesta a povestit cu lux de amănunte când s-a întâmplat și ce mesaje a văzut în telefonul ei. Concurenta îl considera cu mult timp înainte „fostul”. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Narcis nu e primul bărbat cu care Bianca l-a „tradus” pe Remi

După ce Remi Dobre a văzut imaginile cu Bianca Iotu și Narcis Bujor, nu s-a mai abținut și a făcut o serie de mărturisiri. Acesta susține că partenera lui s-a apropiat de ispită și a avut relații intime cu el pentru a ieși în evidență, dar și pentru a se răzbuna pe el.

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„De ce m-ai mai adus aici, dacă tu nu mai aveai încredere în relație? Răspunsul e chiar aici, ca să te răzbuni. E dureros că ea profită de oportunitatea asta, ca să facă fix cu Narcis. Văd și o dorință de…Nu-mi place să spun chestia asta, mai ales despre o persoană cu care am petrecut atât de mult timp împreună, dar caută să iasă în evidență, caută atenția oamenilor”, a declarat Remi Dobre, la Insula Iubirii.

Ulterior, el a început să povestească cu lux de amănunte cum în luna decembrie, adică cu câteva luni înainte de filmarea emisiunii, concurenta a avut un schimb de mesaje cu o anumită persoană.

Totodată, Remi a dezvăluit că în vara anului 2025, Bianca ar fi avut o perioadă libertină. Aceasta se distra alături de mai mulți bărbați în Vama Veche, iar acolo a cunoscut un alt bărbat, cu care l-ar fi înșelat de mai multe ori pe fostul ei partener.

„Dacă luăm toată povestea… ea s-a înscris ca ispită, apoi ne-am împăcat. A venit aici ca să facă asta, iar asta înseamnă foarte multă expunere. A avut schimburi de mesaje în decembrie. A avut o perioadă mai de hot girl summer, o perioadă libertină, ca să nu zic de șpriț. Băieții vor înțelege. A petrecut mult timp prin Vama Veche, înconjurată de bărbați întotdeauna. Printre persoanele alea a fost un tip cu care a avut ea ceva mai mult de o noapte, dar ea a declarat că au fost mai multe nopți”, a mai adăugat el.

Remi Dobre/ sursa foto: captură video Antena 1

Remi Dobre/sursa foto: captură video Antena 1

Ce mesaje a găsit Remi Dobre în telefonul fostei partenere?

Concurentul de la Insula Iubirii a continuat să ofere detalii importante din relația cu Bianca Iotu. Remi a explicat că a găsit în telefonul ei mesaje cu un bărbat pe care blondina l-ar fi trecut în agendă: „Nume (n.r. numele persoanei respective) soțul Vamă”.

Persoana respectivă i-ar fi cerut în repetate rânduri să îl sune sau să se vadă, însă ea a refuzat, spunând că în cealaltă cameră se afla „fostul”.

„Am găsit o conversație cu cineva pe care îl trecuse în agendă ”Nume (n.r. numele persoanei respective) soțul Vamă”, adică o glumă cum că ar fi soțul ei. Am găsit mai multe mesaje în care i se spunea să-l sune, că vrea să o vadă puțin, iar ea i-a spus că nu poate, că fostul e în camera cealaltă”, a mai spus Remi.

Remi Dobre era fostul?

De asemenea, influencerul ar fi aflat că înainte de a veni la emisiune, Bianca le-ar fi spus apropiaților că merge împreună cu fostul. Remi a subliniat că pentru el, Bianca nu era o fostă parteneră, ci persoana pe care a iubit-o.

„Până să vin aici, cineva mi-a zis. Vezi că am văzut un mesaj că Bianca i-a scris cuiva că merge la Insula iubirii cu fostul. Pentru ea eram fostul pentru ea, ea nu era fosta pentru mine”, a conchis el.

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